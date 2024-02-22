Rusya ordusu, Donetsk yönünde bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi

Türkiye
Erdoğan: Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında o bile yok
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç'teki ifadeler ortaya çıktı: Çatlaklar 6 saat öncesinden tespit edilmiş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önen: Brent petrolün yükselip düşmesi akaryakıt fiyatlarındaki en önemli etken
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu? Sanal mobil operatörlük hizmeti ne anlama geliyor?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
AB'de yüz tanıma sistemli kimlik doğrulama yasaklanıyor
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
DEM Parti İstanbul aday listesi krizinin perde arkası
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
18:10
8 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
18:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-ordusu-donetsk-yonunde-bir-yerlesimi-daha-ozgurlestirdi-1080993652.html
Rusya ordusu, Donetsk yönünde bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi
Rusya ordusu, Donetsk yönünde bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Donetsk yönündeki faaliyetler sonucunda Pobeda yerleşim birimini özgürleştirdiğini açıkladı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T14:06+0300
2024-02-22T14:24+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080621332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef83a023fc0333075bc5dc07c7cf25c4.jpg
Rus ordusu, geçen cumartesi günü Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentinde de kontrolü ele geçirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bilgilendirme yaptı.Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubu, Pobeda yerleşimini özgürleştirdi, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve Ukraynalı birliklere ağır darbe vurdu.Donetsk yönündeki silahlı faaliyetlerde 410'dan fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirirken Ukrayna ordusunun 2 karşı saldırısının püskürtülmesi sonucu 145 asker öldürüldü.Güney Donetsk yönünde Rus güçleri, Ukrayna ordusunun insan gücüne ve askeri teçhizatına büyük bir darbe indirirken 155 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Kupyansk yönünde 'Zapad' askeri grubu hava kuvvetlerinin desteğiyle düşmanı bozguna uğratırken 3 saldırıda başarısız olan Ukrayna ordusu 30 askerini yitirdi.Herson yönünde düşmanın 3 karşı saldırısını akamete uğratan Rusya ordusu, 50 askeri öldürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240222/medvedevden-gerekirse-kieve-kadar-gideriz-mesaji-1080992593.html
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080621332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bdef94262a153198ed57f6ef55fdcd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

Rusya ordusu, Donetsk yönünde bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi

14:06 22.02.2024 (güncellendi: 14:24 22.02.2024)
© Sputnik / Сергей АверинRus askeri Donetsk'te
Rus askeri Donetsk'te - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Donetsk yönündeki faaliyetler sonucunda Pobeda yerleşim birimini özgürleştirdiğini açıkladı.
Rus ordusu, geçen cumartesi günü Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentinde de kontrolü ele geçirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubu, Pobeda yerleşimini özgürleştirdi, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve Ukraynalı birliklere ağır darbe vurdu.
Donetsk yönündeki silahlı faaliyetlerde 410'dan fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirirken Ukrayna ordusunun 2 karşı saldırısının püskürtülmesi sonucu 145 asker öldürüldü.
Güney Donetsk yönünde Rus güçleri, Ukrayna ordusunun insan gücüne ve askeri teçhizatına büyük bir darbe indirirken 155 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.
Kupyansk yönünde 'Zapad' askeri grubu hava kuvvetlerinin desteğiyle düşmanı bozguna uğratırken 3 saldırıda başarısız olan Ukrayna ordusu 30 askerini yitirdi.
Herson yönünde düşmanın 3 karşı saldırısını akamete uğratan Rusya ordusu, 50 askeri öldürdü.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
Medvedev’den ‘Gerekirse Kiev’e kadar gideriz’ mesajı
13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала