Lavrov: Gazze'deki trajedi kasıtlı olarak küçümseniyor

Türkiye
SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyon: Murat Ateş etkisiz hale getirildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç'teki ifadeler ortaya çıktı: Çatlaklar 6 saat öncesinden tespit edilmiş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önen: Brent petrolün yükselip düşmesi akaryakıt fiyatlarındaki en önemli etken
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/lavrov-gazzedeki-trajedi-kasitli-olarak-kucumseniyor-1080982128.html
Lavrov: Gazze'deki trajedi kasıtlı olarak küçümseniyor
Lavrov: Gazze'deki trajedi kasıtlı olarak küçümseniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın kışkırtmasıyla evrensel hukuk normları ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerinin çiğnendiğini belirterek "Gazze'de... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T09:51+0300
2024-02-22T09:51+0300
israil- filistin çatışması
gazze şeridi
gazze
israil
israil-filistin
ortadoğu
abd
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080981887_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9455074008518394791465f3698b521.jpg
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, eski Sovyetler Birliği ve ABD'nin, başta Avrupa olmak üzere askeri risklerin kontrol altına alınması ve sağlam stratejik güvenliğin sağlanması için temel oluşturduğunu hatırlatırken, ancak bunun yok edildiğini belirterek şöyle konuştu:Çifte standart uygulandığını söyleyen Lavrov, Batı'nın uluslararası hukukun yerine kendi kurallarını ülkelere dayatmaya çalıştığını belirterek "Bu siyasetin temelinde sömürgecilik, siyasi, ekonomik ve insani alanlarda hakimiyet kurma arzusu yatıyor" ifadesini kullandı.Lavrov, NATO'nun Rus sınırlarına doğru ilerlememe sözünü verdiğini ancak yine de genişleme yönünde siyaset izlediğini dile getirerek "Enerji ve gıda tedarik zincirleri bozuluyor. Bu da açlığı, yoksulluğu ve eşitsizliği körüklüyor. Bunun yanında Gazze'deki trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor. Burada çocuk ve kadınlar dahil ölen sivil sayısı, Kiev'deki darbeden sonra Donbass'ta 10 yıl içinde her iki tarafta da ölen kişi sayısından daha fazla" dedi.Küresel güvenliğe tehdit ve biriken sorunlara G20'de çözümün bulunacağına inanmadığını dile getiren Lavrov, ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliğinin açık ve eşit olması gerektiğini vurguladı.Bakan Lavrov, "Küresel bankalar ile vakıfların, askeri hedefleri ve saldırgan rejimleri değil, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi ülkeleri finanse etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Meksika Dışişleri Bakanı Barcena'dan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda barış vurgusuRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından sürdürülen saldırılara değinirken, dünyadaki çatışmaların sadece ‘barış’ ile çözülebileceğini vurguladı.Bakan Barcena, "Barışın güçte değil eşitlikte, adalette ve hukukta olduğunu ifade etmek istiyorum. Küresel gerilim ve çatışmaların devam ettiği bu süreçte hepinizi dayanışmaya, hümanizme ve işbirliğine dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-abdnin-gazzede-acil-ateskes-kararini-veto-etmesi-cinayetleri-surdurme-izni-demek-1080979886.html
gazze şeridi
gazze
israil
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080981887_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_e1282b43114708cb7510dd686d9d8a2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gazze şeridi, gazze, israil, israil-filistin, ortadoğu, abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, g20
gazze şeridi, gazze, israil, israil-filistin, ortadoğu, abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, g20

Lavrov: Gazze'deki trajedi kasıtlı olarak küçümseniyor

09:51 22.02.2024
© AA / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA / Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın kışkırtmasıyla evrensel hukuk normları ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerinin çiğnendiğini belirterek "Gazze'de yaşanan trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor" ifadelerini kullandı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, eski Sovyetler Birliği ve ABD'nin, başta Avrupa olmak üzere askeri risklerin kontrol altına alınması ve sağlam stratejik güvenliğin sağlanması için temel oluşturduğunu hatırlatırken, ancak bunun yok edildiğini belirterek şöyle konuştu:
Batı'nın kışkırtmasıyla uluslararası iletişimin temelleri baltalanıyor, devletlerin egemen eşitliği, iç işlerine müdahale edilmemesi ve halkların kendi kaderini belirleme hakkı dahil evrensel hukuk normları, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünün ilkeleri çiğneniyor.
Çifte standart uygulandığını söyleyen Lavrov, Batı'nın uluslararası hukukun yerine kendi kurallarını ülkelere dayatmaya çalıştığını belirterek "Bu siyasetin temelinde sömürgecilik, siyasi, ekonomik ve insani alanlarda hakimiyet kurma arzusu yatıyor" ifadesini kullandı.
Lavrov, NATO'nun Rus sınırlarına doğru ilerlememe sözünü verdiğini ancak yine de genişleme yönünde siyaset izlediğini dile getirerek "Enerji ve gıda tedarik zincirleri bozuluyor. Bu da açlığı, yoksulluğu ve eşitsizliği körüklüyor. Bunun yanında Gazze'deki trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor. Burada çocuk ve kadınlar dahil ölen sivil sayısı, Kiev'deki darbeden sonra Donbass'ta 10 yıl içinde her iki tarafta da ölen kişi sayısından daha fazla" dedi.
Küresel güvenliğe tehdit ve biriken sorunlara G20'de çözümün bulunacağına inanmadığını dile getiren Lavrov, ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliğinin açık ve eşit olması gerektiğini vurguladı.
Bakan Lavrov, "Küresel bankalar ile vakıfların, askeri hedefleri ve saldırgan rejimleri değil, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi ülkeleri finanse etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Barcena'dan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda barış vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından sürdürülen saldırılara değinirken, dünyadaki çatışmaların sadece ‘barış’ ile çözülebileceğini vurguladı.
Bakan Barcena, "Barışın güçte değil eşitlikte, adalette ve hukukta olduğunu ifade etmek istiyorum. Küresel gerilim ve çatışmaların devam ettiği bu süreçte hepinizi dayanışmaya, hümanizme ve işbirliğine dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Rusya: ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesi, cinayetleri sürdürme izni demek
09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала