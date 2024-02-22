https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-ordusu-donetsk-yonunde-bir-yerlesimi-daha-ozgurlestirdi-1080993652.html

Rusya ordusu, Donetsk yönünde bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi

Rusya ordusu, Donetsk yönünde bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Donetsk yönündeki faaliyetler sonucunda Pobeda yerleşim birimini özgürleştirdiğini açıkladı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T14:06+0300

2024-02-22T14:06+0300

2024-02-22T14:24+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Rus ordusu, geçen cumartesi günü Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentinde de kontrolü ele geçirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bilgilendirme yaptı.Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubu, Pobeda yerleşimini özgürleştirdi, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve Ukraynalı birliklere ağır darbe vurdu.Donetsk yönündeki silahlı faaliyetlerde 410'dan fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirirken Ukrayna ordusunun 2 karşı saldırısının püskürtülmesi sonucu 145 asker öldürüldü.Güney Donetsk yönünde Rus güçleri, Ukrayna ordusunun insan gücüne ve askeri teçhizatına büyük bir darbe indirirken 155 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Kupyansk yönünde 'Zapad' askeri grubu hava kuvvetlerinin desteğiyle düşmanı bozguna uğratırken 3 saldırıda başarısız olan Ukrayna ordusu 30 askerini yitirdi.Herson yönünde düşmanın 3 karşı saldırısını akamete uğratan Rusya ordusu, 50 askeri öldürdü.

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rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)