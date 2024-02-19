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İlber Ortaylı'dan açıklama: 'Kahvehane köşelerine yakışan sözler'
İlber Ortaylı'dan açıklama: 'Kahvehane köşelerine yakışan sözler'
Sputnik Türkiye
İlber Ortaylı, katıldığı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde Şevki Yılmaz'ın yaptığı açıklamayla ilgili bir duyuruda bulundu. "Düğün merasimi sırasında eski... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
ilber ortaylı
şevki yılmaz
düğün
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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun nikah şahidi olduğu düğünde eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi. Yılmaz'ın yaptığı bu konuşma tartışma yarattı. Tartışmaların gündemde yer alması sonrası Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kamuoyuna duyuru diyerek paylaştığı metinde Ortaylı şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240219/2-abdulhamidin-torunu-istanbulda-evlendi-ilber-ortayli-nikah-sahidi-oldu-1080865419.html
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ilber ortaylı, şevki yılmaz, düğün, osmanlı hanedanı
ilber ortaylı, şevki yılmaz, düğün, osmanlı hanedanı

İlber Ortaylı'dan açıklama: 'Kahvehane köşelerine yakışan sözler'

21:16 19.02.2024 (güncellendi: 21:20 19.02.2024)
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
© AA
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İlber Ortaylı, katıldığı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde Şevki Yılmaz'ın yaptığı açıklamayla ilgili bir duyuruda bulundu. "Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir" diyen Ortaylı "Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun nikah şahidi olduğu düğünde eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi. Yılmaz'ın yaptığı bu konuşma tartışma yarattı.
Tartışmaların gündemde yer alması sonrası Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Kamuoyuna duyuru diyerek paylaştığı metinde Ortaylı şu ifadelere yer verdi:
"Bugün basına yansıyan haberlerde geçen davete bir düğün vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâlıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır. Türk tarihinin kurumları ve büyükleriyle didişmek, yani tahripkâr bir milliyetçilikle ortaya çıkmak bize ve bazı toplumlara has olaydır. Bugün eğer birileri bu ülkede rahatlıkla fikirlerini söyleyebiliyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Türkiye'yi etrafındaki devletlerle mukayese ettiğiniz zaman bize bu vatanı Atatürk önderliğinde emanet edenlerin dünya tarihine geçecek kadar büyük iş başardığını görürsünüz. Cumhuriyet’i ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz. Eğer ayakta tutmazsak, tahrip edersek gidecek bir yerimiz olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekir."
2. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: İlber Ortaylı nikah şahidi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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