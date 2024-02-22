https://sputniknews.com.tr/20240222/sarkici-neve-sahnedeyken-tepki-in-agabey-asagi-1080987571.html

Şarkıcı Nev'e sahnedeyken tepki: 'İn ağabey aşağı'

Şarkıcı Nev'e sahnedeyken tepki: 'İn ağabey aşağı'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Nev'in Antalya’daki konserinde seyirciler ile sanatçı arasında gerginlik yaşandı. Seyirciler Nev'in şarkı söyleyemediğini iddia etti ve 'İn aşağı'... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T11:35+0300

2024-02-22T11:35+0300

2024-02-22T11:35+0300

yaşam

nev

şarkıcı

şarkı

sarhoş

konser

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Antalya'daki bir eğlence mekanında sahneye çıkan şarkıcı Nev'in sarhoş olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.Seyircilerin tepki göstermesinin ardından Nev'in hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden birinde seyircinin "İn abi aşağı" diye bağırdığı, Nev'in de "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdiği duyuldu."Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk eden şarkıcıya seyircilerin "Terbiyesiz" diye bağırdığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240111/icmeden-sarhos-oluyor-vucudu-kendine-alkol-ureten-hastanin-tedavisine-baslandi-1079543417.html

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nev, şarkıcı, şarkı, sarhoş, konser