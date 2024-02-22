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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/japonyadan-gazze-seridine-yeni-insani-yardim-karari-1080982694.html
Japonya’dan Gazze Şeridi'ne yeni insani yardım kararı
Japonya’dan Gazze Şeridi'ne yeni insani yardım kararı
Sputnik Türkiye
Japonya hükümeti, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım göndermeyi planladığını açıkladı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T10:06+0300
2024-02-22T10:06+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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gazze şeridi
insani yardım
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abd
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ‘kritik’ olarak nitelendirdiği insani durumdan ciddi endişe duyduğunu söyledi.İsrail'in Refah kentine saldırılarından ‘derin kaygı’ duyduğunu belirten Kamikava, tarafların "insani bakış açısıyla hareket etmesini" talep etti.Japon bakan, ülkesinin Gazze'de yaşayan sivillere 32 milyon dolar tutarında ek insani yardım göndermeyi planladığını bildirdi.Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre insani yardım, uluslararası kurumlar aracılığıyla bölgeye gönderilecek.Gönderilme sürecinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) devreye alınmayacak.Japonya hükümeti sırayla, geçen yıl ekim ayında 10 milyon dolar, kasım ayında 65 milyon dolar insani yardım sağlanacağını duyurmuştu.Bakan Kamikava'nın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldiği bildirildi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/lavrov-gazzedeki-trajedi-kasitli-olarak-kucumseniyor-1080982128.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, insani yardım, japonya, g20, ortadoğu, abd, g7

Japonya’dan Gazze Şeridi'ne yeni insani yardım kararı

10:06 22.02.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSJaponya’da Gazze Şeridi'ne destek gösterileri
Japonya’da Gazze Şeridi'ne destek gösterileri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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Japonya hükümeti, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım göndermeyi planladığını açıkladı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ‘kritik’ olarak nitelendirdiği insani durumdan ciddi endişe duyduğunu söyledi.
İsrail'in Refah kentine saldırılarından ‘derin kaygı’ duyduğunu belirten Kamikava, tarafların "insani bakış açısıyla hareket etmesini" talep etti.
Japon bakan, ülkesinin Gazze'de yaşayan sivillere 32 milyon dolar tutarında ek insani yardım göndermeyi planladığını bildirdi.
Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre insani yardım, uluslararası kurumlar aracılığıyla bölgeye gönderilecek.
Gönderilme sürecinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) devreye alınmayacak.
Japonya hükümeti sırayla, geçen yıl ekim ayında 10 milyon dolar, kasım ayında 65 milyon dolar insani yardım sağlanacağını duyurmuştu.
Bakan Kamikava'nın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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