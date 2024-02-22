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https://sputniknews.com.tr/20240222/eski-ingiltere-basbakani-truss-bati-solcular-yuzunden-mahvoldu-1080985080.html
Eski İngiltere Başbakanı Truss: Batı, solcular yüzünden mahvoldu
Eski İngiltere Başbakanı Truss: Batı, solcular yüzünden mahvoldu
Sputnik Türkiye
Ekonomiyi canlandırma vaatleriyle göreve başlayıp, koltuğunda yalnızca 45 gün kalarak rekor kıran eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Batı'nın ‘sol elitlerin’... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T10:44+0300
2024-02-22T10:49+0300
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liz truss
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londra
sol
abd
filistin sorunu
yasadışı göç
düzensiz göç
mülteci krizi
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Amerikan TV kanalı Fox News'e verdiği bir mülakatta Batı'nın ‘sol elitlerin’ uzun süren iktidarı yüzünden mahvolduğunu söyledi.Truss’a göre Filistin'i savunanlar da solcu“Muhafazakârlar kazanmadığı ve sol tarafından ele geçirilen kurumları kontrol etmeye hazır olmadığı sürece Batı'nın sonunun geldiği sonucuna vardım” diyen eski İngiltere Başbakanı, çok sayıda Batı ülkesinde sol görüşlere sahip siyasi güçlerin uzun süredir iktidarda olduğunu vurgularken, yasadışı mülteci sorunuyla birlikte Filistin'i savunma eylemlerini ‘güce sahip sol elitlerin olumsuz etkisi’ olarak nitelendirdi.İngiltere'deki solun yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlemek için aktif bir şekilde hukuk mücadelesi verdiğine dikkat çeken Truss, solcu fikirlerin ABD 'de ve özellikle de şu anki Joe Biden yönetiminde de yaygın olmasından korktuğunu söyledi.Truss, muhafazakârların faaliyetlerinin sadece kendi pozisyonlarını savunmaya değil, aynı zamanda zararlı sol fikirlerle mücadeleye de yönelik olması gerektiğinin altını çizdi.İngiltere'de başbakan Boris Johnson’ın, tepkiler üzerine 2022’nin temmuz ayında istifa etmesiyle Muhafazakar Parti içindeki seçimler sonucu başbakanlık koltuğuna oturan Truss, seçim sürecinde göç politikasıyla ilgili açıklamalarında, “Mültecileri Türkiye’ye göndeririz” diyerek Ankara-Londra hattında gerilim yaratmış, dışişleri bakanı olduğu zamanlarda ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, Rusya’ya ait bölgeleri Ukrayna toprakları sanarak Moskova’yı o bölgeleri terk etmesi çağrısında bulunmuştu.Liz Truss, başbakanlığı sırasında katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde, "Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/eski-ingiltere-basbakani-truss-dunyanin-amerikanin-liderligine-ihtiyaci-var-1077858616.html
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liz truss, ingiltere, londra, sol, abd, filistin sorunu, yasadışı göç, düzensiz göç, mülteci krizi, mülteci sorunu, türkiye
liz truss, ingiltere, londra, sol, abd, filistin sorunu, yasadışı göç, düzensiz göç, mülteci krizi, mülteci sorunu, türkiye

Eski İngiltere Başbakanı Truss: Batı, solcular yüzünden mahvoldu

10:44 22.02.2024 (güncellendi: 10:49 22.02.2024)
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISLiz Truss
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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Ekonomiyi canlandırma vaatleriyle göreve başlayıp, koltuğunda yalnızca 45 gün kalarak rekor kıran eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Batı'nın ‘sol elitlerin’ uzun süren iktidarı yüzünden mahvolduğunu söyledi.
Amerikan TV kanalı Fox News'e verdiği bir mülakatta Batı'nın ‘sol elitlerin’ uzun süren iktidarı yüzünden mahvolduğunu söyledi.

Truss’a göre Filistin'i savunanlar da solcu

Muhafazakârlar kazanmadığı ve sol tarafından ele geçirilen kurumları kontrol etmeye hazır olmadığı sürece Batı'nın sonunun geldiği sonucuna vardım” diyen eski İngiltere Başbakanı, çok sayıda Batı ülkesinde sol görüşlere sahip siyasi güçlerin uzun süredir iktidarda olduğunu vurgularken, yasadışı mülteci sorunuyla birlikte Filistin'i savunma eylemlerinigüce sahip sol elitlerin olumsuz etkisi’ olarak nitelendirdi.
İngiltere'deki solun yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlemek için aktif bir şekilde hukuk mücadelesi verdiğine dikkat çeken Truss, solcu fikirlerin ABD 'de ve özellikle de şu anki Joe Biden yönetiminde de yaygın olmasından korktuğunu söyledi.
Truss, muhafazakârların faaliyetlerinin sadece kendi pozisyonlarını savunmaya değil, aynı zamanda zararlı sol fikirlerle mücadeleye de yönelik olması gerektiğinin altını çizdi.
İngiltere'de başbakan Boris Johnson’ın, tepkiler üzerine 2022’nin temmuz ayında istifa etmesiyle Muhafazakar Parti içindeki seçimler sonucu başbakanlık koltuğuna oturan Truss, seçim sürecinde göç politikasıyla ilgili açıklamalarında, “Mültecileri Türkiye’ye göndeririz” diyerek Ankara-Londra hattında gerilim yaratmış, dışişleri bakanı olduğu zamanlarda ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, Rusya’ya ait bölgeleri Ukrayna toprakları sanarak Moskova’yı o bölgeleri terk etmesi çağrısında bulunmuştu.
Liz Truss, başbakanlığı sırasında katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde, "Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum" demişti.
eski İngiltere Başbakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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Eski İngiltere Başbakanı Truss: Dünyanın Amerika'nın liderliğine ihtiyacı var
28 Kasım 2023, 11:11
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