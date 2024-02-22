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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240222/taylan-yildiz-kimdir-1080990794.html
Taylan Yıldız kimdir?
Taylan Yıldız kimdir?
Sputnik Türkiye
Sosyal medya kullanıcıların ‘İnternetçi abi’ diye lakap taktıkları Taylan Yıldız da İstanbul’dan bağımsız belediye başkan adayı olarak oy pusulasında yer... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T13:14+0300
2024-02-22T13:14+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
taylan yıldız
istanbul
belediye
sosyal medya
iyi parti
chp
ibb
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2019 yılında CHP ve İYİ Parti ortak kararıyla İBB Meclis Üyeliği’ne aday gösterilen Yıldız, buradaki görevinde Metro’da internet projesi ile kendisini öne çıkardı.Bilindiği üzere Yıldız geçen yıl İYİ Parti’den ‘kişisel’ değil, ‘sistemsel’ sebepleri olduğunu öne sürerek istifa etmiş ve Ankara’nın gençleri duymaması sebebiyle siyasi serüvenini kendi kulvarında yürütmeye karar vermişti.Siyasi düsturunu gençlerin sesi olmak ve Türkiye’nin teknoloji ile kalkınmasında rol oynamak olarak zikreden Yıldız, değişen dünyada yapay zekanın ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatın her noktasına nüfuz edeceğinin altını çizerek buna ‘oyuncak’ gibi bakan siyasetçilerin ülkeye hiçbir faydası olmayacağını dile getirmektedir.İstanbul adaylığını ilişkin bir manifesto yayımlayan Yıldız, İstanbul’u konuşmanın daima heyecan verici olduğuna inandığını belirterek eski tip politikaların artık iflas ettiğini Türkiye’nin haliyle de İstanbul’un ‘patinaj’ yaptığını belirtiyor. İstanbul’daki adayların tarafı olanların birinin ‘İstanbul benim geri alacağım’ diğerinin ise ‘vermeyeceğim artık benim’ dediği ifade eden Yıldız, toplumunun bunu hak etmediğini bilhassa gençlerin bu olup biteni hayretle izlediğini vurguluyor.“Her 5 gençten 4’ü bu toprakları terk etmek istiyor” diyen Yıldız, gençlerle hep beraber karar aldığını ve bu sebepten istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ‘gençler’ adına bağımsız aday olduğunu açıklayarak adaylığını ilan etti.Bilindiği üzere Yıldız geçen yıl İYİ Parti’den ‘kişisel’ değil, ‘sistemsel’ sebepleri olduğunu öne sürerek istifa etmiş ve Ankara’nın gençleri duymaması sebebiyle siyaset serüvenini kendi kulvarında yürütmeye karar vermişti.Taylan Yıldız kimdir?Taylan Yıldız, 1980 tarihinden Ankara’da doğdu.Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni onur derecesi ile bitirdikten sonra Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.2003’te, tüm dünyada yılda en fazla iki kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi’ndeki İşletme Doktorası Pazarlama programına tam burslu olarak kabul edildi.Taylan Yıldız hangi partiden?İYİ Parti’nin kuruluşunda yer aldı ve kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Türkiye’yi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi’nde temsil etmiş olan Yıldız, gençlere hizmet etmek amacıyla kurulan Yarın için Şimdi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.2019-2023 tarihleri arasında İBB Meclis Üyeliği de yapan Yılıdz, gençlerin kendisine taktığı 'İnternetçi Abi' lakabıyla bilinmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20240221/aksener-fevkalade-konforlu-ceket-siyaseti-bitti-artik-hur-ve-mustakil-iyi-parti-var-1080950320.html
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Taylan Yıldız kimdir?

13:14 22.02.2024
© Fotoğraf : Sosyal medyaTaylan Yıldız
Taylan Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Sosyal medya kullanıcıların ‘İnternetçi abi’ diye lakap taktıkları Taylan Yıldız da İstanbul’dan bağımsız belediye başkan adayı olarak oy pusulasında yer alacak.
2019 yılında CHP ve İYİ Parti ortak kararıyla İBB Meclis Üyeliği’ne aday gösterilen Yıldız, buradaki görevinde Metro’da internet projesi ile kendisini öne çıkardı.
Bilindiği üzere Yıldız geçen yıl İYİ Parti’den ‘kişisel’ değil, ‘sistemsel’ sebepleri olduğunu öne sürerek istifa etmiş ve Ankara’nın gençleri duymaması sebebiyle siyasi serüvenini kendi kulvarında yürütmeye karar vermişti.
Siyasi düsturunu gençlerin sesi olmak ve Türkiye’nin teknoloji ile kalkınmasında rol oynamak olarak zikreden Yıldız, değişen dünyada yapay zekanın ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatın her noktasına nüfuz edeceğinin altını çizerek buna ‘oyuncak’ gibi bakan siyasetçilerin ülkeye hiçbir faydası olmayacağını dile getirmektedir.
İstanbul adaylığını ilişkin bir manifesto yayımlayan Yıldız, İstanbul’u konuşmanın daima heyecan verici olduğuna inandığını belirterek eski tip politikaların artık iflas ettiğini Türkiye’nin haliyle de İstanbul’un ‘patinaj’ yaptığını belirtiyor. İstanbul’daki adayların tarafı olanların birinin ‘İstanbul benim geri alacağım’ diğerinin ise ‘vermeyeceğim artık benim’ dediği ifade eden Yıldız, toplumunun bunu hak etmediğini bilhassa gençlerin bu olup biteni hayretle izlediğini vurguluyor.
Her 5 gençten 4’ü bu toprakları terk etmek istiyor” diyen Yıldız, gençlerle hep beraber karar aldığını ve bu sebepten istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ‘gençler’ adına bağımsız aday olduğunu açıklayarak adaylığını ilan etti.
Bilindiği üzere Yıldız geçen yıl İYİ Parti’den ‘kişisel’ değil, ‘sistemsel’ sebepleri olduğunu öne sürerek istifa etmiş ve Ankara’nın gençleri duymaması sebebiyle siyaset serüvenini kendi kulvarında yürütmeye karar vermişti.

Taylan Yıldız kimdir?

Taylan Yıldız, 1980 tarihinden Ankara’da doğdu.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni onur derecesi ile bitirdikten sonra Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.
2003’te, tüm dünyada yılda en fazla iki kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi’ndeki İşletme Doktorası Pazarlama programına tam burslu olarak kabul edildi.

Taylan Yıldız hangi partiden?

İYİ Parti’nin kuruluşunda yer aldı ve kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Türkiye’yi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi’nde temsil etmiş olan Yıldız, gençlere hizmet etmek amacıyla kurulan Yarın için Şimdi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.
2019-2023 tarihleri arasında İBB Meclis Üyeliği de yapan Yılıdz, gençlerin kendisine taktığı 'İnternetçi Abi' lakabıyla bilinmektedir.
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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