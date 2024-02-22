https://sputniknews.com.tr/20240222/sarkici-neve-sahnedeyken-tepki-in-agabey-asagi-1080987571.html
Şarkıcı Nev'e sahnedeyken tepki: 'İn ağabey aşağı'
Şarkıcı Nev'e sahnedeyken tepki: 'İn ağabey aşağı'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Nev'in Antalya’daki konserinde seyirciler ile sanatçı arasında gerginlik yaşandı. Seyirciler Nev'in şarkı söyleyemediğini iddia etti ve 'İn aşağı'... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T11:35+0300
2024-02-22T11:35+0300
2024-02-22T11:35+0300
yaşam
nev
şarkıcı
şarkı
sarhoş
konser
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Antalya'daki bir eğlence mekanında sahneye çıkan şarkıcı Nev'in sarhoş olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.Seyircilerin tepki göstermesinin ardından Nev'in hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden birinde seyircinin "İn abi aşağı" diye bağırdığı, Nev'in de "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdiği duyuldu."Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk eden şarkıcıya seyircilerin "Terbiyesiz" diye bağırdığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240111/icmeden-sarhos-oluyor-vucudu-kendine-alkol-ureten-hastanin-tedavisine-baslandi-1079543417.html
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nev, şarkıcı, şarkı, sarhoş, konser
nev, şarkıcı, şarkı, sarhoş, konser
Şarkıcı Nev'e sahnedeyken tepki: 'İn ağabey aşağı'
Şarkıcı Nev'in Antalya’daki konserinde seyirciler ile sanatçı arasında gerginlik yaşandı. Seyirciler Nev'in şarkı söyleyemediğini iddia etti ve 'İn aşağı' dedi.
Antalya'daki bir eğlence mekanında sahneye çıkan şarkıcı Nev'in sarhoş olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.
Seyircilerin tepki göstermesinin ardından Nev'in hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden birinde seyircinin "İn abi aşağı" diye bağırdığı, Nev'in de "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.
"Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk eden şarkıcıya seyircilerin "Terbiyesiz" diye bağırdığı görüldü.