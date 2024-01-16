https://sputniknews.com.tr/20240116/cinden-filipinlere-tayvan-uyarisi-atesle-oynamayin-1079701952.html
Çin'den Filipinler'e Tayvan uyarısı: 'Ateşle oynamayın'
Çin'den Filipinler'e Tayvan uyarısı: 'Ateşle oynamayın'
Çin, Filipinler Büyükelçisi'ni çağırarak Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un Tayvan'ın seçilmiş Başkanı Lai Ching-te'yi seçim zaferinden dolayı tebrik etmesinin... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T14:49+0300
2024-01-16T14:49+0300
2024-01-16T14:49+0300
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çin dışişleri bakanlığı
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çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
tayvan
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Çin, Filipinler'i Devlet Başkanı'nın Tayvan sözleri üzerine 'ateşle oynamaması' konusunda uyardı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Marcos'un Pazartesi günü Tayvan'daki seçimleri kazanması dolayısıyla Lai'yi kutlamasına ve kendisinden bir sonraki başkan olarak bahsetmesine atıfta bulunarak 'Çin'in bu açıklamalardan kesinlikle memnun olmadığını ve bu açıklamalara kararlılıkla karşı çıktığını' söyledi.Sözcü Mao Ning düzenli olarak düzenlenen brifingde "Başkan Marcos'un ilgili sözleri 'Tek Çin' ilkesinin ve Filipinler'in Çin tarafına verdiği siyasi taahhütlerin ciddi bir ihlali ile Çin'in içişlerine ağır bir müdahaleyi teşkil etmektedir" dedi.Ning açıklamasında, Çin'in ilk fırsatta Filipinler'e güçlü bir protestoda bulunduğunu ve Çin'e sorumlu bir açıklama yapması için Büyükelçi'yi çağırdığını dile getirerek, "Başkan Marcos'a Tayvan meselesinin iç yüzünü anlamak ve doğru sonuçlara varmak için daha fazla kitap okumasını öneriyoruz"Filipinler Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkenin 'Tek Çin' politikasını" teyit ettiğini ve Marcos'un mesajının adadaki 200 bin denizaşırı Filipinli işçi de dahil olmak üzere Filipinler ve Tayvan'ın ortak çıkarlarını tanımayı amaçladığını söyledi.Tayvan Dışişleri Bakanlığı da Marcos'a teşekkür etmiş, Tayvan ve Filipinler'in 'özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri paylaştığını' ve Tayvan'ın işbirliği ve alışverişi daha da derinleştireceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/cin-tayvan-secimleri-konusundaki-tutumu-icin-rusyaya-tesekkur-etti-1079695372.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, tayvan, filipinler
çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, tayvan, filipinler
Çin'den Filipinler'e Tayvan uyarısı: 'Ateşle oynamayın'
Çin, Filipinler Büyükelçisi'ni çağırarak Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un Tayvan'ın seçilmiş Başkanı Lai Ching-te'yi seçim zaferinden dolayı tebrik etmesinin ardından ülkeyi 'ateşle oynamaması' konusunda uyardı.
Çin, Filipinler'i Devlet Başkanı'nın Tayvan sözleri üzerine 'ateşle oynamaması' konusunda uyardı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Marcos'un Pazartesi günü Tayvan'daki seçimleri kazanması dolayısıyla Lai'yi kutlamasına ve kendisinden bir sonraki başkan olarak bahsetmesine atıfta bulunarak 'Çin'in bu açıklamalardan kesinlikle memnun olmadığını ve bu açıklamalara kararlılıkla karşı çıktığını' söyledi.
Sözcü Mao Ning düzenli olarak düzenlenen brifingde "Başkan Marcos'un ilgili sözleri 'Tek Çin' ilkesinin ve Filipinler'in Çin tarafına verdiği siyasi taahhütlerin ciddi bir ihlali ile Çin'in içişlerine ağır bir müdahaleyi teşkil etmektedir" dedi.
Ning açıklamasında, Çin'in ilk fırsatta Filipinler'e güçlü bir protestoda bulunduğunu ve Çin'e sorumlu bir açıklama yapması için Büyükelçi'yi çağırdığını dile getirerek, "Başkan Marcos'a Tayvan meselesinin iç yüzünü anlamak ve doğru sonuçlara varmak için daha fazla kitap okumasını öneriyoruz"
Filipinler Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkenin 'Tek Çin' politikasını" teyit ettiğini ve Marcos'un mesajının adadaki 200 bin denizaşırı Filipinli işçi de dahil olmak üzere Filipinler ve Tayvan'ın ortak çıkarlarını tanımayı amaçladığını söyledi.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı da Marcos'a teşekkür etmiş, Tayvan ve Filipinler'in 'özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri paylaştığını' ve Tayvan'ın işbirliği ve alışverişi daha da derinleştireceğini söylemişti.