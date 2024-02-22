https://sputniknews.com.tr/20240222/faiz-karari-oncesi-islam-memisten-gun-ve-saatli-uyari-altini-ve-dovizi-olanlar-hazir-olsun-1080984040.html
Faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten gün ve saatli uyarı: Altını ve dövizi olanlar hazır olsun
Faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten gün ve saatli uyarı: Altını ve dövizi olanlar hazır olsun
Sputnik Türkiye
İslam Memiş, bu hafta piyasalardaki gelişmeleri analiz ederken, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak dikkat çeken noktalara değindi. Uzman isim, Merkez... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T11:10+0300
2024-02-22T11:10+0300
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Perşembe günü saat 14:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağını hatırlatarak, faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmediğini ancak sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş'e göre iç piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dış piyasalarda Federal Rezerv'in toplantı tutanakları ile Avrupa Enflasyon Verisi'nin yakından takip edilmesi gerekiyor.Ancak genel olarak Memiş, sakin ancak karmaşık bir hafta öngörüsünde bulunuyor. Bugün açıklanacak olan Federal Rezerv toplantı tutanaklarının, üyelerin faiz beklentilerini daha net bir şekilde ortaya koymasını beklediğini belirtti.Yatırımcılara yönelik uyarılarında Memiş, özellikle piyasa beklentileri ve faiz kararı gibi kritik faktörlere odaklanılması gerektiğini ifade etti. Bu önemli gelişmelerin, yatırımcıların stratejilerini güncellemeleri için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, piyasalardaki potansiyel sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle elinde altın ve doları bulunan yatırımcıların sürprizle karşılaşabileceği ifade edildi.İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240222/turkiyede-bir-ilk-calisma-suresini-40-saate-dusurduler-1080982297.html
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Faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten gün ve saatli uyarı: Altını ve dövizi olanlar hazır olsun
İslam Memiş, bu hafta piyasalardaki gelişmeleri analiz ederken, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak dikkat çeken noktalara değindi. Uzman isim, Merkez Bankası'nın kararının ardından piyasanın nabzını ilişkin tahminlerde bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Perşembe günü saat 14:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağını hatırlatarak, faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmediğini ancak sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Memiş'e göre iç piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dış piyasalarda Federal Rezerv'in toplantı tutanakları ile Avrupa Enflasyon Verisi'nin yakından takip edilmesi gerekiyor.
Ancak genel olarak Memiş, sakin ancak karmaşık bir hafta öngörüsünde bulunuyor. Bugün açıklanacak olan Federal Rezerv toplantı tutanaklarının, üyelerin faiz beklentilerini daha net bir şekilde ortaya koymasını beklediğini belirtti.
Yatırımcılara yönelik uyarılarında Memiş, özellikle piyasa beklentileri ve faiz kararı gibi kritik faktörlere odaklanılması gerektiğini ifade etti. Bu önemli gelişmelerin, yatırımcıların stratejilerini güncellemeleri için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, piyasalardaki potansiyel sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle elinde altın ve doları bulunan yatırımcıların sürprizle karşılaşabileceği ifade edildi.
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
"Ons altın tarafında baskılanma ve belirsizlikler hala devam ediyor. 1950-2050 dolar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Şu an ortalarda fiyatlanıyor. Ons altın 2058-2060 dolar denemeleri yapacaktır ama önemli olan 2058 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşecek mi. ABD Merkez Bankası (Fed) altını baskılamaya devam ediyor. Bu baskılanmayı ne kadar ötelerse Fed için o kadar iyi. Özellikle ons altın tarafında 2000 dolar altına sarkmaları gördüğünüzde bu fiyatlamaların ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü yıl içerisinde 2150-2350 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Geçen haftaki gibi 2000 dolar altındaki rakamları görürsek altın ucuz hatta bedava olacaktır. Jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının yılın ikinci yarısında uygulayacağı politikalar ons altının bu yıl güçlü duruşunu korumaya devam ettirecek."