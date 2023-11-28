https://sputniknews.com.tr/20231128/eski-ingiltere-basbakani-truss-dunyanin-amerikanin-liderligine-ihtiyaci-var-1077858616.html
Eski İngiltere Başbakanı Truss: Dünyanın Amerika'nın liderliğine ihtiyacı var
Eski İngiltere Başbakanı Truss: Dünyanın Amerika'nın liderliğine ihtiyacı var
Ülke ekonomisini canlandırma vaatleriyle göreve başlayıp, koltuğunda yalnızca 45 gün kalarak rekor kıran eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, ABD'nin küresel... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T11:11+0300
2023-11-28T11:11+0300
2023-11-28T11:11+0300
dünya
abd
ingiltere
liz truss
abd hegemonyası
wall street journal (wsj)
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ABD’li gazete The Wall Street Journal’a (WSJ) açıklamalarda bulunan Truss, dünyanın ABD’nin liderliğine ihtiyacı olduğunu iddia ederken, “ABD, bize karşı kullanılabilecek teknoloji veya malları ihraç etmememizi sağlayarak bir kez daha özgür dünyaya liderlik etmelidir” ifadelerini kullandı.Gazeteye yazdığı makalesinde, aynı zamanda bir sonraki ABD Başkanının Cumhuriyetçi olmasını umduğunu da ifade eden Truss'a göre, ülkenin muhafazakarlar tarafından yönetilmesi gerekiyor.Daha önce Filistin Hamas hareketinin İsrail'e saldırısı, ABD ve müttefiklerinin hegemonyasının sona ermesiyle ilişkilendirilmişti.Ululslararası haber ajansı Bloomberg köşe yazarı Hal Brands, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasının küresel güvenlik krizinin derinleştiğine işaret etiğine dikkat etmişti.Yakın zamanda Cumhuriyetçi liderlerle görüşecek Truss, Wall Street'teki makalesinde şunları yazdı:Truss, Rus bölgesi Rostov’u Ukrayna toprağı sanmıştıGeçtiğimiz yılın şubat ayı başlarında askeri operasyon öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Moskova’da görüşen o dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesi gerektiğini söylemişti.Lavrov, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde olduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın toprakları olan Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltmişti.Bu bölgelerin Ukrayna’ya ait olduğunu sanan Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza attı.Görüşmede yer alan İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlattı.Bu yılın mart ayında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ve Rusya karşıtı politikayı benimseyenlerin o ülkelerin Rusya’yı sevmeyen siyasi elitleri veya yöneticileri olduğunu vurgularken, “Dünyanın birçok ülkesinde elitlerin kontrolü altındaki siyasi sistemler, eğitim düzeyi ve genel kültürü oldukça düşük olan kitleleri yönlendirebiliyor. Bu kitleler bazen ne söylediklerini ve yaptıklarını anlayamayabiliyor. Ancak bildiğiniz gibi sonuç ortada. Bu eylemleri kendi halklarına ve ekonomisine zarar veriyor” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ingiltere-zelenskiy-icin-gonderdigi-kisisel-korumalari-geri-cekebilir-1077769596.html
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abd, ingiltere, liz truss, abd hegemonyası, wall street journal (wsj)
abd, ingiltere, liz truss, abd hegemonyası, wall street journal (wsj)
Eski İngiltere Başbakanı Truss: Dünyanın Amerika'nın liderliğine ihtiyacı var
Ülke ekonomisini canlandırma vaatleriyle göreve başlayıp, koltuğunda yalnızca 45 gün kalarak rekor kıran eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, ABD'nin küresel liderliğini yeniden kurması gerektiğini söyledi.
ABD’li gazete The Wall Street Journal’a (WSJ) açıklamalarda bulunan Truss, dünyanın ABD’nin liderliğine ihtiyacı olduğunu iddia ederken, “ABD, bize karşı kullanılabilecek teknoloji veya malları ihraç etmememizi sağlayarak bir kez daha özgür dünyaya liderlik etmelidir” ifadelerini kullandı.
Gazeteye yazdığı makalesinde, aynı zamanda bir sonraki ABD Başkanının Cumhuriyetçi olmasını umduğunu da ifade eden Truss'a göre, ülkenin muhafazakarlar tarafından yönetilmesi gerekiyor.
Daha önce Filistin Hamas hareketinin İsrail'e saldırısı, ABD ve müttefiklerinin hegemonyasının sona ermesiyle ilişkilendirilmişti.
Ululslararası haber ajansı Bloomberg köşe yazarı Hal Brands, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasının küresel güvenlik krizinin derinleştiğine işaret etiğine dikkat etmişti.
Yakın zamanda Cumhuriyetçi liderlerle görüşecek Truss, Wall Street'teki makalesinde şunları yazdı:
"Birçoğumuzun hatırlayabildiği kadarıyla ABD özgür dünyaya öncülük etti. Örneğin Soğuk Savaş sırasında, Sovyetler Birliği'nden gelen komünist tehdidi başarıyla savuşturan Amerikan gücüydü. İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'la birlikte çalışan Başkan Ronald Reagan, gözü kara davranarak Sovyetler Birliği'ni 'şeytani bir imparatorluk' olarak nitelendirmişti.
Dünya bugün bu şekilde daha fazla Amerikan liderliğinin yararını görecektir. Umarım 2024'te Beyaz Saray'a bir Cumhuriyetçi döner. ABD'de bir kez daha düşman rejimlerin şeytani olduğunu ve tehdit teşkil ettiğini açıkça söyleyecek kadar cesur bir muhafazakar liderlik olmalı."
Truss, Rus bölgesi Rostov’u Ukrayna toprağı sanmıştı
Geçtiğimiz yılın şubat ayı başlarında askeri operasyon öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Moskova’da görüşen o dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesi gerektiğini söylemişti.
Lavrov, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde olduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın toprakları olan Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltmişti.
Bu bölgelerin Ukrayna’ya ait olduğunu sanan Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza attı.
Görüşmede yer alan İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlattı.
Bu yılın mart ayında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ve Rusya karşıtı politikayı benimseyenlerin o ülkelerin Rusya’yı sevmeyen siyasi elitleri veya yöneticileri olduğunu vurgularken, “Dünyanın birçok ülkesinde elitlerin kontrolü altındaki siyasi sistemler, eğitim düzeyi ve genel kültürü oldukça düşük olan kitleleri yönlendirebiliyor. Bu kitleler bazen ne söylediklerini ve yaptıklarını anlayamayabiliyor. Ancak bildiğiniz gibi sonuç ortada. Bu eylemleri kendi halklarına ve ekonomisine zarar veriyor” ifadelerini kullanmıştı.