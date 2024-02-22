https://sputniknews.com.tr/20240222/eski-ingiltere-basbakani-truss-bati-solcular-yuzunden-mahvoldu-1080985080.html
Eski İngiltere Başbakanı Truss: Batı, solcular yüzünden mahvoldu
Eski İngiltere Başbakanı Truss: Batı, solcular yüzünden mahvoldu
Sputnik Türkiye
Ekonomiyi canlandırma vaatleriyle göreve başlayıp, koltuğunda yalnızca 45 gün kalarak rekor kıran eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Batı'nın ‘sol elitlerin’... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T10:44+0300
2024-02-22T10:44+0300
2024-02-22T10:49+0300
dünya
liz truss
ingiltere
londra
sol
abd
filistin sorunu
yasadışı göç
düzensiz göç
mülteci krizi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080984923_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_dff7274c747dfbc40e2276270c4d53f2.jpg
Amerikan TV kanalı Fox News'e verdiği bir mülakatta Batı'nın ‘sol elitlerin’ uzun süren iktidarı yüzünden mahvolduğunu söyledi.Truss’a göre Filistin'i savunanlar da solcu“Muhafazakârlar kazanmadığı ve sol tarafından ele geçirilen kurumları kontrol etmeye hazır olmadığı sürece Batı'nın sonunun geldiği sonucuna vardım” diyen eski İngiltere Başbakanı, çok sayıda Batı ülkesinde sol görüşlere sahip siyasi güçlerin uzun süredir iktidarda olduğunu vurgularken, yasadışı mülteci sorunuyla birlikte Filistin'i savunma eylemlerini ‘güce sahip sol elitlerin olumsuz etkisi’ olarak nitelendirdi.İngiltere'deki solun yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlemek için aktif bir şekilde hukuk mücadelesi verdiğine dikkat çeken Truss, solcu fikirlerin ABD 'de ve özellikle de şu anki Joe Biden yönetiminde de yaygın olmasından korktuğunu söyledi.Truss, muhafazakârların faaliyetlerinin sadece kendi pozisyonlarını savunmaya değil, aynı zamanda zararlı sol fikirlerle mücadeleye de yönelik olması gerektiğinin altını çizdi.İngiltere'de başbakan Boris Johnson’ın, tepkiler üzerine 2022’nin temmuz ayında istifa etmesiyle Muhafazakar Parti içindeki seçimler sonucu başbakanlık koltuğuna oturan Truss, seçim sürecinde göç politikasıyla ilgili açıklamalarında, “Mültecileri Türkiye’ye göndeririz” diyerek Ankara-Londra hattında gerilim yaratmış, dışişleri bakanı olduğu zamanlarda ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, Rusya’ya ait bölgeleri Ukrayna toprakları sanarak Moskova’yı o bölgeleri terk etmesi çağrısında bulunmuştu.Liz Truss, başbakanlığı sırasında katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde, "Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/eski-ingiltere-basbakani-truss-dunyanin-amerikanin-liderligine-ihtiyaci-var-1077858616.html
ingiltere
londra
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080984923_167:0:2390:1667_1920x0_80_0_0_3be095d872fd453c126acd13c7c16010.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
liz truss, ingiltere, londra, sol, abd, filistin sorunu, yasadışı göç, düzensiz göç, mülteci krizi, mülteci sorunu, türkiye
liz truss, ingiltere, londra, sol, abd, filistin sorunu, yasadışı göç, düzensiz göç, mülteci krizi, mülteci sorunu, türkiye
Eski İngiltere Başbakanı Truss: Batı, solcular yüzünden mahvoldu
10:44 22.02.2024 (güncellendi: 10:49 22.02.2024)
Ekonomiyi canlandırma vaatleriyle göreve başlayıp, koltuğunda yalnızca 45 gün kalarak rekor kıran eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Batı'nın ‘sol elitlerin’ uzun süren iktidarı yüzünden mahvolduğunu söyledi.
Amerikan TV kanalı Fox News'e verdiği bir mülakatta Batı'nın ‘sol elitlerin’ uzun süren iktidarı yüzünden mahvolduğunu söyledi.
Truss’a göre Filistin'i savunanlar da solcu
“Muhafazakârlar kazanmadığı ve sol tarafından ele geçirilen kurumları kontrol etmeye hazır olmadığı sürece Batı'nın sonunun geldiği sonucuna vardım” diyen eski İngiltere Başbakanı, çok sayıda Batı ülkesinde sol görüşlere sahip siyasi güçlerin uzun süredir iktidarda olduğunu vurgularken, yasadışı mülteci sorunuyla birlikte Filistin'i savunma eylemlerini ‘güce sahip sol elitlerin olumsuz etkisi’ olarak nitelendirdi.
İngiltere'deki solun yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlemek için aktif bir şekilde hukuk mücadelesi verdiğine dikkat çeken Truss, solcu fikirlerin ABD 'de ve özellikle de şu anki Joe Biden yönetiminde de yaygın olmasından korktuğunu söyledi.
Truss, muhafazakârların faaliyetlerinin sadece kendi pozisyonlarını savunmaya değil, aynı zamanda zararlı sol fikirlerle mücadeleye de yönelik olması gerektiğinin altını çizdi.
İngiltere'de başbakan Boris Johnson’ın,
tepkiler üzerine 2022’nin temmuz ayında istifa etmesiyle Muhafazakar Parti içindeki seçimler sonucu başbakanlık koltuğuna oturan Truss, seçim sürecinde göç politikasıyla ilgili açıklamalarında, “Mültecileri Türkiye’ye göndeririz
” diyerek Ankara-Londra hattında gerilim yaratmış, dışişleri bakanı olduğu zamanlarda ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile görüşmesinde, Rusya’ya ait bölgeleri Ukrayna toprakları sanarak
Moskova’yı o bölgeleri terk etmesi çağrısında bulunmuştu.
Liz Truss, başbakanlığı sırasında katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde, "Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum" demişti.