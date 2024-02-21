Akşener: Fevkalade konforlu ceket siyaseti bitti artık hür ve müstakil İYİ Parti var
11:01 21.02.2024 (güncellendi: 11:29 21.02.2024)
© Fotoğraf : İYİ PartiAkşener
© Fotoğraf : İYİ Parti
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Akşener, "Alıştığınız, fevkalade konforlu, ceket siyaseti, artık bitti, Çünkü artık hür ve müstakil İYİ Parti var" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor:
Alıştığınız, fevkalade konforlu, ceket siyaseti, artık bitti, Çünkü artık hür ve müstakil İYİ Parti var
ÖSYM’nin, 2010 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği, tüm sınavların; sorularının sızdırıldığı tespit edilmişti. Bunun sonucunda ise; dönemin ÖSYM Başkanı, Ali emir;
“fetö üyeliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla; 18 yıl 6 ay hapis istemiyle, tutuklanmıştı. Bu hafta ise; birden bire, bir şey oldu. Ve biz, bu kişinin, bir anda, beraat ettiğini; sadece, görevini kötüye kullanma suçundan; 1 yıl 15 gün ceza aldığını; hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik…Rezalete bakar mısınız?
“fetö üyeliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla; 18 yıl 6 ay hapis istemiyle, tutuklanmıştı. Bu hafta ise; birden bire, bir şey oldu. Ve biz, bu kişinin, bir anda, beraat ettiğini; sadece, görevini kötüye kullanma suçundan; 1 yıl 15 gün ceza aldığını; hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik…Rezalete bakar mısınız?