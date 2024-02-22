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Türkiye'de ilk defa bir karakulağa uydu verici takıldı
Türkiye'de ilk defa bir karakulağa uydu verici takıldı
Sputnik Türkiye
Yaban Hayatı Koruma sahasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yasin İlemin tarafından ‘Orman’ın Sırrı’ olarak adlandırılan ‘Ulusal Karakulak... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T21:18+0300
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yaşam
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karakulak
muğla sıtkı koçman üniversitesi
uydu vericisi
uydu
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Muğla'da "Ayda" adı verilen ve uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya bırakıldı.NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneğinin yürütücülüğünde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Çankırı Karatekin Üniversitesinin bilimsel koordinasyonunda "Karakulakların Canı Yanmasın Projesi" kapsamında, yabani kedi türlerinden karakulak tuzakla yakalandı.MSKÜ Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin tarafından uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya salındı.İlemin, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa bir karakulağa (Caracal caracal) uydu vericisi takıldığını söyledi.Karakulakların 1,5 yıldır izleme çalışmaları sonucunda, 7,5 kilogram ağırlığındaki dişiyi verici taktıktan sonra doğal yaşam alanına salıverdiklerini anlatan İlemin, "Adı 'Ayda.' Ayda'dan gelecek veriler ülkemiz ve dünyadaki karakulak popülasyonlarının korunmasına büyük katkı sağlayacak. Bölgedeki popülasyonu yaklaşık 16 yıldır takip ediyoruz" dedi.İlemin, 2021 ve 2022 yangınlarıyla Marmaris ve Köyceğiz bölgesinde çok büyük orman ve makilik alanın yok olduğunu, bu alanların ülkede karakulaklar için en önemli habitatları oluşturduğunu dile getirdi.Yangınların bu hayvanların habitatlarında yıkıcı bir etkiye sebep olduğunu vurgulayan İlemin, şunları kaydetti:İlemin, Ayda'nın büyük orman yangınlarından sonra karakulakların alan kullanımı konusunda veriler sağlayacağını belirtti.Hayvandan genetik örnekler aldıklarını, dişi olmasının bölge popülasyonu için çok önemli olduğunu aktaran İlemin, "Alanda erkekler de var ve her türlü olumsuzluğa karşın alanda üreme kapasitesi yüksek bir popülasyon olduğunu biliyoruz. Anadolu topraklarında 2000 kadar kalmış karakulaklar için çok önemli öncü bilgileri Ayda bizlere sağlayacak. Onu takip etmeye ve sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230717/polonyada-kedilerde-kus-gribi-vakalarinin-arttigini-duyuran-dso-temasli-insanlarda-semptom-yok-1073632836.html
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muğla, karakulak, muğla sıtkı koçman üniversitesi, uydu vericisi, uydu
muğla, karakulak, muğla sıtkı koçman üniversitesi, uydu vericisi, uydu

Türkiye'de ilk defa bir karakulağa uydu verici takıldı

21:18 22.02.2024
© İHA / BEKİR TOSUN-AW1470202021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
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Yaban Hayatı Koruma sahasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yasin İlemin tarafından ‘Orman’ın Sırrı’ olarak adlandırılan ‘Ulusal Karakulak Tür Eylem Planı’nın en önemli faaliyetlerinden birisi olarak dişi karakulağa (Caracal caracal) GPS verici takıldı. İlemin, Türkiye'de ilk defa bir karakulağa verici takıldığını söyledi.
Muğla'da "Ayda" adı verilen ve uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya bırakıldı.
NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneğinin yürütücülüğünde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Çankırı Karatekin Üniversitesinin bilimsel koordinasyonunda "Karakulakların Canı Yanmasın Projesi" kapsamında, yabani kedi türlerinden karakulak tuzakla yakalandı.
MSKÜ Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin tarafından uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya salındı.
İlemin, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa bir karakulağa (Caracal caracal) uydu vericisi takıldığını söyledi.
© İHA / BEKİR TOSUN-AW1470202021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-AW1470202021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-AW1470202021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-AW1470202021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-AW1470202021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
1/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
2/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
3/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
4/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
5/5
© İHA / BEKİR TOSUN-AW147020
2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Yaban Hayatı Koruma sahalarında çıkan orman yangınlarında yaban hayatındaki birçok canlı yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
Karakulakların 1,5 yıldır izleme çalışmaları sonucunda, 7,5 kilogram ağırlığındaki dişiyi verici taktıktan sonra doğal yaşam alanına salıverdiklerini anlatan İlemin, "Adı 'Ayda.' Ayda'dan gelecek veriler ülkemiz ve dünyadaki karakulak popülasyonlarının korunmasına büyük katkı sağlayacak. Bölgedeki popülasyonu yaklaşık 16 yıldır takip ediyoruz" dedi.
İlemin, 2021 ve 2022 yangınlarıyla Marmaris ve Köyceğiz bölgesinde çok büyük orman ve makilik alanın yok olduğunu, bu alanların ülkede karakulaklar için en önemli habitatları oluşturduğunu dile getirdi.
Yangınların bu hayvanların habitatlarında yıkıcı bir etkiye sebep olduğunu vurgulayan İlemin, şunları kaydetti:
"Bu etkinin ne derecede olduğunu anlayabilmek maksadıyla 2021 sonundan itibaren yangından etkilenmemiş alanlarda bulunan karakulaklara meslektaşım Okan Ürker ile odaklandık. Onlara zarar vermeden özel tekniklerle yakalayarak uydu vericisi yardımı ile ekolojilerini ve biyolojilerini daha iyi anlamak için çalışıyoruz. Son 1 yıldır yangın geçirmemiş 4 farklı noktada bulunan yakalama tuzakları ile çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan birine geçtiğimiz gece Ayda girdi ve yakalandı. Sağlıklı olduğunu anladıktan sonra hemen anesteziye alındı. Ardından kısa süre içinde Ayda'nın gerekli ölçümlerini yaptık ve onun için çok hafif olan UHF vericili GPS tasmasını boynuna yerleştirdik. Herhangi bir komplikasyon olmadan tekrar uyandırarak doğaya geri bıraktık."
İlemin, Ayda'nın büyük orman yangınlarından sonra karakulakların alan kullanımı konusunda veriler sağlayacağını belirtti.
Hayvandan genetik örnekler aldıklarını, dişi olmasının bölge popülasyonu için çok önemli olduğunu aktaran İlemin, "Alanda erkekler de var ve her türlü olumsuzluğa karşın alanda üreme kapasitesi yüksek bir popülasyon olduğunu biliyoruz. Anadolu topraklarında 2000 kadar kalmış karakulaklar için çok önemli öncü bilgileri Ayda bizlere sağlayacak. Onu takip etmeye ve sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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