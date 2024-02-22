https://sputniknews.com.tr/20240222/kongre-uyesi-gallagherin-baskanlik-ettigi-amerikan-heyeti-tayvana-geldi-1081002295.html
Kongre Üyesi Gallagher’in başkanlık ettiği Amerikan heyeti Tayvan’a geldi
Kongre Üyesi Gallagher’in başkanlık ettiği Amerikan heyeti Tayvan’a geldi
Sputnik Türkiye
Kongre üyesi Mike Gallagher’in başkanlık ettiği Amerikan heyetinin Tayvan’a geldiği bildirildi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T17:06+0300
2024-02-22T17:06+0300
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Gallagher’in ofisinden yayınlanan açıklamaya göre Kongre üyesi ve başkanlık ettiği heyet Tayvan’ın başkenti Taipei’ye geldi.Gallagher’in sözlerine yer verilen açıklamada, “Tayvanlı dostlarımıza desteğimizi göstermek için Taipei'de olmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.Temsilciler Meclisi'nde Çin ve bu ülkenin oluşturduğu olası tehditlerle ilgilenen özel komiteye başkanlık eden Gallagher, “ABD Çin’i destekliyor. Liderlerimiz ve ekonomilerimiz arasındaki bağları derinleştirerek Tayvan Boğazı’nın her iki tarafında barış ve istikrarı güçlendiriyoruz” vurgusunu yaptı.Çin, Tayvan’ı kendi eyaleti olarak görüyor ve geleneksel olarak ada yönetimi ile yabancı ülkeler arasındaki temaslara karşı çıkıyor.Tayvan etrafındaki durum, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’nin başlarında adaya yaptığı ziyaretin ardından önemli ölçüde kötüleşmişti. Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına destek verdiğine dikkat çekerek Pelosi’nin ziyaretini kınamış ve büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/cinden-filipinlere-tayvan-uyarisi-atesle-oynamayin-1079701952.html
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abd, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, tek çin politikası, abd kongresi
abd, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, tek çin politikası, abd kongresi
Kongre Üyesi Gallagher’in başkanlık ettiği Amerikan heyeti Tayvan’a geldi
Kongre üyesi Mike Gallagher’in başkanlık ettiği Amerikan heyetinin Tayvan’a geldiği bildirildi.
Gallagher’in ofisinden yayınlanan açıklamaya göre Kongre üyesi ve başkanlık ettiği heyet Tayvan’ın başkenti Taipei’ye geldi.
Gallagher’in sözlerine yer verilen açıklamada, “Tayvanlı dostlarımıza desteğimizi göstermek için Taipei'de olmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.
Temsilciler Meclisi'nde Çin ve bu ülkenin oluşturduğu olası tehditlerle ilgilenen özel komiteye başkanlık eden Gallagher, “ABD Çin’i destekliyor. Liderlerimiz ve ekonomilerimiz arasındaki bağları derinleştirerek Tayvan Boğazı’nın her iki tarafında barış ve istikrarı güçlendiriyoruz” vurgusunu yaptı.
Çin, Tayvan’ı kendi eyaleti olarak görüyor ve geleneksel olarak ada yönetimi ile yabancı ülkeler arasındaki temaslara karşı çıkıyor.
Tayvan etrafındaki durum, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’nin başlarında adaya yaptığı ziyaretin ardından önemli ölçüde kötüleşmişti. Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına destek verdiğine dikkat çekerek Pelosi’nin ziyaretini kınamış ve büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.