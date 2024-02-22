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https://sputniknews.com.tr/20240222/medvedevden-gerekirse-kieve-kadar-gideriz-mesaji-1080992593.html
Medvedev’den ‘Gerekirse Kiev’e kadar gideriz’ mesajı
Medvedev’den ‘Gerekirse Kiev’e kadar gideriz’ mesajı
Sputnik Türkiye
Kiev’in ABD liderliğindeki düşmanları tarafından yönetildiğine vurgu yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ordusunun askeri... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T13:43+0300
2024-02-22T13:45+0300
rusya
ukrayna
nato
abd
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
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Aralarında Sputnik haber ajansının da bulunduğu Rus medyasına verdiği bir röportajda, Rus ordusunun gerekirse Ukrayna’nın başkenti Kiev’e kadar ilerleyeceğini belirten Medvedev, “Bu şehir, Rusya'nın ABD liderliğindeki düşmanları tarafından yönetiliyor. Kiev rejimi ise ne vicdanı ne de ülkelerinin geleceği için korkusu olan kukladır. Varlığımıza yönelik bir tehdit varsa, şimdi değilse bile çatışmanın başka bir aşamasında Kiev’e kadar gidebiliriz” ifadelerini kullandı.Rus şehri olarak da bilinen Kiev’e kadar ilerleyişin bir nedeni olduğunun altını çizen Medvedev, demecini şu şekilde sürdürdü:Kiev yönetiminin akıbeti ne olacak?Sputnik’in Kiev yönetiminin akıbetiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Medvedev, Kiev makamlarının en iyi ihtimalle Polonya veya İngiltere'ye kaçacakları anı mümkün olduğunca geciktirmeye çalıştıklarına da değinirken, “Doğal olarak bavullarını toplayıp Varşova ya da Londra'ya gitmek zorunda kalacakları anı mümkün olduğunca geciktirmeye çalışıyorlar ama bu en iyi ihtimal. En kötü ihtimalle ise sonlarının ne olacağı belli” dedi.Avrupa'daki liderlere de değinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, kıtada liderlik vasfı taşıyanların kalmadığının altını çizerek, artık orada konuşacak kimsenin kalmadığını söyledi.‘Avrupalı siyasetçiler Washington’dan gelen talimatları uyguluyor’Bununla birlikte konuşulabilecek politikacıların halen var olduğunu dışlamayan Medvedev, açıklamasını, “Birçok kez söylediğim gibi Avrupa'da liderler ortadan kayboldu. Orada sadece Avrupa-Atlantik ideallerini paylaşan silik bir teknokratlar kuşağı var. Bu kuşak kendi ulusal sorunlarıyla ilgilenmek yerine Washington'dan gelen talimatları uyguluyor. Evet Fico (Slovakya Başbakanı Robert) ve Orban (Macaristan Başbakanı Viktor) gibi istisnalar var ama bu yine de genel kuralı doğruluyor, İstisnayı bozmuyor. Geri kalanlar ise hiçbir şekilde kendi pozisyonları olmayan siyasetçiler” diye sürdürdü.Askeri operasyon ne zaman biter?Bu soruya da yanıt arayan Medvedev, çoğu Rus gibi kendisinin de 2024'ten itibaren Rusya'nın askeri operasyonu zaferle sona erdirmesini beklediğini söylerken, şu anda var olan eğilimlerin olumlu olduğunun da altını çizdi.Medvedev, “Aslında yeni başlayan yıl tüm hızıyla devam ediyor, ne de olsa şubat ayının ortasındayız. Dolayısıyla belirli trendlerin oluştuğu oldukça açık. Neyi dört gözle beklediğime gelince; Sanırım vatandaşlarımızın mutlak çoğunluğu gibi ben de özel bir askeri operasyonda zafer bekliyorum. Ve muhtemelen tüm çabalarımızın yoğunlaştığı yer de burası. Bu operasyonda yer alan tüm insanlarımızın geri dönmesini bekliyorum. Başarılı olup olmayacakları sadece bu yıl karar verilecek bir sorudur. Ancak şu anda oluşan eğilimler kötü değil” diye konuşurken, aynı zamanda mevcut yaşamın tüm zorluklarına rağmen ülkenin ‘yaşadığını, çalıştığını, geliştiğini’ sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/putin-rusyanin-guclu-fikirlere-her-zaman-ama-bugun-ozellikle-ihtiyaci-var-1080931494.html
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rusya, ukrayna, nato, abd, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, kiev, moskova
rusya, ukrayna, nato, abd, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, kiev, moskova

Medvedev’den ‘Gerekirse Kiev’e kadar gideriz’ mesajı

13:43 22.02.2024 (güncellendi: 13:45 22.02.2024)
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Kiev’in ABD liderliğindeki düşmanları tarafından yönetildiğine vurgu yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ordusunun askeri operasyon kapsamında gerekirse Kiev'e ulaşabileceğini söyledi.
Aralarında Sputnik haber ajansının da bulunduğu Rus medyasına verdiği bir röportajda, Rus ordusunun gerekirse Ukrayna’nın başkenti Kiev’e kadar ilerleyeceğini belirten Medvedev, “Bu şehir, Rusya'nın ABD liderliğindeki düşmanları tarafından yönetiliyor. Kiev rejimi ise ne vicdanı ne de ülkelerinin geleceği için korkusu olan kukladır. Varlığımıza yönelik bir tehdit varsa, şimdi değilse bile çatışmanın başka bir aşamasında Kiev’e kadar gidebiliriz” ifadelerini kullandı.
Rus şehri olarak da bilinen Kiev’e kadar ilerleyişin bir nedeni olduğunun altını çizen Medvedev, demecini şu şekilde sürdürdü:
Rusya'nın geleceğini garanti altına almalıyız ve Kiev'deki milliyetçi, faşizm yanlısı gruplar yenilgiye uğratılmadan bu mümkün değildir. Rejim düşmeli, mutlak suretle yok edilmelidir. Muhtemelen tüm çabalarımızın yoğunlaştığı hedef budur.

Kiev yönetiminin akıbeti ne olacak?

Sputnik’in Kiev yönetiminin akıbetiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Medvedev, Kiev makamlarının en iyi ihtimalle Polonya veya İngiltere'ye kaçacakları anı mümkün olduğunca geciktirmeye çalıştıklarına da değinirken, “Doğal olarak bavullarını toplayıp Varşova ya da Londra'ya gitmek zorunda kalacakları anı mümkün olduğunca geciktirmeye çalışıyorlar ama bu en iyi ihtimal. En kötü ihtimalle ise sonlarının ne olacağı belli” dedi.
Avrupa'daki liderlere de değinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, kıtada liderlik vasfı taşıyanların kalmadığının altını çizerek, artık orada konuşacak kimsenin kalmadığını söyledi.

‘Avrupalı siyasetçiler Washington’dan gelen talimatları uyguluyor’

Bununla birlikte konuşulabilecek politikacıların halen var olduğunu dışlamayan Medvedev, açıklamasını, “Birçok kez söylediğim gibi Avrupa'da liderler ortadan kayboldu. Orada sadece Avrupa-Atlantik ideallerini paylaşan silik bir teknokratlar kuşağı var. Bu kuşak kendi ulusal sorunlarıyla ilgilenmek yerine Washington'dan gelen talimatları uyguluyor. Evet Fico (Slovakya Başbakanı Robert) ve Orban (Macaristan Başbakanı Viktor) gibi istisnalar var ama bu yine de genel kuralı doğruluyor, İstisnayı bozmuyor. Geri kalanlar ise hiçbir şekilde kendi pozisyonları olmayan siyasetçiler” diye sürdürdü.
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
© Sputnik / Екатерина Штукина

Askeri operasyon ne zaman biter?

Bu soruya da yanıt arayan Medvedev, çoğu Rus gibi kendisinin de 2024'ten itibaren Rusya'nın askeri operasyonu zaferle sona erdirmesini beklediğini söylerken, şu anda var olan eğilimlerin olumlu olduğunun da altını çizdi.
Medvedev, “Aslında yeni başlayan yıl tüm hızıyla devam ediyor, ne de olsa şubat ayının ortasındayız. Dolayısıyla belirli trendlerin oluştuğu oldukça açık. Neyi dört gözle beklediğime gelince; Sanırım vatandaşlarımızın mutlak çoğunluğu gibi ben de özel bir askeri operasyonda zafer bekliyorum. Ve muhtemelen tüm çabalarımızın yoğunlaştığı yer de burası. Bu operasyonda yer alan tüm insanlarımızın geri dönmesini bekliyorum. Başarılı olup olmayacakları sadece bu yıl karar verilecek bir sorudur. Ancak şu anda oluşan eğilimler kötü değil” diye konuşurken, aynı zamanda mevcut yaşamın tüm zorluklarına rağmen ülkenin ‘yaşadığını, çalıştığını, geliştiğini’ sözlerine ekledi.
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