https://sputniknews.com.tr/20240222/faiz-karari-oncesi-islam-memisten-gun-ve-saatli-uyari-altini-ve-dovizi-olanlar-hazir-olsun-1080984040.html

Faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten gün ve saatli uyarı: Altını ve dövizi olanlar hazır olsun

Faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten gün ve saatli uyarı: Altını ve dövizi olanlar hazır olsun

Sputnik Türkiye

İslam Memiş, bu hafta piyasalardaki gelişmeleri analiz ederken, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak dikkat çeken noktalara değindi. Uzman isim, Merkez... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T11:10+0300

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2024-02-22T11:10+0300

ekonomi

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Perşembe günü saat 14:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağını hatırlatarak, faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmediğini ancak sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş'e göre iç piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dış piyasalarda Federal Rezerv'in toplantı tutanakları ile Avrupa Enflasyon Verisi'nin yakından takip edilmesi gerekiyor.Ancak genel olarak Memiş, sakin ancak karmaşık bir hafta öngörüsünde bulunuyor. Bugün açıklanacak olan Federal Rezerv toplantı tutanaklarının, üyelerin faiz beklentilerini daha net bir şekilde ortaya koymasını beklediğini belirtti.Yatırımcılara yönelik uyarılarında Memiş, özellikle piyasa beklentileri ve faiz kararı gibi kritik faktörlere odaklanılması gerektiğini ifade etti. Bu önemli gelişmelerin, yatırımcıların stratejilerini güncellemeleri için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, piyasalardaki potansiyel sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle elinde altın ve doları bulunan yatırımcıların sürprizle karşılaşabileceği ifade edildi.İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

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