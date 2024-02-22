https://sputniknews.com.tr/20240222/lavrov-gazzedeki-trajedi-kasitli-olarak-kucumseniyor-1080982128.html

Lavrov: Gazze'deki trajedi kasıtlı olarak küçümseniyor

Lavrov: Gazze'deki trajedi kasıtlı olarak küçümseniyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın kışkırtmasıyla evrensel hukuk normları ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerinin çiğnendiğini belirterek "Gazze'de... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T09:51+0300

2024-02-22T09:51+0300

2024-02-22T09:51+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

gazze

israil

israil-filistin

ortadoğu

abd

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, eski Sovyetler Birliği ve ABD'nin, başta Avrupa olmak üzere askeri risklerin kontrol altına alınması ve sağlam stratejik güvenliğin sağlanması için temel oluşturduğunu hatırlatırken, ancak bunun yok edildiğini belirterek şöyle konuştu:Çifte standart uygulandığını söyleyen Lavrov, Batı'nın uluslararası hukukun yerine kendi kurallarını ülkelere dayatmaya çalıştığını belirterek "Bu siyasetin temelinde sömürgecilik, siyasi, ekonomik ve insani alanlarda hakimiyet kurma arzusu yatıyor" ifadesini kullandı.Lavrov, NATO'nun Rus sınırlarına doğru ilerlememe sözünü verdiğini ancak yine de genişleme yönünde siyaset izlediğini dile getirerek "Enerji ve gıda tedarik zincirleri bozuluyor. Bu da açlığı, yoksulluğu ve eşitsizliği körüklüyor. Bunun yanında Gazze'deki trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor. Burada çocuk ve kadınlar dahil ölen sivil sayısı, Kiev'deki darbeden sonra Donbass'ta 10 yıl içinde her iki tarafta da ölen kişi sayısından daha fazla" dedi.Küresel güvenliğe tehdit ve biriken sorunlara G20'de çözümün bulunacağına inanmadığını dile getiren Lavrov, ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliğinin açık ve eşit olması gerektiğini vurguladı.Bakan Lavrov, "Küresel bankalar ile vakıfların, askeri hedefleri ve saldırgan rejimleri değil, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi ülkeleri finanse etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Meksika Dışişleri Bakanı Barcena'dan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda barış vurgusuRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından sürdürülen saldırılara değinirken, dünyadaki çatışmaların sadece ‘barış’ ile çözülebileceğini vurguladı.Bakan Barcena, "Barışın güçte değil eşitlikte, adalette ve hukukta olduğunu ifade etmek istiyorum. Küresel gerilim ve çatışmaların devam ettiği bu süreçte hepinizi dayanışmaya, hümanizme ve işbirliğine dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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