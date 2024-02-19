https://sputniknews.com.tr/20240219/batan-gemide-yeni-iddia-dumende-asci-zeynep-mi-vardi-1080867087.html
Batan gemide yeni iddia: Batuhan A'nın dümeninde aşçı Zeynep mi vardı?
Batan gemide yeni iddia: Batuhan A'nın dümeninde aşçı Zeynep mi vardı?
Sputnik Türkiye
İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ve mürettebat kamaraları dalgıçlar tarafından görüntülenirken, aynı zamanda uzmanlar; son ana kadar... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T08:42+0300
2024-02-19T08:42+0300
2024-02-19T08:43+0300
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karacabey
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gemi enkazı
dalış
batık
batuhan a
aşçı
dümen
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Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa, Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan 'Batuhan A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Kaptan köşkünde dün cenazesi bulunan 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç’ın cenazesi de toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve iki Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülüyor. Deniz kazasının kırımında yetkili bilirkişinin de görevlendirildiği belirtildi. Geminin dümeninde Kılınç’ın da olabileceği değerlendiriliyor. Kılınç’ın 3 yıldır gemilerde çalıştığı, aşçılığın yanı sıra birçok işe de yardım ettiği belirtildi. Geminin dümeninde de olabileceği öne sürülen Kılınç’ın cenazesi, helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Son ana kadar brandayı kapatmaya çalışmış olabilirlerGeminin kayıp 4 mürettebatının batma anına kadar, fırtınada havalanıp tehlike meydana getirdiği brandayı düzeltmeye çalıştıkları tahmin ediliyor. 1300 tonluk yük miktarı ticari geminin, 1250 tonluk normal yükle seyir halindeyken batmasının nedeni olarak gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatılması, sabitlenmeyen brandanın fırtınada havalanarak yükün üzerine deniz suyu taşıdığı, yağışla yükün artan ağırlığının düzeni bozduğu gösterildi.O kadar derin bir enkaza dalış nasıl yapılıyor?Deniz Kuvvetleri dalgıçları dün gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edilen cenazeden birine daha ulaşmak için TCG AKIN’dan 51 metre derinlikteki batık gemiye dalış gerçekleştirdi.Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi. Deniz polislerinin kullandığı 'Yandan taramalı-SONAR' cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra tespit edilen bölgede 'ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu' indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgede dalış gerçekleştiriyor. Çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli 19 dalgıcının katıldığı öğrenildi. Ayrıca arama çalışmaları karadan da sürdürülüyor. Geminin battığı bölge olan 7 km mesafedeki Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahili, arama-kurtarma ekipleri tarafından taranıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240217/batik-gemiden-cikarilan-ilk-cesedin-asci-zeynep-kilinca-ait-oldugu-ortaya-cikti-1080833683.html
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karacabey, enkaz, gemi enkazı, dalış, batık, batuhan a, aşçı, dümen
karacabey, enkaz, gemi enkazı, dalış, batık, batuhan a, aşçı, dümen
Batan gemide yeni iddia: Batuhan A'nın dümeninde aşçı Zeynep mi vardı?
08:42 19.02.2024 (güncellendi: 08:43 19.02.2024)
İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ve mürettebat kamaraları dalgıçlar tarafından görüntülenirken, aynı zamanda uzmanlar; son ana kadar brandayı düzeltmeye çalışan mürettebatın güvertede olduğunu düşünürken, aşçı Zeynep Kılınç'ın ise dümene geçtiğini düşünüyor.
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa, Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan 'Batuhan A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Kaptan köşkünde dün cenazesi bulunan 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç’ın cenazesi de toprağa verildi.
Kazaya ilişkin soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve iki Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülüyor. Deniz kazasının kırımında yetkili bilirkişinin de görevlendirildiği belirtildi. Geminin dümeninde Kılınç’ın da olabileceği değerlendiriliyor. Kılınç’ın 3 yıldır gemilerde çalıştığı, aşçılığın yanı sıra birçok işe de yardım ettiği belirtildi. Geminin dümeninde de olabileceği öne sürülen Kılınç’ın cenazesi, helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Son ana kadar brandayı kapatmaya çalışmış olabilirler
Geminin kayıp 4 mürettebatının batma anına kadar, fırtınada havalanıp tehlike meydana getirdiği brandayı düzeltmeye çalıştıkları tahmin ediliyor. 1300 tonluk yük miktarı ticari geminin, 1250 tonluk normal yükle seyir halindeyken batmasının nedeni olarak gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatılması, sabitlenmeyen brandanın fırtınada havalanarak yükün üzerine deniz suyu taşıdığı, yağışla yükün artan ağırlığının düzeni bozduğu gösterildi.
O kadar derin bir enkaza dalış nasıl yapılıyor?
Deniz Kuvvetleri dalgıçları dün gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edilen cenazeden birine daha ulaşmak için TCG AKIN’dan 51 metre derinlikteki batık gemiye dalış gerçekleştirdi.
Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi. Deniz polislerinin kullandığı 'Yandan taramalı-SONAR' cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra tespit edilen bölgede 'ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu' indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgede dalış gerçekleştiriyor. Çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli 19 dalgıcının katıldığı öğrenildi. Ayrıca arama çalışmaları karadan da sürdürülüyor. Geminin battığı bölge olan 7 km mesafedeki Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahili, arama-kurtarma ekipleri tarafından taranıyor.