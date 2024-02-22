https://sputniknews.com.tr/20240222/putinden-yabancilarin-rusyaya-tasinmasini-kolaylastirma-fikrine-destek-1081008768.html
Putin’den yabancıların Rusya’ya taşınmasını kolaylaştırma fikrine destek
Putin’den yabancıların Rusya’ya taşınmasını kolaylaştırma fikrine destek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin değerlerini paylaşan yabancılar için Rusya’ya yerleşme prosedürünü kolaylaştırma fikrini olumlu bularak, “Ama bu... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T19:00+0300
2024-02-22T19:00+0300
2024-02-22T19:00+0300
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rusya
vladimir putin
yabancı
yerleşim yeri
ahlak
avrupa
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Stratejik Girişimler Ajansı’nın düzenlediği ‘Yeni zamanlar için güçlü fikirler’ başlıklı forumda konuşan Rusya lideri Putin, “Burada yaşamak isteyen insanları kabul ederken geleneksel ahlaki değerlere bakmak iyi bir fikir. Lakin bir kişinin hangi gerçek değerlere bağlı olduğu nasıl belirlenebilir?” ifadesini kullandı.Avrupa’da da birçok kişinin, Rusya’daki gibi geleneksel değerlere bağlı olduğunu kaydeden Putin, ülkeye taşınmak isteyen kişinin nasıl birisi olduğunu öğrenebilmek için bireysel yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirterek, “Elbette göçmen servislerimiz henüz bu noktaya gelmedi. Bu açık. Burada yapılması gereken işler var. Burada farklı fikirler var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240222/putin-kazanda-dost-devletlerin-liderleriyle-gorustu-1080976646.html
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rusya, vladimir putin, yabancı, yerleşim yeri, ahlak, avrupa
rusya, vladimir putin, yabancı, yerleşim yeri, ahlak, avrupa
Putin’den yabancıların Rusya’ya taşınmasını kolaylaştırma fikrine destek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin değerlerini paylaşan yabancılar için Rusya’ya yerleşme prosedürünü kolaylaştırma fikrini olumlu bularak, “Ama bu meselede bireysel yaklaşmak lazım” dedi.
Stratejik Girişimler Ajansı’nın düzenlediği ‘Yeni zamanlar için güçlü fikirler’ başlıklı forumda konuşan Rusya lideri Putin, “Burada yaşamak isteyen insanları kabul ederken geleneksel ahlaki değerlere bakmak iyi bir fikir. Lakin bir kişinin hangi gerçek değerlere bağlı olduğu nasıl belirlenebilir?” ifadesini kullandı.
Avrupa’da da birçok kişinin, Rusya’daki gibi geleneksel değerlere bağlı olduğunu kaydeden Putin, ülkeye taşınmak isteyen kişinin nasıl birisi olduğunu öğrenebilmek için bireysel yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirterek, “Elbette göçmen servislerimiz henüz bu noktaya gelmedi. Bu açık. Burada yapılması gereken işler var. Burada farklı fikirler var” dedi.