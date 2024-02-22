https://sputniknews.com.tr/20240222/erzincanda-madeni-isleten-sirketin-turkiye-muduru-catlaklari-gondermisler-3-gun-sonra-gordum-1080994910.html

Erzincan'da madeni işleten şirketin Türkiye müdürü: 'Çatlakları göndermişler 3 gün sonra gördüm'

Erzincan'da madeni işleten şirketin Türkiye müdürü: 'Çatlakları göndermişler 3 gün sonra gördüm'

Sputnik Türkiye

Erzincan'daki madeni işleten şirketin Türkiye müdürü, çatlakların maille kendisine iletildiğini, görmediğini, faciadan 3 gün sonra gördüğünü ileri sürdü. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T14:23+0300

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Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı altın madeni faciasına ilişkin geçen gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Anagold Madencilik A.Ş.’nin Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin ifadesine T24 ulaştı.Sitede yer alan habere göre, Demirci, çatlakların ardından uyarı vermesi, maden bölgesinin doğusunda eksik olan 2 radar ve 2 robotik makinenin alımlarının gerçekleştiğini ancak yurt dışında alımı yapıldığı için sürecin uzadığını iddia etti.Faciadan Anagold Madencilik Halkla İlişkiler Koordinatörü Onur Acar’ın araması üzerine haberi olduğunu söyleyen Demirci, “Bu kişinin bana bilgi vermekle yükümlülüğü yoktur. Kişisel ilişkimiz nedeniyle bilgi verdi. Olaydan 2 saat önce Lain (Tutuklanan Kanadalı yetkili Iain Ronald Guille) benim mail adresime bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlağın fotoğrafını ve alınan önlemleri mail gönderdi. Ben bu maili saat farkı nedeniyle görmemişim. Hatta olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda olaydan 3 gün sonra maili gördüm” dedi.Anagold Madencilik şirketinin Türkiye müdürü olarak görev yaptığını ve Türkiye’de bulunan bütün şirketler için üç ayda bir düzenli aralıklarla toplantılara geldiğini ifade eden Demirci, “Ben buradaki olağanüstü durum nedeniyle inisiyatif alarak geldim. SSR Mining şirketinde Lain Ronald benim bir alt birimimdir. Ama şirket nezdinde her ikimizde aynı pozisyonda çalışmaktayız. O teknik konularda sorumlu ben de teknik konular dışındaki konulardan sorumluyum” diye konuştu.

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