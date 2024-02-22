Faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten gün ve saatli uyarı: Altını ve dövizi olanlar hazır olsun

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç'teki ifadeler ortaya çıktı: Çatlaklar 6 saat öncesinden tespit edilmiş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önen: Brent petrolün yükselip düşmesi akaryakıt fiyatlarındaki en önemli etken
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240222/faiz-karari-oncesi-islam-memisten-gun-ve-saatli-uyari-altini-ve-dovizi-olanlar-hazir-olsun-1080984040.html
Faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten gün ve saatli uyarı: Altını ve dövizi olanlar hazır olsun
Faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten gün ve saatli uyarı: Altını ve dövizi olanlar hazır olsun
Sputnik Türkiye
İslam Memiş, bu hafta piyasalardaki gelişmeleri analiz ederken, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak dikkat çeken noktalara değindi. Uzman isim, Merkez... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T11:10+0300
2024-02-22T11:10+0300
ekonomi
faiz
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
düşük faiz politikası
faiz artırımı
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101464/12/1014641224_0:59:1688:1009_1920x0_80_0_0_2193a4bec51b49b0341d1330d5f7bcbe.jpg
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Perşembe günü saat 14:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağını hatırlatarak, faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmediğini ancak sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş'e göre iç piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dış piyasalarda Federal Rezerv'in toplantı tutanakları ile Avrupa Enflasyon Verisi'nin yakından takip edilmesi gerekiyor.Ancak genel olarak Memiş, sakin ancak karmaşık bir hafta öngörüsünde bulunuyor. Bugün açıklanacak olan Federal Rezerv toplantı tutanaklarının, üyelerin faiz beklentilerini daha net bir şekilde ortaya koymasını beklediğini belirtti.Yatırımcılara yönelik uyarılarında Memiş, özellikle piyasa beklentileri ve faiz kararı gibi kritik faktörlere odaklanılması gerektiğini ifade etti. Bu önemli gelişmelerin, yatırımcıların stratejilerini güncellemeleri için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, piyasalardaki potansiyel sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle elinde altın ve doları bulunan yatırımcıların sürprizle karşılaşabileceği ifade edildi.İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240222/turkiyede-bir-ilk-calisma-suresini-40-saate-dusurduler-1080982297.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101464/12/1014641224_91:0:1591:1125_1920x0_80_0_0_d0d58f6aec144f0ae196c7c8ba6c4ab6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor, faiz kararı, merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, altın bugün ne kadar, altın fiyatı, altın son dakika, altın son durum, dolar son durum
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor, faiz kararı, merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, altın bugün ne kadar, altın fiyatı, altın son dakika, altın son durum, dolar son durum

Faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten gün ve saatli uyarı: Altını ve dövizi olanlar hazır olsun

11:10 22.02.2024
© FlickrDolar-Altın
Dolar-Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© Flickr
Abone ol
İslam Memiş, bu hafta piyasalardaki gelişmeleri analiz ederken, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak dikkat çeken noktalara değindi. Uzman isim, Merkez Bankası'nın kararının ardından piyasanın nabzını ilişkin tahminlerde bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Perşembe günü saat 14:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağını hatırlatarak, faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmediğini ancak sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Memiş'e göre iç piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dış piyasalarda Federal Rezerv'in toplantı tutanakları ile Avrupa Enflasyon Verisi'nin yakından takip edilmesi gerekiyor.
Ancak genel olarak Memiş, sakin ancak karmaşık bir hafta öngörüsünde bulunuyor. Bugün açıklanacak olan Federal Rezerv toplantı tutanaklarının, üyelerin faiz beklentilerini daha net bir şekilde ortaya koymasını beklediğini belirtti.
Yatırımcılara yönelik uyarılarında Memiş, özellikle piyasa beklentileri ve faiz kararı gibi kritik faktörlere odaklanılması gerektiğini ifade etti. Bu önemli gelişmelerin, yatırımcıların stratejilerini güncellemeleri için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, piyasalardaki potansiyel sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle elinde altın ve doları bulunan yatırımcıların sürprizle karşılaşabileceği ifade edildi.
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
"Ons altın tarafında baskılanma ve belirsizlikler hala devam ediyor. 1950-2050 dolar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Şu an ortalarda fiyatlanıyor. Ons altın 2058-2060 dolar denemeleri yapacaktır ama önemli olan 2058 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşecek mi. ABD Merkez Bankası (Fed) altını baskılamaya devam ediyor. Bu baskılanmayı ne kadar ötelerse Fed için o kadar iyi. Özellikle ons altın tarafında 2000 dolar altına sarkmaları gördüğünüzde bu fiyatlamaların ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü yıl içerisinde 2150-2350 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Geçen haftaki gibi 2000 dolar altındaki rakamları görürsek altın ucuz hatta bedava olacaktır. Jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının yılın ikinci yarısında uygulayacağı politikalar ons altının bu yıl güçlü duruşunu korumaya devam ettirecek."
Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
EKONOMİ
Türkiye'de bir ilk: Çalışma süresini 40 saate düşürdüler
10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала