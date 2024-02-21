https://sputniknews.com.tr/20240221/putin-rusya-dunyanin-onde-gelen-spor-devletidir-1080973719.html

Putin: Rusya dünyanın önde gelen spor devletidir

Putin: Rusya dünyanın önde gelen spor devletidir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın dünyanın önde gelen spor devleti, büyük zaferlerin, rekorların ve sporcuların anavatanı olduğunu ve olmaya devam... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T21:44+0300

2024-02-21T21:44+0300

2024-02-21T21:47+0300

dünya

vladimir putin

rusya

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Rus lider Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen ‘Geleceğin Oyunları’ adlı çoklu spor turnuvasının açılış töreninde yaptığı konuşmada Rusya’nın dünyanın önde gelen spor devleti olduğunu vurguladı.Putin, “Klasik spor ile siber sporu birleştirme fikrinin Rusya’da doğması doğaldır. Ülkemiz dünyanın önde gelen spor devleti, büyük zaferlerin, rekorların ve sporcuların anavatanı olmuştur ve olmaya devam ediyor” diye konuştu.Kazan’da düzenlenen çoklu spor turnuvasına ilişkin konuşan Putin, “Biz her zaman sporun ve onun getirdiği yüksek insani değerlerinin ilerletilmesinden yana olduk. ‘Geleceğin Oyunları’, dünya spor ailesine hediyemizdir” vurgusunu yaptı.‘Geleceğin Oyunları ayrımcılıktan ve çifte standartlardan uzaktır’Rus lider, "‘Geleceğin Oyunları’ siyasi konjonktürden, her türlü ayrımcılıktan ve çifte standartlardan uzaktır. Oyun alanlarında gerçek sporun hüküm süreceğinden eminim. Dünyanın 100’ün üzerinde ülkesinden 2 bin sporcunun ustaca beceri, azim ve kazanma arzusu sergilemesi gerekecek. Hiç şüphe yok ki, en iyilerin en iyisinin rekabeti son derece heyecan verici bir etkinliğe dönüşecek ve izleyicilerin kalplerini fethederek bize yeni parlak yıldızları kazandıracak” ifadelerini kullandı.‘Geleceğin Oyunları’ klasik spor ve siber sporu ya da VR/AR teknolojisini birleştiren, gerçek ile sanalın birleşimi anlamına gelen ‘phygital’ (physical+digital) konseptini temel alan büyük ölçekli uluslararası yeni nesil spor etkinliğidir.Kazan’da bugün açılışı yapılan ve 3 Mart’a kadar sürecek olan tarihin ilk ‘Geleceğin Oyunlarına’ 107 ülkeyi temsil eden 277 takımdan toplam 2 binin üzerinde sporcu katılacak.Turnuva, insansız hava araçları ve robot yarışmaları da dahil olmak üzere klasik sporu, siber sporu ve teknolojileri birleştiriyor. Yarışmanın toplam ödül fonu ise 10 milyon dolar olacak.Ödüller, beş kategoriye ayrılan 21 disiplin arasında spor, taktik, strateji, teknoloji ve hız dallarında paylaştırılacak

https://sputniknews.com.tr/20240221/putinden-rusya-hava-uzay-kuvvetleri-askerlerine-yuksek-devlet-odulu-1080962250.html

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