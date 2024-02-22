https://sputniknews.com.tr/20240222/medvedev-avdeyevkanin-ozgurlestirilmesi-buyuk-bir-basari-1080977295.html
Medvedev: Avdeyevka'nın özgürleştirilmesi büyük bir başarı
Medvedev: Avdeyevka'nın özgürleştirilmesi büyük bir başarı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avdeyevka’nın özgürleştirilmesinin büyük bir başarı olduğunu ve operasyonda yer alan tüm askerlerin kahraman... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T01:24+0300
2024-02-22T01:24+0300
2024-02-22T01:24+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Rus basınına demecinde Avdeyevka'nın Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılmasının büyük bir başarı olduğunu, operasyona katılan tüm askerlerin kahraman olduğunu söyledi.Medvedev, “Avdeyevka’daki operasyonla ilgili dün bir analizi yapıldı. Bu tabii ki Rus Silahlı Kuvvetleri açısından büyük bir başarı. Bu operasyona katılan herkes kahramandır. Bunu da doğrudan söylemek gerekiyor. Bunlar elbette Sırskiy'ler filan değil, bunlar işlerine yoğunlaşan, uzun süreli hazırlıklar yapan ve bu atılımı gerçekleştiren yiğit silahlı kuvvetlerimizdir" dedi.'Özel askeri harekatın görevleri ancak koruyucu bir kordon oluşturulduktan sonra tamamlanacak'Medvedev, özel askeri harekatın görevinin Rus topraklarına saldırılara karşı sigorta sağlayacak bir ‘koruyucu kordon’ oluşturulduktan sonra tamamlanmış olacağını belirterek, "Çıkarlarımızı tam olarak güvence altına almamız gerekiyor. Çıkarlarımızı tam olarak güvence altına almak nedir? Birincisi, devlet başkanımızın bahsettiği özel askeri harekatın görevlerini yerine getirmek. İkincisi, topraklarımıza yönelik her türlü saldırıya karşı koruma sağlayacak gerekli koruyucu kordonu oluşturmak; sadece bombardımanlara değil, aynı zamanda aktif saldırı operasyonlarına karşı da. Ancak bu durumda görevlerin tamamlandığını söylemek mümkün olacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rusya-ordusu-avdeyevkada-temizlik-faaliyetlerini-surduruyor-1080963771.html
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dmitriy medvedev, ukrayna krizi, ukrayna, avdeyevka
dmitriy medvedev, ukrayna krizi, ukrayna, avdeyevka
Medvedev: Avdeyevka'nın özgürleştirilmesi büyük bir başarı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avdeyevka’nın özgürleştirilmesinin büyük bir başarı olduğunu ve operasyonda yer alan tüm askerlerin kahraman olduğunu ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Rus basınına demecinde Avdeyevka'nın Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılmasının büyük bir başarı olduğunu, operasyona katılan tüm askerlerin kahraman olduğunu söyledi.
Medvedev, “Avdeyevka’daki operasyonla ilgili dün bir analizi yapıldı. Bu tabii ki Rus Silahlı Kuvvetleri açısından büyük bir başarı. Bu operasyona katılan herkes kahramandır. Bunu da doğrudan söylemek gerekiyor. Bunlar elbette Sırskiy'ler filan değil, bunlar işlerine yoğunlaşan, uzun süreli hazırlıklar yapan ve bu atılımı gerçekleştiren yiğit silahlı kuvvetlerimizdir" dedi.
'Özel askeri harekatın görevleri ancak koruyucu bir kordon oluşturulduktan sonra tamamlanacak'
Medvedev, özel askeri harekatın görevinin Rus topraklarına saldırılara karşı sigorta sağlayacak bir ‘koruyucu kordon’ oluşturulduktan sonra tamamlanmış olacağını belirterek, "Çıkarlarımızı tam olarak güvence altına almamız gerekiyor. Çıkarlarımızı tam olarak güvence altına almak nedir? Birincisi, devlet başkanımızın bahsettiği özel askeri harekatın görevlerini yerine getirmek. İkincisi, topraklarımıza yönelik her türlü saldırıya karşı koruma sağlayacak gerekli koruyucu kordonu oluşturmak; sadece bombardımanlara değil, aynı zamanda aktif saldırı operasyonlarına karşı da. Ancak bu durumda görevlerin tamamlandığını söylemek mümkün olacak” ifadelerini kullandı.