https://sputniknews.com.tr/20240219/2-abdulhamidin-torunu-istanbulda-evlendi-ilber-ortayli-nikah-sahidi-oldu-1080865419.html
2. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: İlber Ortaylı nikah şahidi oldu
2. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: İlber Ortaylı nikah şahidi oldu
Sputnik Türkiye
Osmanlı Hanedanının hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen düğün töreni ile evlenirken, İlber Ortaylı, gelin ve... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T07:50+0300
2024-02-19T07:50+0300
2024-02-19T07:50+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu ve Orhan Osmanoğlu'nun kızı olan 'Berna Sultan Osmanoğlu', Yiğit Onur Özcan ile evlendi. Nikah töreninde çiftin şahitliğini tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı. Düğünden paylaşılan görüntülerde katılımcılar arasında Halil Konakçı Hoca ile İlber Ortaylı'nın aynı masada hem de yan yana olması sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.Nikah töreninde mehter takımı marşlar çalarken saz heyeti ise tasavvuf musikisinden şarkılar ile ziyaretçileri karşıladı. Törene Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait, kıyafetler ve zırhlar giyenlerin olduğu görüldü. Berna Osmanoğlu kimdir?Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 14 kadın üyesinden (sultan) biri olan Berna Osmanoğlu 1998 İstanbul doğumlu ve 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu. Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle 'Osmanlı Hanedanı Reisi' unvanını taşıyor. Berna Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun dördüncüsü.
https://sputniknews.com.tr/20240219/survivorda-gorulmeyen-kavga-3-tartisma-birden-cikti-herkes-birbirine-girdi-1080864873.html
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berna osmanoğlu kim, berna osman oğlu kimin kızı, berna osmanoğlu sultan mı, berna osman oğlu ilber ortaylı, halil konakçı kimdir, ilber ortaylı düğün, ilber ortaylı şahit oldu, orhan osmanoğlu kimdir
2. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: İlber Ortaylı nikah şahidi oldu
Osmanlı Hanedanının hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen düğün töreni ile evlenirken, İlber Ortaylı, gelin ve damadın nikah şahitliğini yaptı. Nikaha, damadın Osmanlı zabitini çağrıştırır kıyafet giymesi, Osmanlı ve Selçuklu dönemini hatırlatır kıyafetli konukların varlığı dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu ve Orhan Osmanoğlu'nun kızı olan 'Berna Sultan Osmanoğlu', Yiğit Onur Özcan ile evlendi.
Nikah töreninde çiftin şahitliğini tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı. Düğünden paylaşılan görüntülerde katılımcılar arasında Halil Konakçı Hoca ile İlber Ortaylı'nın aynı masada hem de yan yana olması sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Nikah töreninde mehter takımı marşlar çalarken saz heyeti ise tasavvuf musikisinden şarkılar ile ziyaretçileri karşıladı.
Törene Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait, kıyafetler ve zırhlar giyenlerin olduğu görüldü.
Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 14 kadın üyesinden (sultan) biri olan Berna Osmanoğlu 1998 İstanbul doğumlu ve 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu. Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle 'Osmanlı Hanedanı Reisi' unvanını taşıyor. Berna Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun dördüncüsü.