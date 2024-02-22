https://sputniknews.com.tr/20240222/putinden-yabancilarin-rusyaya-tasinmasini-kolaylastirma-fikrine-destek-1081008768.html

Putin’den yabancıların Rusya’ya taşınmasını kolaylaştırma fikrine destek

Putin’den yabancıların Rusya’ya taşınmasını kolaylaştırma fikrine destek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin değerlerini paylaşan yabancılar için Rusya’ya yerleşme prosedürünü kolaylaştırma fikrini olumlu bularak, “Ama bu... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T19:00+0300

2024-02-22T19:00+0300

2024-02-22T19:00+0300

dünya

rusya

vladimir putin

yabancı

yerleşim yeri

ahlak

avrupa

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Stratejik Girişimler Ajansı’nın düzenlediği ‘Yeni zamanlar için güçlü fikirler’ başlıklı forumda konuşan Rusya lideri Putin, “Burada yaşamak isteyen insanları kabul ederken geleneksel ahlaki değerlere bakmak iyi bir fikir. Lakin bir kişinin hangi gerçek değerlere bağlı olduğu nasıl belirlenebilir?” ifadesini kullandı.Avrupa’da da birçok kişinin, Rusya’daki gibi geleneksel değerlere bağlı olduğunu kaydeden Putin, ülkeye taşınmak isteyen kişinin nasıl birisi olduğunu öğrenebilmek için bireysel yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirterek, “Elbette göçmen servislerimiz henüz bu noktaya gelmedi. Bu açık. Burada yapılması gereken işler var. Burada farklı fikirler var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240222/putin-kazanda-dost-devletlerin-liderleriyle-gorustu-1080976646.html

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rusya, vladimir putin, yabancı, yerleşim yeri, ahlak, avrupa