https://sputniknews.com.tr/20240222/rus-bilgisayar-korsanlari-ukrayna-askerlik-subelerindeki-2-bin-600-calisanin-verilerini-yayinladi-1080989219.html
Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın verilerini yayınladı
Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın verilerini yayınladı
Sputnik Türkiye
RaHDIt grubundan Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna vatandaşlarını cepheye süren Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın kişisel verilerini ele... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T12:30+0300
2024-02-22T12:30+0300
2024-02-22T12:30+0300
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ukrayna
seferberlik
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hacker
bilgisayar korsanı
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Bilgisayar korsanları, yayınladıkları mesajda "Ukrayna hükümetinin hacker grubu RaHDIt'i ("Öfkeli Rus Hackerlar") harekete geçirmeye yönelik yeni önlemler hazırlaması nedeniyle düşmanın askerlik şubelerinden personel listelerinin alınmasını öngören bir operasyon gerçekleştirdik. Grubumuz, tıbbi komisyonlardaki doktorlar da dahil Ukraynalıları katliama gönderen herkesin, bölgesel askerlik şubelerindeki yaklaşık 2 bin 600 temsilcinin verilerini ele geçirdi" ifadelerini kullandı.Ukraynalıların kendilerini kimin 'öldürdüğünü', kimden 'saklanmaları gerektiğini', kimin evlerinin 'önünden geçmemeleri' gerektiğini bizzat bilmesi için bu savaş suçlularının verilerini yayınlamaya karar verdiklerini kaydeden Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna yönetimi için geleneksel hale geldiği üzere bu kişiler arasında BDSM partilerini sevenler, eş değiştirenler (swinger), suçlular, tedavi kisvesi altında insanları zehirleyen doktorların bulunduğunu vurguladı.Bilgisayar korsanları, yayınladıkları bilgilerin Kiev rejiminin seferberlik planlarını sekteye uğratarak Rus ordusuna yardım edeceğini umduklarını ifade etti.Yayınlanan veriler arasında çalışanların adreslerinin yanı sıra kişisel telefon numaraları, pasaport bilgileri, e-posta adresleri ve sosyal medya hesapları yer aldı.Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçildi. O günden bu yana sıkıyönetim ve seferberlik uygulamaları, sonuncusu Şubat 2024'te olmak üzere 10 kez uzatıldı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkede sıkıyönetim ve seferberliğin 13 Mayıs 2024'e kadar 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını 6 Şubat'ta kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/abd-basini-ukraynali-birlikler-avdeyevkadan-kaos-icinde-kacti-1080986895.html
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rusya, ukrayna, seferberlik, hack, hacker, bilgisayar korsanı, ukrayna ordusu
rusya, ukrayna, seferberlik, hack, hacker, bilgisayar korsanı, ukrayna ordusu
Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın verilerini yayınladı
RaHDIt grubundan Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna vatandaşlarını cepheye süren Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın kişisel verilerini ele geçirdi ve yayınladı.
Bilgisayar korsanları, yayınladıkları mesajda "Ukrayna hükümetinin hacker grubu RaHDIt'i ("Öfkeli Rus Hackerlar") harekete geçirmeye yönelik yeni önlemler hazırlaması nedeniyle düşmanın askerlik şubelerinden personel listelerinin alınmasını öngören bir operasyon gerçekleştirdik. Grubumuz, tıbbi komisyonlardaki doktorlar da dahil Ukraynalıları katliama gönderen herkesin, bölgesel askerlik şubelerindeki yaklaşık 2 bin 600 temsilcinin verilerini ele geçirdi" ifadelerini kullandı.
Ukraynalıların kendilerini kimin 'öldürdüğünü', kimden 'saklanmaları gerektiğini', kimin evlerinin 'önünden geçmemeleri' gerektiğini bizzat bilmesi için bu savaş suçlularının verilerini yayınlamaya karar verdiklerini kaydeden Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna yönetimi için geleneksel hale geldiği üzere bu kişiler arasında BDSM partilerini sevenler, eş değiştirenler (swinger), suçlular, tedavi kisvesi altında insanları zehirleyen doktorların bulunduğunu vurguladı.
Bilgisayar korsanları, yayınladıkları bilgilerin Kiev rejiminin seferberlik planlarını sekteye uğratarak Rus ordusuna yardım edeceğini umduklarını ifade etti.
Yayınlanan veriler arasında çalışanların adreslerinin yanı sıra kişisel telefon numaraları, pasaport bilgileri, e-posta adresleri ve sosyal medya hesapları yer aldı.
Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçildi.
O günden bu yana sıkıyönetim ve seferberlik uygulamaları, sonuncusu Şubat 2024'te olmak üzere 10 kez uzatıldı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkede sıkıyönetim ve seferberliğin 13 Mayıs 2024'e kadar 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını 6 Şubat'ta kabul etti.