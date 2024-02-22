https://sputniknews.com.tr/20240222/trump-iki-kelimeyi-bir-araya-getiremeyen-biden-baskanligindaki-abd-oluyor-1081002419.html
Trump: İki kelimeyi bir araya getiremeyen Biden başkanlığındaki ABD ölüyor
Trump: İki kelimeyi bir araya getiremeyen Biden başkanlığındaki ABD ölüyor
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı ve Kasım 2024'teki seçimlerin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın iki kelimeyi bir araya getiremediğini ve onun başkanlığında... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T17:20+0300
2024-02-22T17:20+0300
2024-02-22T17:20+0300
dünya
abd başkan adaylığı
abd başkanlık seçimleri
donald trump
joe biden
seçim
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Bir miting sırasında rakibini eleştiren Trump, ülkenin Biden başkanlığında çok kötüye gittiğini belirtti.Trump, "Biden iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Ülkemiz ölüyor. Biz düşüşte olan bir ulusuz" dedi.Trump, Biden'ın politikaları nedeniyle ABD'nin cehenneme sürüklendiğini de vurguladı.ABD başkanlık seçimi Kasım 2024'te yapılacak. 25 Nisan 2023'te Demokrat Partili Biden, en yüksek devlet pozisyonuna yeniden aday olacağını duyurmuştu. Trump da, Kasım 2022'de seçim yarışına gireceğini ilan etmişti. Eski Başkan, Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü adayı olarak görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/abdlilerin-yaklasik-yuzde-70i-bideni-adaylik-icin-yasli-buluyor-1081000366.html
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abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, seçim
abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, seçim
Trump: İki kelimeyi bir araya getiremeyen Biden başkanlığındaki ABD ölüyor
Eski ABD Başkanı ve Kasım 2024'teki seçimlerin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın iki kelimeyi bir araya getiremediğini ve onun başkanlığında ülkenin can vermekte olduğunu savundu.
Bir miting sırasında rakibini eleştiren Trump, ülkenin Biden başkanlığında çok kötüye gittiğini belirtti.
Trump, "Biden iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Ülkemiz ölüyor. Biz düşüşte olan bir ulusuz" dedi.
Trump, Biden'ın politikaları nedeniyle ABD'nin cehenneme sürüklendiğini de vurguladı.
ABD başkanlık seçimi Kasım 2024'te yapılacak. 25 Nisan 2023'te Demokrat Partili Biden, en yüksek devlet pozisyonuna yeniden aday olacağını duyurmuştu. Trump da, Kasım 2022'de seçim yarışına gireceğini ilan etmişti. Eski Başkan, Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü adayı olarak görülüyor.