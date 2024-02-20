https://sputniknews.com.tr/20240220/bakan-ozhaseki-bizimle-beraber-hizmet-belediyeciligi-basladi-1080932753.html

Bakan Özhaseki: Bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı

Bakan Özhaseki: Bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı. İktidar olunca 'marka şehirler'... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T19:20+0300

2024-02-20T19:20+0300

2024-02-20T19:25+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mehmet özhaseki

mehmet özhaseki

ak parti

belediye

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Bakan Özhaseki, AK Parti'nin Seyhan ilçesindeki seçim ofisinin açılışında, kentte bugün yapılan kura çekimiyle 1589 deprem konutunun hak sahiplerinin belirlendiğini, kalan evler tamamlanana kadar bölgede olacaklarını söyledi.Bölge ülkelerinde savaş ve çatışmaların olduğunu belirten Özhaseki, "Allah'a hamdolsun, bizler ülkemizde huzur içerisinde yaşıyoruz, işimize bakıyoruz. Evet problemlerimiz var ama bunları biliyoruz. Çözecek irade bizde var. Başımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Devlet Bey'in olduğu bir ortamda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu problemleri yine biz çözeriz, kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.Özhaseki, milletin desteğiyle, teröristlerle ve ülkeyi bölmek isteyenlerle mücadele ettiklerini anlattı.'Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz'Tamamlanan deprem konutlarının vatandaşlara tesliminin sürdüğünü dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:Bakanlık olarak deprem bölgelerinde 110 binden fazla insanla çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, 1-2 sene geçtikten sonra o bölgelerde herkesin evlerinde oturduğunu, hayatın da normalleştiğini göreceklerini söyledi.Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özhaseki, kentsel dönüşümü yaparak geleceğe hazırlanmış olacaklarının altını çizdi.Belediye başkanlarının birinci işinin depreme dayanıksız ne kadar konut varsa onları tespit etmek olduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:Özhaseki, daha önce de kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda çok kez engellendiğini örnekler vererek anlattı.Adana'nın sahip olduğu özellikleri anlatarak işleri organize edecek bir büyükşehir belediye başkanına ihtiyaç olduğunu aktaran Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu'na destek istedi.'Gerçek belediyecilik neyse onu göstermek istiyoruz'Belediyeciliğin kendilerinin işi olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ülkenin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz'Birkaç ay öncesine kadar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye iki kavramın olduğunu belirten Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın yerinde sımsıkı durduğunu, Millet İttifakı'nın ise aradan geçen birkaç ay sonra dağıldığını kaydederek eleştirilerde bulundu.Parti olarak geçmişten bugüne yaşadıkları zorluklara karşın sağlıkta, ulaşımda, enerjide işlerin iyiye gittiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240219/bakan-ozhaseki-birkac-ay-icerisinde-toplamda-75-bin-konut-teslim-edilmis-olacak-1080897008.html

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mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, ak parti, belediye