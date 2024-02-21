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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rusya-ordusu-avdeyevkada-temizlik-faaliyetlerini-surduruyor-1080963771.html
Rusya ordusu, Avdeyevka'da 'temizlik' faaliyetlerini sürdürüyor
Rusya ordusu, Avdeyevka'da 'temizlik' faaliyetlerini sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun kalesi olarak görülen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentini haftasonunda tümüyle ele geçiren Rusya ordusu, kentte gizlenen... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T17:00+0300
2024-02-21T17:00+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
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askeri operasyon
donetsk
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avdeyevka
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatteki gelişmelerini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi. Birlikler, Ukrayna'nın 7 karşı saldırısını bastırırken 450 askeri de etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde Ukrayna ordusu birliklerine ağır darbe vuran Rus ordusu, 5 saldırı girişimini sekteye uğrattı. Çatışmalarda 30 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubuna bağlı birlikler, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken 425'in üzerinde Ukrayna askerini ve Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.Güney Donetsk yönünde, bastırılan 1 karşı saldırıda 210 Ukrayna askeri ölü olarak geçirildi.Herson yönünde ise Ukraynalı birlikler yoğun ateş altına alındı ve 75 asker etkisiz hale getirildi.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, bir yakıt deposunu imha ederken 123 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 99 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 12 roket ve JDAM güdümlü hava bombası da imha edildi.Rus askerler, Dinyeper’in sağ yakasında Ukrayna ordusuna ait motorlu tekne deposunu vurduRus ‘Dnepr’ Askeri Grubuna bağlı hava indirme topçu birliğinin, Dinyeper'in sağ yakasında Ukrayna ordusuna ait ve içinde motorlu teknelerin bulunduğu bir depoyu yok ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Hava indirme topçu birliğinin askerleri, Dinyeper Nehri’nin Ukrayna oluşumlarının kontrolünde bulunan sağ yakasında, keşif birimleri tarafından tespit edilen hedefleri 152 milimetre kalibreli 2A36 Giatsint-B obüslerinden vurdu” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Belirlenen koordinatlara yapılan isabetli atışla Ukrayna ordusuna ait bir İHA kontrol noktası ve içinde sekiz motorlu teknenin bulunduğu bir depo yok edildi” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240221/pentagon-ukrayna-yardimimiz-olmadan-hangi-sehirleri-elinde-tutabilecegine-karar-vermeli-1080952275.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk, herson, avdeyevka
rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk, herson, avdeyevka

Rusya ordusu, Avdeyevka'da 'temizlik' faaliyetlerini sürdürüyor

17:00 21.02.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ukrayna ordusunun kalesi olarak görülen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentini haftasonunda tümüyle ele geçiren Rusya ordusu, kentte gizlenen Ukraynalı unsurları temizlemeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatteki gelişmelerini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi. Birlikler, Ukrayna'nın 7 karşı saldırısını bastırırken 450 askeri de etkisiz hale getirdi.
Kupyansk yönünde Ukrayna ordusu birliklerine ağır darbe vuran Rus ordusu, 5 saldırı girişimini sekteye uğrattı. Çatışmalarda 30 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubuna bağlı birlikler, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken 425'in üzerinde Ukrayna askerini ve Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.
Güney Donetsk yönünde, bastırılan 1 karşı saldırıda 210 Ukrayna askeri ölü olarak geçirildi.
Herson yönünde ise Ukraynalı birlikler yoğun ateş altına alındı ve 75 asker etkisiz hale getirildi.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, bir yakıt deposunu imha ederken 123 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 99 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 12 roket ve JDAM güdümlü hava bombası da imha edildi.

Rus askerler, Dinyeper’in sağ yakasında Ukrayna ordusuna ait motorlu tekne deposunu vurdu

Rus ‘Dnepr’ Askeri Grubuna bağlı hava indirme topçu birliğinin, Dinyeper'in sağ yakasında Ukrayna ordusuna ait ve içinde motorlu teknelerin bulunduğu bir depoyu yok ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Hava indirme topçu birliğinin askerleri, Dinyeper Nehri’nin Ukrayna oluşumlarının kontrolünde bulunan sağ yakasında, keşif birimleri tarafından tespit edilen hedefleri 152 milimetre kalibreli 2A36 Giatsint-B obüslerinden vurdu” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Belirlenen koordinatlara yapılan isabetli atışla Ukrayna ordusuna ait bir İHA kontrol noktası ve içinde sekiz motorlu teknenin bulunduğu bir depo yok edildi” dendi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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