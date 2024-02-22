https://sputniknews.com.tr/20240222/trump-iki-kelimeyi-bir-araya-getiremeyen-biden-baskanligindaki-abd-oluyor-1081002419.html

Trump: İki kelimeyi bir araya getiremeyen Biden başkanlığındaki ABD ölüyor

Trump: İki kelimeyi bir araya getiremeyen Biden başkanlığındaki ABD ölüyor

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı ve Kasım 2024'teki seçimlerin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın iki kelimeyi bir araya getiremediğini ve onun başkanlığında... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T17:20+0300

2024-02-22T17:20+0300

2024-02-22T17:20+0300

dünya

abd başkan adaylığı

abd başkanlık seçimleri

donald trump

joe biden

seçim

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Bir miting sırasında rakibini eleştiren Trump, ülkenin Biden başkanlığında çok kötüye gittiğini belirtti.Trump, "Biden iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Ülkemiz ölüyor. Biz düşüşte olan bir ulusuz" dedi.Trump, Biden'ın politikaları nedeniyle ABD'nin cehenneme sürüklendiğini de vurguladı.ABD başkanlık seçimi Kasım 2024'te yapılacak. 25 Nisan 2023'te Demokrat Partili Biden, en yüksek devlet pozisyonuna yeniden aday olacağını duyurmuştu. Trump da, Kasım 2022'de seçim yarışına gireceğini ilan etmişti. Eski Başkan, Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü adayı olarak görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240222/abdlilerin-yaklasik-yuzde-70i-bideni-adaylik-icin-yasli-buluyor-1081000366.html

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abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, seçim