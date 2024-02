https://sputniknews.com.tr/20240222/putin-kazanda-dost-devletlerin-liderleriyle-gorustu-1080976646.html

Putin, Kazan'da dost devletlerin liderleriyle görüştü

Putin, Kazan'da dost devletlerin liderleriyle görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T00:16+0300

2024-02-22T00:16+0300

2024-02-22T00:16+0300

dünya

kazan

kazan

rusya

vladimir putin

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080976486_0:146:2007:1274_1920x0_80_0_0_63a8b4ff5b65a7c6fb73bd7d1b7a8acc.jpg

Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ile yaptığı görüşmeye Moskova'ya desteğinden dolayı teşekkür ederek başladı. “Ölümsüz Alay geçit töreninde bizzat yer bile alıyorsunuz" diyen Putin, Sırp Cumhuriyeti ile uzun süredir devam eden ilişkilerin ‘doğası gereği kesinlikle yapıcı olduğunu’ vurguladı.Dodik ise, Sırpların Batı politikalarını reddettiğine dikkat çekerek, "Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama yönündeki ısrarımızı sürdürüyoruz. Elbette NATO üyeliğine doğru ilerlemeyi reddediyoruz” dedi.Kırgızistan lideri Sadır Caparov ile bir araya gelen Putin, Rusya ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her alanda başarıyla geliştiğini belirterek, “Kırgız ekonomisine yapılan doğrudan yatırımların yüzde 35'i Rusya’dan. Bu konularda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kırgız lider ise, Rus mevkidaşına seçim kampanyasında başarılar diledi.Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile kapsamlı işbirliği konusunu görüştü. Liderler özellikle Kazakistan’da inşa edilen enerji santralleri ve Çin'e giden gaz boru hattının inşasını ele alırken, Kazakistan lideri ayrıca Rusya’daki seçimlere değinerek, "Doğal olarak nihai sonuçtan şüphe yok, çünkü Rusya sizin otoriteniz ve liderliğiniz altında gözle görülür ve etkileyici başarılara imza atıyor. Esasen siz açıklamalarınız ve eylemlerinizle küresel gündemi şekillendiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin son derece başarılı bir şekilde geliştiğini vurgulayarak, “En üst düzeyde karar alınmasını gerektiren konular yok. Dört ay önce Moskova'da alınan kararların uygulanmasını konuşmuştuk. Özellikle 500 milyon dolarlık ortak fonun oluşturulması, ana hatlarını çizdiğimiz planların uygulanması için iyi bir mali temel” dedi. Mirziyoyev de Rus liderin seçimleri kazanacağına inandığını ifade ederek, Mart ayındaki seçimlerin ardından onu Özbekistan'a davet etti.Tacikistan lideri Emomali Rahmon ile de bir araya gelen Putin, iki ülke arasındaki işbirliğininin geliştiğine vurgu yaparak, "Özellikle görüşmelerimizden sonra çözemeyeceğimiz tek bir sorun bilmiyorum. Her yönde hareket edeceğiz. Başarının en önemli faktörlerinden biri de liderlerin kişisel ilişkileridir” dedi. Rahmon da Rus mevkidaşına ‘sağlık ve her konuda başarı’ diledi.Görüşmelerin ardından liderler günün ana etkinliği olan Kazan Expo uluslararası sergi merkezindeki ‘Geleceğin Oyunları’ adlı çoklu spor turnuvasının açılış törenine gitti.

https://sputniknews.com.tr/20240221/putin-rusya-dunyanin-onde-gelen-spor-devletidir-1080973719.html

kazan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazan, kazan, rusya, vladimir putin