https://sputniknews.com.tr/20240219/2-abdulhamidin-torunu-istanbulda-evlendi-ilber-ortayli-nikah-sahidi-oldu-1080865419.html

2. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: İlber Ortaylı nikah şahidi oldu

2. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: İlber Ortaylı nikah şahidi oldu

Sputnik Türkiye

Osmanlı Hanedanının hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen düğün töreni ile evlenirken, İlber Ortaylı, gelin ve... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T07:50+0300

2024-02-19T07:50+0300

2024-02-19T07:50+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu ve Orhan Osmanoğlu'nun kızı olan 'Berna Sultan Osmanoğlu', Yiğit Onur Özcan ile evlendi. Nikah töreninde çiftin şahitliğini tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı. Düğünden paylaşılan görüntülerde katılımcılar arasında Halil Konakçı Hoca ile İlber Ortaylı'nın aynı masada hem de yan yana olması sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.Nikah töreninde mehter takımı marşlar çalarken saz heyeti ise tasavvuf musikisinden şarkılar ile ziyaretçileri karşıladı. Törene Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait, kıyafetler ve zırhlar giyenlerin olduğu görüldü. Berna Osmanoğlu kimdir?Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 14 kadın üyesinden (sultan) biri olan Berna Osmanoğlu 1998 İstanbul doğumlu ve 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu. Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle 'Osmanlı Hanedanı Reisi' unvanını taşıyor. Berna Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun dördüncüsü.

https://sputniknews.com.tr/20240219/survivorda-gorulmeyen-kavga-3-tartisma-birden-cikti-herkes-birbirine-girdi-1080864873.html

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