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https://sputniknews.com.tr/20240222/muskin-gizlice-beyaz-saraya-giderek-yapay-zekayi-gorustugu-iddia-edildi-1080993298.html
Musk’ın gizlice Beyaz Saray’a giderek yapay zekayı görüştüğü iddia edildi
Musk’ın gizlice Beyaz Saray’a giderek yapay zekayı görüştüğü iddia edildi
Sputnik Türkiye
ABD’li TV kanalı NBC News, Elon Musk’ın, 2023’te gizlice Beyaz Saray’ı ziyaret ederek yetkililerle yapay zeka konusunu görüştüğünü öne sürdü. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T13:59+0300
2024-02-22T13:59+0300
dünya
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yapay zeka
abd
washington
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joe biden
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Haberde, 13 Eylül 2023 tarihinde Beyaz Saray'ı ziyaret eden kişilerin listesinde Elon Musk’ın isminin de yer aldığını bildirilirken, Musk'ın yapay zeka konusunu yetkililerle görüşmek için Beyaz Saray'a geldiği iddia edildi.Bien yönetimi, Musk’ın gerçekten de söz konusu tarihte Beyaz Saray'a geldiğini doğrulayarak bunun Başkan Joe Biden döneminde tek ziyaret olduğunu kaydetti.Öte yandan Musk’ın Biden ile bir araya gelip gelmediği sorusu yanıtsız bırakılırken, NBC News, milyarderin Barack Obama ve Donald Trump döneminde defalarca Beyaz Saray’ı ziyaret ettiğine dikkat çekti.Pentagon, askeri alanda yapay zeka stratejilerine ilişkin sempozyum düzenlediBir gün önce ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) askeri alanda dijital veri analizi ve "karar verme üstünlüğü" konularında yapay zeka stratejilerine ilişkin sempozyum düzenlenmişti.Pentagon'un "Savunma Verisi ve Yapay Zeka Sempozyumu"na ilişkin yayımladığı açıklamada, Bakanlığın dijital ve yapay zeka biriminden Craig Martell'in konuşmasına yer verildi.Askeri alanda yapay zekanın sağlayacağı imkanlara işaret eden Martell, "Muharebede komutanların stratejik karar vermeleri için ihtiyaçları olan her şeyi görebildikleri bir dünya hayal edin" diyerek yapay zeka sayesinde komutanların savaş alanında bilgi edinmesinin hızlanabileceğini vurguladı.Martell, dijital ve yapay zeka biriminin ana hedeflerinden birinin, bu teknoloji gücünün "savaş durumunda üstünlük sağlanması" için kullanılması olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/elon-musktan-bidena-agir-darbe-bir-daha-oy-vermem-1079903686.html
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elon musk, yapay zeka, abd, washington, beyaz saray, joe biden, teknoloji

Musk’ın gizlice Beyaz Saray’a giderek yapay zekayı görüştüğü iddia edildi

13:59 22.02.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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ABD’li TV kanalı NBC News, Elon Musk’ın, 2023’te gizlice Beyaz Saray’ı ziyaret ederek yetkililerle yapay zeka konusunu görüştüğünü öne sürdü.
Haberde, 13 Eylül 2023 tarihinde Beyaz Saray'ı ziyaret eden kişilerin listesinde Elon Musk’ın isminin de yer aldığını bildirilirken, Musk'ın yapay zeka konusunu yetkililerle görüşmek için Beyaz Saray'a geldiği iddia edildi.
Bien yönetimi, Musk’ın gerçekten de söz konusu tarihte Beyaz Saray'a geldiğini doğrulayarak bunun Başkan Joe Biden döneminde tek ziyaret olduğunu kaydetti.
Öte yandan Musk’ın Biden ile bir araya gelip gelmediği sorusu yanıtsız bırakılırken, NBC News, milyarderin Barack Obama ve Donald Trump döneminde defalarca Beyaz Saray’ı ziyaret ettiğine dikkat çekti.

Pentagon, askeri alanda yapay zeka stratejilerine ilişkin sempozyum düzenledi

Bir gün önce ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) askeri alanda dijital veri analizi ve "karar verme üstünlüğü" konularında yapay zeka stratejilerine ilişkin sempozyum düzenlenmişti.
Pentagon'un "Savunma Verisi ve Yapay Zeka Sempozyumu"na ilişkin yayımladığı açıklamada, Bakanlığın dijital ve yapay zeka biriminden Craig Martell'in konuşmasına yer verildi.
Askeri alanda yapay zekanın sağlayacağı imkanlara işaret eden Martell, "Muharebede komutanların stratejik karar vermeleri için ihtiyaçları olan her şeyi görebildikleri bir dünya hayal edin" diyerek yapay zeka sayesinde komutanların savaş alanında bilgi edinmesinin hızlanabileceğini vurguladı.
Martell, dijital ve yapay zeka biriminin ana hedeflerinden birinin, bu teknoloji gücünün "savaş durumunda üstünlük sağlanması" için kullanılması olduğunu söyledi.
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