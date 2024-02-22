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Putin, Kazan'da dost devletlerin liderleriyle görüştü
Putin, Kazan'da dost devletlerin liderleriyle görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T00:16+0300
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Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ile yaptığı görüşmeye Moskova'ya desteğinden dolayı teşekkür ederek başladı. “Ölümsüz Alay geçit töreninde bizzat yer bile alıyorsunuz" diyen Putin, Sırp Cumhuriyeti ile uzun süredir devam eden ilişkilerin ‘doğası gereği kesinlikle yapıcı olduğunu’ vurguladı.Dodik ise, Sırpların Batı politikalarını reddettiğine dikkat çekerek, "Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama yönündeki ısrarımızı sürdürüyoruz. Elbette NATO üyeliğine doğru ilerlemeyi reddediyoruz” dedi.Kırgızistan lideri Sadır Caparov ile bir araya gelen Putin, Rusya ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her alanda başarıyla geliştiğini belirterek, “Kırgız ekonomisine yapılan doğrudan yatırımların yüzde 35'i Rusya’dan. Bu konularda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kırgız lider ise, Rus mevkidaşına seçim kampanyasında başarılar diledi.Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile kapsamlı işbirliği konusunu görüştü. Liderler özellikle Kazakistan’da inşa edilen enerji santralleri ve Çin'e giden gaz boru hattının inşasını ele alırken, Kazakistan lideri ayrıca Rusya’daki seçimlere değinerek, "Doğal olarak nihai sonuçtan şüphe yok, çünkü Rusya sizin otoriteniz ve liderliğiniz altında gözle görülür ve etkileyici başarılara imza atıyor. Esasen siz açıklamalarınız ve eylemlerinizle küresel gündemi şekillendiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin son derece başarılı bir şekilde geliştiğini vurgulayarak, “En üst düzeyde karar alınmasını gerektiren konular yok. Dört ay önce Moskova'da alınan kararların uygulanmasını konuşmuştuk. Özellikle 500 milyon dolarlık ortak fonun oluşturulması, ana hatlarını çizdiğimiz planların uygulanması için iyi bir mali temel” dedi. Mirziyoyev de Rus liderin seçimleri kazanacağına inandığını ifade ederek, Mart ayındaki seçimlerin ardından onu Özbekistan'a davet etti.Tacikistan lideri Emomali Rahmon ile de bir araya gelen Putin, iki ülke arasındaki işbirliğininin geliştiğine vurgu yaparak, "Özellikle görüşmelerimizden sonra çözemeyeceğimiz tek bir sorun bilmiyorum. Her yönde hareket edeceğiz. Başarının en önemli faktörlerinden biri de liderlerin kişisel ilişkileridir” dedi. Rahmon da Rus mevkidaşına ‘sağlık ve her konuda başarı’ diledi.Görüşmelerin ardından liderler günün ana etkinliği olan Kazan Expo uluslararası sergi merkezindeki ‘Geleceğin Oyunları’ adlı çoklu spor turnuvasının açılış törenine gitti.
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kazan, kazan, rusya, vladimir putin
kazan, kazan, rusya, vladimir putin

Putin, Kazan'da dost devletlerin liderleriyle görüştü

00:16 22.02.2024
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Sırbistan liderleriyle görüştü.
Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ile yaptığı görüşmeye Moskova'ya desteğinden dolayı teşekkür ederek başladı. “Ölümsüz Alay geçit töreninde bizzat yer bile alıyorsunuz" diyen Putin, Sırp Cumhuriyeti ile uzun süredir devam eden ilişkilerin ‘doğası gereği kesinlikle yapıcı olduğunu’ vurguladı.
Dodik ise, Sırpların Batı politikalarını reddettiğine dikkat çekerek, "Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama yönündeki ısrarımızı sürdürüyoruz. Elbette NATO üyeliğine doğru ilerlemeyi reddediyoruz” dedi.
Kırgızistan lideri Sadır Caparov ile bir araya gelen Putin, Rusya ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her alanda başarıyla geliştiğini belirterek, “Kırgız ekonomisine yapılan doğrudan yatırımların yüzde 35'i Rusya’dan. Bu konularda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kırgız lider ise, Rus mevkidaşına seçim kampanyasında başarılar diledi.
Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile kapsamlı işbirliği konusunu görüştü. Liderler özellikle Kazakistan’da inşa edilen enerji santralleri ve Çin'e giden gaz boru hattının inşasını ele alırken, Kazakistan lideri ayrıca Rusya’daki seçimlere değinerek, "Doğal olarak nihai sonuçtan şüphe yok, çünkü Rusya sizin otoriteniz ve liderliğiniz altında gözle görülür ve etkileyici başarılara imza atıyor. Esasen siz açıklamalarınız ve eylemlerinizle küresel gündemi şekillendiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin son derece başarılı bir şekilde geliştiğini vurgulayarak, “En üst düzeyde karar alınmasını gerektiren konular yok. Dört ay önce Moskova'da alınan kararların uygulanmasını konuşmuştuk. Özellikle 500 milyon dolarlık ortak fonun oluşturulması, ana hatlarını çizdiğimiz planların uygulanması için iyi bir mali temel” dedi. Mirziyoyev de Rus liderin seçimleri kazanacağına inandığını ifade ederek, Mart ayındaki seçimlerin ardından onu Özbekistan'a davet etti.
Tacikistan lideri Emomali Rahmon ile de bir araya gelen Putin, iki ülke arasındaki işbirliğininin geliştiğine vurgu yaparak, "Özellikle görüşmelerimizden sonra çözemeyeceğimiz tek bir sorun bilmiyorum. Her yönde hareket edeceğiz. Başarının en önemli faktörlerinden biri de liderlerin kişisel ilişkileridir” dedi. Rahmon da Rus mevkidaşına ‘sağlık ve her konuda başarı’ diledi.
Görüşmelerin ardından liderler günün ana etkinliği olan Kazan Expo uluslararası sergi merkezindeki ‘Geleceğin Oyunları’ adlı çoklu spor turnuvasının açılış törenine gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
DÜNYA
Putin: Rusya dünyanın önde gelen spor devletidir
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