https://sputniknews.com.tr/20240111/icmeden-sarhos-oluyor-vucudu-kendine-alkol-ureten-hastanin-tedavisine-baslandi-1079543417.html

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu kendi kendine alkol üreten hastanın tedavisine başlandı

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu kendi kendine alkol üreten hastanın tedavisine başlandı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, vücudunda kendi kendine alkol üretme sendromu olan ikinci hastanın tedavisine başlandığı bildirildi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T15:37+0300

2024-01-11T15:37+0300

2024-01-11T15:52+0300

yaşam

hastane

alkol

hasta

giresun

alkol koması

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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, vücudunda kendi kendine alkol üretme sendromu olan ikinci hastanın tedavisine başlandığı bildirildi.Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, hastanede düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılında ulaşılan hasta, tetkik ve işlem sayılarına ilişkin bilgi verdi.Auto brewery sendromuSağlık turizmi ile yurt içi ve dışından hastalar beklediklerini belirten Kulaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:Kulaklı, İzmir'den bir hastanın tedavi için Giresun'a geldiğini kaydederek, "İstanbul'dan gelecek olanlar var, bir önceki hastamız da İstanbul'dan gelmişti. Türkiye'nin farklı illerinden 20-30 kişi bizi aradı. Ama tabii ki bu hastaları yatırıp tedavi ettiğimiz zaman kapasitemiz yeterli olmadığı için, normal hizmet gereken hastalara hizmet veremeyeceğimiz için bu hastaları bir bir alıyoruz." diye konuştu.Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu da dünyada tedavisi çok az yerde yapılan hastalığın Orta Doğu'da merkezi olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

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