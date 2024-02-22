https://sputniknews.com.tr/20240222/abd-basini-ukraynali-birlikler-avdeyevkadan-kaos-icinde-kacti-1080986895.html

ABD basını: Ukraynalı birlikler, Avdeyevka'dan kaos içinde kaçtı

ABD basını: Ukraynalı birlikler, Avdeyevka'dan kaos içinde kaçtı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu 110. tugayının Rusya'nın kontrolüne geçen Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Avdeyevka'dan koordine olmadan ve kaos içinde kaçtığı belirtildi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T11:21+0300

2024-02-22T11:21+0300

2024-02-22T11:21+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

avdeyevka

abd

rus ordusu

rusya savunma bakanlığı

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

washington post

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Washington Post (WP), Ukrayna ordusuna dayandırdığı haberinde, 110. tugaya bağlı askerlerin Avdeyevka'dan çıkışının kaotik olduğunu ve kötü planlandığını yazdı.Adının gizli kalmasını isteyen bir Ukrayna askeri, bazı askerlere Rus ordusu tarafından halihazırda imha edilmiş ve ele geçirilmiş mevzilerde kalma emri verildiğini söyledi.WP'ye konuşan asker, 110. tugay askerlerinin iki yıl boyunca rotasyonsuz bir şekilde görev yaptıktan sonra bitkin düştüklerini ve yorgunluk nedeniyle 'ön onay almadan' mevzilerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.Sergey adlı bir müfreze komutanı da, Ukraynalı askerlerin tamamının kentten çıkmayı başaramadığını anlattı.Avdeyevka'nın düşmesinin bazı askerleri psikolojik olarak bozduğunu kaydeden Sergey, insanların büyük bölümünün bunun şoku içinde olduğunu söyledi.Donetsk'in kuzeyinde Avdeyevka, Ukrayna ordusunun kalesi olarak biliniyordu. Ukraynalı askerler, Donetsk'teki yerleşimlere yönelik saldırılarının büyük bölümünü Avdeyevka'dan düzenliyordu.Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-savunma-bakanligi-avdeyevkada-en-siddetli-catismalarin-yasandigi-yerleri-gosterdi-1080985445.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, abd, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), washington post