https://sputniknews.com.tr/20240222/abdlilerin-yaklasik-yuzde-70i-bideni-adaylik-icin-yasli-buluyor-1081000366.html
ABD'lilerin yaklaşık yüzde 70'i Biden'ı adaylık için yaşlı buluyor
ABD'lilerin yaklaşık yüzde 70'i Biden'ı adaylık için yaşlı buluyor
Sputnik Türkiye
ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan ankette ABD'lilerin yüzde 67'sinin Başkan Joe Biden'ın ikinci dönem aday olamayacak kadar yaşlı olduğunu... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T16:25+0300
2024-02-22T16:25+0300
2024-02-22T16:25+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
joe biden
donald trump
yaşlı
anket
sosyoloji
araştırma
beyaz saray
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Quinnipiac Üniversitesi'nin anketine katılan ABD'li seçmenlerin yüzde 67'si, 81 yaşındaki Biden'ın dört yıl daha yeniden seçilemeyecek kadar yaşlı olduğuna inandığını ifade etti.Bununla beraber ankete katılanların yüzde 62'si ikinci dönem için fiziksel durumunu, yüzde 64'ü ise zihinsel durumunu olumsuz olarak değerlendirdi.'Trump çok yaşlı değil'Diğer taraftan seçmenlerin yüzde 57'si, 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmek için çok yaşlı olmadığına inandığını ifade etti.Ankete katılanların yüzde 60'ı Trump'ın fiziksel olarak önümüzdeki dört yıl boyunca başkanlık yapmaya hazır olduğuna inanırken zihinsel durum açısından ise yalnızca yüzde 48'i Trump'ı yeterli buldu.1421 kayıtlı seçmenin katıldığı anket, 15-19 Şubat tarihlerinde yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/kremlin-bidenin-putinle-ilgili-sozleri-abd-icin-buyuk-utanc-1080994739.html
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abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, yaşlı, anket, sosyoloji, araştırma, beyaz saray
abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, yaşlı, anket, sosyoloji, araştırma, beyaz saray
ABD'lilerin yaklaşık yüzde 70'i Biden'ı adaylık için yaşlı buluyor
ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan ankette ABD'lilerin yüzde 67'sinin Başkan Joe Biden'ın ikinci dönem aday olamayacak kadar yaşlı olduğunu düşündüğü görüldü. Yüzde 57, Donald Trump'ın yeniden başkanlık için yaşlı olmadığını savundu.
Quinnipiac Üniversitesi'nin anketine katılan ABD'li seçmenlerin yüzde 67'si, 81 yaşındaki Biden'ın dört yıl daha yeniden seçilemeyecek kadar yaşlı olduğuna inandığını ifade etti.
Bununla beraber ankete katılanların yüzde 62'si ikinci dönem için fiziksel durumunu, yüzde 64'ü ise zihinsel durumunu olumsuz olarak değerlendirdi.
Diğer taraftan seçmenlerin yüzde 57'si, 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmek için çok yaşlı olmadığına inandığını ifade etti.
Ankete katılanların yüzde 60'ı Trump'ın fiziksel olarak önümüzdeki dört yıl boyunca başkanlık yapmaya hazır olduğuna inanırken zihinsel durum açısından ise yalnızca yüzde 48'i Trump'ı yeterli buldu.
1421 kayıtlı seçmenin katıldığı anket, 15-19 Şubat tarihlerinde yapıldı.