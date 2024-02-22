https://sputniknews.com.tr/20240222/putin-tu-160m-supersonik-stratejik-bombardiman-ucagiyla-ucus-gerceklestirdi-1080999912.html

Putin, Tu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağıyla uçuş gerçekleştirdi

Putin, Tu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağıyla uçuş gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modernize edilmiş Tu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağıyla uçuş gerçekleştirdi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T16:19+0300

2024-02-22T16:19+0300

2024-02-22T16:19+0300

savunma

rusya

vladimir putin

stratejik bombardıman uçağı

stratejik süpersonik nükleer bombardıman uçağı

tu-160

kazan

dmitriy peskov

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Rus lider, Kazan’daki Gorbunov Uçak Yapım Fabrikası’nın uçuş pistinden kalkış yaptı. Putin, dün fabrikanın tesisinde böyle bir uçak incelemiş ve kokpite çıkmıştı.Tu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçaklarının nükleer silah taşıma kapasitesi olup, ‘nükleer üçlünün’ unsurlarından bir tanesi olarak biliniyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in modernize edilmiş Tu-160M stratejik bombardıman uçağı ile uçuşunun yaklaşık olarak 30 dakika sürdüğünü belirtti.Peskov, basın mensuplarına, “(Uçuş) yaklaşık olarak 30 dakika sürdü” açıklamasında bulundu.Kremlin Sözcüsü, uçağın hangi güzergah üzerinden hareket edeceği sorusuna ise, “Bu askeri sırdır” yanıtını verdi.Rus lider ilk kez savaş uçağı kullanmıyor. Mart 2000’de Devlet Başkanı Vekili iken Putin, Krasnodar kentinden Çeçenistan’a Su-27 avcı uçağı kullanarak gitmiş ve aynı uçakla geri dönmüştü.Putin o zaman ayrıca yolda iken kendisine hava akrobasi unsurlarından biri olan ‘fıçı tono’ (bir uçağın hem uzunlamasına hem de yanal eksenlerinde tam bir dönüş yaparak, yaklaşık olarak orijinal yönünü koruyarak sarmal bir yol izlemesine neden olduğu bir hava manevrası) yapmaya öğretildiğini de anlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240222/putin-kazanda-dost-devletlerin-liderleriyle-gorustu-1080976646.html

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rusya, vladimir putin, stratejik bombardıman uçağı, stratejik süpersonik nükleer bombardıman uçağı, tu-160, kazan, dmitriy peskov