https://sputniknews.com.tr/20240222/lavrov-gazzedeki-trajedi-kasitli-olarak-kucumseniyor-1080982128.html
Lavrov: Gazze'deki trajedi kasıtlı olarak küçümseniyor
Lavrov: Gazze'deki trajedi kasıtlı olarak küçümseniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın kışkırtmasıyla evrensel hukuk normları ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerinin çiğnendiğini belirterek "Gazze'de... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T09:51+0300
2024-02-22T09:51+0300
2024-02-22T09:51+0300
israil- filistin çatışması
gazze şeridi
gazze
israil
israil-filistin
ortadoğu
abd
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080981887_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9455074008518394791465f3698b521.jpg
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, eski Sovyetler Birliği ve ABD'nin, başta Avrupa olmak üzere askeri risklerin kontrol altına alınması ve sağlam stratejik güvenliğin sağlanması için temel oluşturduğunu hatırlatırken, ancak bunun yok edildiğini belirterek şöyle konuştu:Çifte standart uygulandığını söyleyen Lavrov, Batı'nın uluslararası hukukun yerine kendi kurallarını ülkelere dayatmaya çalıştığını belirterek "Bu siyasetin temelinde sömürgecilik, siyasi, ekonomik ve insani alanlarda hakimiyet kurma arzusu yatıyor" ifadesini kullandı.Lavrov, NATO'nun Rus sınırlarına doğru ilerlememe sözünü verdiğini ancak yine de genişleme yönünde siyaset izlediğini dile getirerek "Enerji ve gıda tedarik zincirleri bozuluyor. Bu da açlığı, yoksulluğu ve eşitsizliği körüklüyor. Bunun yanında Gazze'deki trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor. Burada çocuk ve kadınlar dahil ölen sivil sayısı, Kiev'deki darbeden sonra Donbass'ta 10 yıl içinde her iki tarafta da ölen kişi sayısından daha fazla" dedi.Küresel güvenliğe tehdit ve biriken sorunlara G20'de çözümün bulunacağına inanmadığını dile getiren Lavrov, ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliğinin açık ve eşit olması gerektiğini vurguladı.Bakan Lavrov, "Küresel bankalar ile vakıfların, askeri hedefleri ve saldırgan rejimleri değil, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi ülkeleri finanse etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Meksika Dışişleri Bakanı Barcena'dan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda barış vurgusuRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından sürdürülen saldırılara değinirken, dünyadaki çatışmaların sadece ‘barış’ ile çözülebileceğini vurguladı.Bakan Barcena, "Barışın güçte değil eşitlikte, adalette ve hukukta olduğunu ifade etmek istiyorum. Küresel gerilim ve çatışmaların devam ettiği bu süreçte hepinizi dayanışmaya, hümanizme ve işbirliğine dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-abdnin-gazzede-acil-ateskes-kararini-veto-etmesi-cinayetleri-surdurme-izni-demek-1080979886.html
gazze şeridi
gazze
israil
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080981887_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_e1282b43114708cb7510dd686d9d8a2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazze şeridi, gazze, israil, israil-filistin, ortadoğu, abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, g20
gazze şeridi, gazze, israil, israil-filistin, ortadoğu, abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, g20
Lavrov: Gazze'deki trajedi kasıtlı olarak küçümseniyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın kışkırtmasıyla evrensel hukuk normları ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerinin çiğnendiğini belirterek "Gazze'de yaşanan trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor" ifadelerini kullandı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, eski Sovyetler Birliği ve ABD'nin, başta Avrupa olmak üzere askeri risklerin kontrol altına alınması ve sağlam stratejik güvenliğin sağlanması için temel oluşturduğunu hatırlatırken, ancak bunun yok edildiğini belirterek şöyle konuştu:
Batı'nın kışkırtmasıyla uluslararası iletişimin temelleri baltalanıyor, devletlerin egemen eşitliği, iç işlerine müdahale edilmemesi ve halkların kendi kaderini belirleme hakkı dahil evrensel hukuk normları, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünün ilkeleri çiğneniyor.
Çifte standart uygulandığını söyleyen Lavrov, Batı'nın uluslararası hukukun yerine kendi kurallarını ülkelere dayatmaya çalıştığını belirterek "Bu siyasetin temelinde sömürgecilik, siyasi, ekonomik ve insani alanlarda hakimiyet kurma arzusu yatıyor" ifadesini kullandı.
Lavrov, NATO'nun Rus sınırlarına doğru ilerlememe sözünü verdiğini ancak yine de genişleme yönünde siyaset izlediğini dile getirerek "Enerji ve gıda tedarik zincirleri bozuluyor. Bu da açlığı, yoksulluğu ve eşitsizliği körüklüyor. Bunun yanında Gazze'deki trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor. Burada çocuk ve kadınlar dahil ölen sivil sayısı, Kiev'deki darbeden sonra Donbass'ta 10 yıl içinde her iki tarafta da ölen kişi sayısından daha fazla" dedi.
Küresel güvenliğe tehdit ve biriken sorunlara G20'de çözümün bulunacağına inanmadığını dile getiren Lavrov, ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliğinin açık ve eşit olması gerektiğini vurguladı.
Bakan Lavrov, "Küresel bankalar ile vakıfların, askeri hedefleri ve saldırgan rejimleri değil, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi ülkeleri finanse etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Meksika Dışişleri Bakanı Barcena'dan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda barış vurgusu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından sürdürülen saldırılara değinirken, dünyadaki çatışmaların sadece ‘barış’ ile çözülebileceğini vurguladı.
Bakan Barcena, "Barışın güçte değil eşitlikte, adalette ve hukukta olduğunu ifade etmek istiyorum. Küresel gerilim ve çatışmaların devam ettiği bu süreçte hepinizi dayanışmaya, hümanizme ve işbirliğine dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.