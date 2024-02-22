Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerleri gösterdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç'teki ifadeler ortaya çıktı: Çatlaklar 6 saat öncesinden tespit edilmiş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önen: Brent petrolün yükselip düşmesi akaryakıt fiyatlarındaki en önemli etken
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-savunma-bakanligi-avdeyevkada-en-siddetli-catismalarin-yasandigi-yerleri-gosterdi-1080985445.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerleri gösterdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerleri gösterdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, orduya bağlı taarruz gruplarının Avdeyevka şehrinin merkezine doğru ilerlerken kullandığı yolların ve en şiddetli çatışmaların... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T10:56+0300
2024-02-22T10:56+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
avdeyevka
taarruz
cephe
askeri operasyon
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080902663_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c88a7736154dd161826bd43ed783fa3.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda bir Rus asker şu şekilde konuştu:En şiddetli çatışmalardan birinin Avdeyevka'daki tren garı yakınlarında yaşandığı, burada Ukrayna ordusunun savaşma potansiyeli en yüksek birimlerinin yoğunlaştığı ifade edildi.Rus askerlerin sözlerine göre, Ukrayna ordusu şehirdeki bodrumların neredeyse tamamını mühimmat deposuna dönüştürdü. Burada havan toplarının, bomba atarların, mermi dolu kutuların ve diğer silah ve mühimmatın bulunduğu belirtilirken büyük kısmının yabancı ülke yapımı olduğu kaydedildi.Videoda ayrıca Ukrayna ordusu saflarında yabancı paralı askerlerin savaştığını doğrulayan çok sayıda silah gösteriliyor.Avdeyevka’da, Batı’dan paralı askerlerin Ukrayna ordusuna katıldığını gösteren deliller bulunduRus ordusunun, geçen hafta özgürleştirilen Avdeyevka şehrinde bulduğu delillerin ABD, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden paralı askerlerin Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan katıldığını gösterdiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Merkez Askeri Grubu askerleri, düşmanın kaçarken mevzilerinde bıraktığı çok sayıda delilin ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinden paralı askerlerin doğrudan Ukrayna ordusunun aşırı milliyetçi birimleri saflarında yer aldığını kaydetti” ifadesine yer verildi.Daha önce Avdeyevka’da Ukrayna ordusu saflarında Kanadalı ve Gürcü paralı askerlerin savaştığı yönünde delillerin elde edildiği bildirilmişti.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, 17 Şubat’ta, Ukrayna ordusuna Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka şehrini terk etme emrini vermişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/medvedev-avdeyevkanin-ozgurlestirilmesi-buyuk-bir-basari-1080977295.html
ukrayna
avdeyevka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080902663_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_7c94dbe5777e39e9609431c260572e5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, taarruz, cephe, askeri operasyon
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, taarruz, cephe, askeri operasyon

Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerleri gösterdi

10:56 22.02.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus askeri Avdeyevka'da
Rus askeri Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, orduya bağlı taarruz gruplarının Avdeyevka şehrinin merkezine doğru ilerlerken kullandığı yolların ve en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerin gösterildiği videoyu paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda bir Rus asker şu şekilde konuştu:

55. Muhafız Tugayı'nın görevi, daha derine nüfuz etmek ve şehir merkezine doğru ilerlemekti. Taarruz grupları farklı yönlerden saldırdı. Ana güçler Sobornaya Caddesi’nden ilerledi. Hemen hemen her evde düşmanın ateş noktaları vardı. Yanında da hendek ve barınak ağları, binalar arasında da askeri teçhizat yer alıyordu.

En şiddetli çatışmalardan birinin Avdeyevka'daki tren garı yakınlarında yaşandığı, burada Ukrayna ordusunun savaşma potansiyeli en yüksek birimlerinin yoğunlaştığı ifade edildi.
Rus askerlerin sözlerine göre, Ukrayna ordusu şehirdeki bodrumların neredeyse tamamını mühimmat deposuna dönüştürdü. Burada havan toplarının, bomba atarların, mermi dolu kutuların ve diğer silah ve mühimmatın bulunduğu belirtilirken büyük kısmının yabancı ülke yapımı olduğu kaydedildi.
Videoda ayrıca Ukrayna ordusu saflarında yabancı paralı askerlerin savaştığını doğrulayan çok sayıda silah gösteriliyor.

Avdeyevka’da, Batı’dan paralı askerlerin Ukrayna ordusuna katıldığını gösteren deliller bulundu

Rus ordusunun, geçen hafta özgürleştirilen Avdeyevka şehrinde bulduğu delillerin ABD, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden paralı askerlerin Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan katıldığını gösterdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Merkez Askeri Grubu askerleri, düşmanın kaçarken mevzilerinde bıraktığı çok sayıda delilin ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinden paralı askerlerin doğrudan Ukrayna ordusunun aşırı milliyetçi birimleri saflarında yer aldığını kaydetti” ifadesine yer verildi.
Daha önce Avdeyevka’da Ukrayna ordusu saflarında Kanadalı ve Gürcü paralı askerlerin savaştığı yönünde delillerin elde edildiği bildirilmişti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, 17 Şubat’ta, Ukrayna ordusuna Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka şehrini terk etme emrini vermişti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
Ukrayna krizi
Medvedev: Avdeyevka'nın özgürleştirilmesi büyük bir başarı
01:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала