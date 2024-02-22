https://sputniknews.com.tr/20240222/mitten-suriyenin-kamisli-bolgesinde-nokta-operasyon-murat-ates-etkisiz-hale-getirildi-1080982384.html
MİT'ten Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyon: Murat Ateş etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyon: Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T09:58+0300
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2024-02-22T10:11+0300
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MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde operasyon düzenledi.Murat Ateş, uzun süredir MİT’in görevlendirdiği özel ekip vasıtası ile yakından takip ediliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240206/mit-ve-emniyetten-iside-yonelik-operasyon-10--supheli-tutuklandi-1080478775.html
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mit, suriye, kamışlı
MİT'ten Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyon: Murat Ateş etkisiz hale getirildi
09:58 22.02.2024 (güncellendi: 10:11 22.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde operasyon düzenledi.
Murat Ateş, uzun süredir MİT’in görevlendirdiği özel ekip vasıtası ile yakından takip ediliyordu.