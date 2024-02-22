Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın verilerini yayınladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç'teki ifadeler ortaya çıktı: Çatlaklar 6 saat öncesinden tespit edilmiş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önen: Brent petrolün yükselip düşmesi akaryakıt fiyatlarındaki en önemli etken
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu? Sanal mobil operatörlük hizmeti ne anlama geliyor?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
AB'de yüz tanıma sistemli kimlik doğrulama yasaklanıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/rus-bilgisayar-korsanlari-ukrayna-askerlik-subelerindeki-2-bin-600-calisanin-verilerini-yayinladi-1080989219.html
Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın verilerini yayınladı
Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın verilerini yayınladı
Sputnik Türkiye
RaHDIt grubundan Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna vatandaşlarını cepheye süren Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın kişisel verilerini ele... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T12:30+0300
2024-02-22T12:30+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
seferberlik
hack
hacker
bilgisayar korsanı
ukrayna ordusu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101491/91/1014919144_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_f63e85b0cd8223a8c4b6f1f02fb5c905.jpg
Bilgisayar korsanları, yayınladıkları mesajda "Ukrayna hükümetinin hacker grubu RaHDIt'i ("Öfkeli Rus Hackerlar") harekete geçirmeye yönelik yeni önlemler hazırlaması nedeniyle düşmanın askerlik şubelerinden personel listelerinin alınmasını öngören bir operasyon gerçekleştirdik. Grubumuz, tıbbi komisyonlardaki doktorlar da dahil Ukraynalıları katliama gönderen herkesin, bölgesel askerlik şubelerindeki yaklaşık 2 bin 600 temsilcinin verilerini ele geçirdi" ifadelerini kullandı.Ukraynalıların kendilerini kimin 'öldürdüğünü', kimden 'saklanmaları gerektiğini', kimin evlerinin 'önünden geçmemeleri' gerektiğini bizzat bilmesi için bu savaş suçlularının verilerini yayınlamaya karar verdiklerini kaydeden Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna yönetimi için geleneksel hale geldiği üzere bu kişiler arasında BDSM partilerini sevenler, eş değiştirenler (swinger), suçlular, tedavi kisvesi altında insanları zehirleyen doktorların bulunduğunu vurguladı.Bilgisayar korsanları, yayınladıkları bilgilerin Kiev rejiminin seferberlik planlarını sekteye uğratarak Rus ordusuna yardım edeceğini umduklarını ifade etti.Yayınlanan veriler arasında çalışanların adreslerinin yanı sıra kişisel telefon numaraları, pasaport bilgileri, e-posta adresleri ve sosyal medya hesapları yer aldı.Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçildi. O günden bu yana sıkıyönetim ve seferberlik uygulamaları, sonuncusu Şubat 2024'te olmak üzere 10 kez uzatıldı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkede sıkıyönetim ve seferberliğin 13 Mayıs 2024'e kadar 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını 6 Şubat'ta kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/abd-basini-ukraynali-birlikler-avdeyevkadan-kaos-icinde-kacti-1080986895.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101491/91/1014919144_119:0:840:541_1920x0_80_0_0_7893db2c9953992c286c35da48aece86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, seferberlik, hack, hacker, bilgisayar korsanı, ukrayna ordusu
rusya, ukrayna, seferberlik, hack, hacker, bilgisayar korsanı, ukrayna ordusu

Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın verilerini yayınladı

12:30 22.02.2024
© Flickr / Markku Ulanderhacker
hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© Flickr / Markku Ulander
Abone ol
RaHDIt grubundan Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna vatandaşlarını cepheye süren Ukrayna askerlik şubelerindeki 2 bin 600 çalışanın kişisel verilerini ele geçirdi ve yayınladı.
Bilgisayar korsanları, yayınladıkları mesajda "Ukrayna hükümetinin hacker grubu RaHDIt'i ("Öfkeli Rus Hackerlar") harekete geçirmeye yönelik yeni önlemler hazırlaması nedeniyle düşmanın askerlik şubelerinden personel listelerinin alınmasını öngören bir operasyon gerçekleştirdik. Grubumuz, tıbbi komisyonlardaki doktorlar da dahil Ukraynalıları katliama gönderen herkesin, bölgesel askerlik şubelerindeki yaklaşık 2 bin 600 temsilcinin verilerini ele geçirdi" ifadelerini kullandı.
Ukraynalıların kendilerini kimin 'öldürdüğünü', kimden 'saklanmaları gerektiğini', kimin evlerinin 'önünden geçmemeleri' gerektiğini bizzat bilmesi için bu savaş suçlularının verilerini yayınlamaya karar verdiklerini kaydeden Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna yönetimi için geleneksel hale geldiği üzere bu kişiler arasında BDSM partilerini sevenler, eş değiştirenler (swinger), suçlular, tedavi kisvesi altında insanları zehirleyen doktorların bulunduğunu vurguladı.
Bilgisayar korsanları, yayınladıkları bilgilerin Kiev rejiminin seferberlik planlarını sekteye uğratarak Rus ordusuna yardım edeceğini umduklarını ifade etti.
Yayınlanan veriler arasında çalışanların adreslerinin yanı sıra kişisel telefon numaraları, pasaport bilgileri, e-posta adresleri ve sosyal medya hesapları yer aldı.
Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçildi.
O günden bu yana sıkıyönetim ve seferberlik uygulamaları, sonuncusu Şubat 2024'te olmak üzere 10 kez uzatıldı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkede sıkıyönetim ve seferberliğin 13 Mayıs 2024'e kadar 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını 6 Şubat'ta kabul etti.
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
Ukrayna krizi
ABD basını: Ukraynalı birlikler, Avdeyevka'dan kaos içinde kaçtı
11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала