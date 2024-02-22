https://sputniknews.com.tr/20240222/osmanoglu-ailesinden-basin-aciklamasi-maalesef-bizlerin-gorusuymus-gibi-algilanmaktadir--1081009932.html
Osmanoğlu ailesinden basın açıklaması: 'Maalesef bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır'
Osmanoğlu ailesinden basın açıklaması: 'Maalesef bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır'
Sputnik Türkiye
Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları 17 Şubat'ta gerçekleştirilen düğün töreniyle ilgili "Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T19:40+0300
2024-02-22T19:40+0300
2024-02-22T19:41+0300
türkiye
2. abdülhamid
düğün
şevki yılmaz
basın açıklaması
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Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın nikah şahidi olduğu törende eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu. Düğünde konuşan Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri tepkilere yol açtı.Habertürk'ün haberine göre Sultan 2. Abdülhamid'in torunları yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur.Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş, yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, Aile Mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan, modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.Bu vesileyle değerli kamuoyuna saygı ile duyururuz.Osmanoğlu Ailesi Mensuplar;Mediha Nami Osmanoğlu Martinez HernandezFethiye Nami Osmanoğlu BoryAdile Nami Osmanoğlu TarsGülnur Nami Osmanoğlu RagotAyten Nami Osmanoğlu KunterRoksan Kunter Özkan"
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2. abdülhamid, düğün, şevki yılmaz, basın açıklaması
2. abdülhamid, düğün, şevki yılmaz, basın açıklaması
Osmanoğlu ailesinden basın açıklaması: 'Maalesef bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır'
19:40 22.02.2024 (güncellendi: 19:41 22.02.2024)
Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları 17 Şubat'ta gerçekleştirilen düğün töreniyle ilgili "Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş, yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, Aile Mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın nikah şahidi olduğu törende eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu. Düğünde konuşan Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri tepkilere yol açtı.
Habertürk'ün haberine
göre Sultan 2. Abdülhamid'in torunları yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur.
Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş, yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, Aile Mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.
Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan, modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.
Bu vesileyle değerli kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Osmanoğlu Ailesi Mensuplar;
Mediha Nami Osmanoğlu Martinez Hernandez
Fethiye Nami Osmanoğlu Bory
Adile Nami Osmanoğlu Tars
Gülnur Nami Osmanoğlu Ragot
Ayten Nami Osmanoğlu Kunter