https://sputniknews.com.tr/20240222/ukrayna-ordusu-cephenin-svatovo-kremennaya-kisminda-geri-cekilen-askerlerini-oldurdu-1081000830.html
Ukrayna ordusu, cephenin Svatovo-Kremennaya kısmında geri çekilen askerlerini öldürdü
Ukrayna ordusu, cephenin Svatovo-Kremennaya kısmında geri çekilen askerlerini öldürdü
Sputnik Türkiye
Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Ukrayna ordusunun cephenin Svatovo-Kremennaya kısmında geri çekilen askerlerini tüfeklerden ve havan... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T17:52+0300
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Askeri bir uzman olan emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kremennaya şehrinin batısında kalan bölgede, ordu birliklerimizle kısa süren çatışmanın ardından bir takım Ukraynalı militan mevzilerini terk etti ve ikincil mevzilere çekilmeye çalıştı. Lakin bu mevzilerden yoğun ateş açıldı” ifadesini kullandı.Geri çekilen Ukraynalı askerlerin bir kısmının ateşe ateşle karşılık verdiğini, bunun üzerine 120 ve 60 mm havan toplarından bombalandığı anlatan Maroçko, “Ön değerlendirmelere göre, ‘dost ateşinde’ yaklaşık 10 Ukraynalı asker öldü” dedi.Kiev rejiminin, askerlerin geri çekilmesini önlemek amacıyla engelleyici birlikler kullandığı defalarca bildirilmişti. Daha önce Herson Valisi Vladimir Saldo, Dinyeper Nehri’ni geçmeyi reddeden Ukraynalı askerlerin engelleyici birlik tarafından kurşuna dizildiğini ifade etmişti. Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, Vremennaya köyü yakınlarında silah bırakarak Rus orduya teslim olmak isteyen bir grup Ukraynalı askerin sırtlarından vurulduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-ordusu-donetsk-yonunde-bir-yerlesimi-daha-ozgurlestirdi-1080993652.html
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Ukrayna ordusu, cephenin Svatovo-Kremennaya kısmında geri çekilen askerlerini öldürdü
Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Ukrayna ordusunun cephenin Svatovo-Kremennaya kısmında geri çekilen askerlerini tüfeklerden ve havan toplarından vurarak öldürdüğünü belirtti.
Askeri bir uzman olan emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kremennaya şehrinin batısında kalan bölgede, ordu birliklerimizle kısa süren çatışmanın ardından bir takım Ukraynalı militan mevzilerini terk etti ve ikincil mevzilere çekilmeye çalıştı. Lakin bu mevzilerden yoğun ateş açıldı” ifadesini kullandı.
Geri çekilen Ukraynalı askerlerin bir kısmının ateşe ateşle karşılık verdiğini, bunun üzerine 120 ve 60 mm havan toplarından bombalandığı anlatan Maroçko, “Ön değerlendirmelere göre, ‘dost ateşinde’ yaklaşık 10 Ukraynalı asker öldü” dedi.
Kiev rejiminin, askerlerin geri çekilmesini önlemek amacıyla engelleyici birlikler kullandığı defalarca bildirilmişti. Daha önce Herson Valisi Vladimir Saldo, Dinyeper Nehri’ni geçmeyi reddeden Ukraynalı askerlerin engelleyici birlik tarafından kurşuna dizildiğini ifade etmişti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, Vremennaya köyü yakınlarında silah bırakarak Rus orduya teslim olmak isteyen bir grup Ukraynalı askerin sırtlarından vurulduğunu kaydetmişti.