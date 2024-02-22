https://sputniknews.com.tr/20240222/rus-bilgisayar-korsanlari-ukrayna-askerlik-subelerindeki-2-bin-600-calisanin-verilerini-yayinladi-1080989219.html

Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın verilerini yayınladı

Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın verilerini yayınladı

Sputnik Türkiye

RaHDIt grubundan Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna vatandaşlarını cepheye süren Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın kişisel verilerini ele... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T12:30+0300

2024-02-22T12:30+0300

2024-02-22T12:30+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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ukrayna ordusu

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Bilgisayar korsanları, yayınladıkları mesajda "Ukrayna hükümetinin hacker grubu RaHDIt'i ("Öfkeli Rus Hackerlar") harekete geçirmeye yönelik yeni önlemler hazırlaması nedeniyle düşmanın askerlik şubelerinden personel listelerinin alınmasını öngören bir operasyon gerçekleştirdik. Grubumuz, tıbbi komisyonlardaki doktorlar da dahil Ukraynalıları katliama gönderen herkesin, bölgesel askerlik şubelerindeki yaklaşık 2 bin 600 temsilcinin verilerini ele geçirdi" ifadelerini kullandı.Ukraynalıların kendilerini kimin 'öldürdüğünü', kimden 'saklanmaları gerektiğini', kimin evlerinin 'önünden geçmemeleri' gerektiğini bizzat bilmesi için bu savaş suçlularının verilerini yayınlamaya karar verdiklerini kaydeden Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna yönetimi için geleneksel hale geldiği üzere bu kişiler arasında BDSM partilerini sevenler, eş değiştirenler (swinger), suçlular, tedavi kisvesi altında insanları zehirleyen doktorların bulunduğunu vurguladı.Bilgisayar korsanları, yayınladıkları bilgilerin Kiev rejiminin seferberlik planlarını sekteye uğratarak Rus ordusuna yardım edeceğini umduklarını ifade etti.Yayınlanan veriler arasında çalışanların adreslerinin yanı sıra kişisel telefon numaraları, pasaport bilgileri, e-posta adresleri ve sosyal medya hesapları yer aldı.Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçildi. O günden bu yana sıkıyönetim ve seferberlik uygulamaları, sonuncusu Şubat 2024'te olmak üzere 10 kez uzatıldı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkede sıkıyönetim ve seferberliğin 13 Mayıs 2024'e kadar 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını 6 Şubat'ta kabul etti.

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rusya, ukrayna, seferberlik, hack, hacker, bilgisayar korsanı, ukrayna ordusu