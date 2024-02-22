https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-savunma-bakanligi-avdeyevkada-en-siddetli-catismalarin-yasandigi-yerleri-gosterdi-1080985445.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerleri gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerleri gösterdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, orduya bağlı taarruz gruplarının Avdeyevka şehrinin merkezine doğru ilerlerken kullandığı yolların ve en şiddetli çatışmaların... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T10:56+0300

2024-02-22T10:56+0300

2024-02-22T10:56+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

avdeyevka

taarruz

cephe

askeri operasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda bir Rus asker şu şekilde konuştu:En şiddetli çatışmalardan birinin Avdeyevka'daki tren garı yakınlarında yaşandığı, burada Ukrayna ordusunun savaşma potansiyeli en yüksek birimlerinin yoğunlaştığı ifade edildi.Rus askerlerin sözlerine göre, Ukrayna ordusu şehirdeki bodrumların neredeyse tamamını mühimmat deposuna dönüştürdü. Burada havan toplarının, bomba atarların, mermi dolu kutuların ve diğer silah ve mühimmatın bulunduğu belirtilirken büyük kısmının yabancı ülke yapımı olduğu kaydedildi.Videoda ayrıca Ukrayna ordusu saflarında yabancı paralı askerlerin savaştığını doğrulayan çok sayıda silah gösteriliyor.Avdeyevka’da, Batı’dan paralı askerlerin Ukrayna ordusuna katıldığını gösteren deliller bulunduRus ordusunun, geçen hafta özgürleştirilen Avdeyevka şehrinde bulduğu delillerin ABD, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden paralı askerlerin Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan katıldığını gösterdiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Merkez Askeri Grubu askerleri, düşmanın kaçarken mevzilerinde bıraktığı çok sayıda delilin ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinden paralı askerlerin doğrudan Ukrayna ordusunun aşırı milliyetçi birimleri saflarında yer aldığını kaydetti” ifadesine yer verildi.Daha önce Avdeyevka’da Ukrayna ordusu saflarında Kanadalı ve Gürcü paralı askerlerin savaştığı yönünde delillerin elde edildiği bildirilmişti.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, 17 Şubat’ta, Ukrayna ordusuna Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka şehrini terk etme emrini vermişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240222/medvedev-avdeyevkanin-ozgurlestirilmesi-buyuk-bir-basari-1080977295.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, taarruz, cephe, askeri operasyon