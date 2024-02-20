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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240220/bakan-ozhaseki-bizimle-beraber-hizmet-belediyeciligi-basladi-1080932753.html
Bakan Özhaseki: Bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı
Bakan Özhaseki: Bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı. İktidar olunca 'marka şehirler'... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T19:20+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
mehmet özhaseki
mehmet özhaseki
ak parti
belediye
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Bakan Özhaseki, AK Parti'nin Seyhan ilçesindeki seçim ofisinin açılışında, kentte bugün yapılan kura çekimiyle 1589 deprem konutunun hak sahiplerinin belirlendiğini, kalan evler tamamlanana kadar bölgede olacaklarını söyledi.Bölge ülkelerinde savaş ve çatışmaların olduğunu belirten Özhaseki, "Allah'a hamdolsun, bizler ülkemizde huzur içerisinde yaşıyoruz, işimize bakıyoruz. Evet problemlerimiz var ama bunları biliyoruz. Çözecek irade bizde var. Başımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Devlet Bey'in olduğu bir ortamda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu problemleri yine biz çözeriz, kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.Özhaseki, milletin desteğiyle, teröristlerle ve ülkeyi bölmek isteyenlerle mücadele ettiklerini anlattı.'Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz'Tamamlanan deprem konutlarının vatandaşlara tesliminin sürdüğünü dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:Bakanlık olarak deprem bölgelerinde 110 binden fazla insanla çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, 1-2 sene geçtikten sonra o bölgelerde herkesin evlerinde oturduğunu, hayatın da normalleştiğini göreceklerini söyledi.Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özhaseki, kentsel dönüşümü yaparak geleceğe hazırlanmış olacaklarının altını çizdi.Belediye başkanlarının birinci işinin depreme dayanıksız ne kadar konut varsa onları tespit etmek olduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:Özhaseki, daha önce de kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda çok kez engellendiğini örnekler vererek anlattı.Adana'nın sahip olduğu özellikleri anlatarak işleri organize edecek bir büyükşehir belediye başkanına ihtiyaç olduğunu aktaran Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu'na destek istedi.'Gerçek belediyecilik neyse onu göstermek istiyoruz'Belediyeciliğin kendilerinin işi olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ülkenin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz'Birkaç ay öncesine kadar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye iki kavramın olduğunu belirten Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın yerinde sımsıkı durduğunu, Millet İttifakı'nın ise aradan geçen birkaç ay sonra dağıldığını kaydederek eleştirilerde bulundu.Parti olarak geçmişten bugüne yaşadıkları zorluklara karşın sağlıkta, ulaşımda, enerjide işlerin iyiye gittiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240219/bakan-ozhaseki-birkac-ay-icerisinde-toplamda-75-bin-konut-teslim-edilmis-olacak-1080897008.html
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mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, ak parti, belediye
mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, ak parti, belediye

Bakan Özhaseki: Bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı

19:20 20.02.2024 (güncellendi: 19:25 20.02.2024)
© İHA / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW146038Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© İHA / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW146038
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı. İktidar olunca 'marka şehirler' diyerek devam ettik. Şimdi de gerçek belediyecilik neyse onu göstermek istiyoruz Allah'ın izniyle, bu irade bizde var" dedi.
Bakan Özhaseki, AK Parti'nin Seyhan ilçesindeki seçim ofisinin açılışında, kentte bugün yapılan kura çekimiyle 1589 deprem konutunun hak sahiplerinin belirlendiğini, kalan evler tamamlanana kadar bölgede olacaklarını söyledi.
Bölge ülkelerinde savaş ve çatışmaların olduğunu belirten Özhaseki, "Allah'a hamdolsun, bizler ülkemizde huzur içerisinde yaşıyoruz, işimize bakıyoruz. Evet problemlerimiz var ama bunları biliyoruz. Çözecek irade bizde var. Başımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Devlet Bey'in olduğu bir ortamda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu problemleri yine biz çözeriz, kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.
Özhaseki, milletin desteğiyle, teröristlerle ve ülkeyi bölmek isteyenlerle mücadele ettiklerini anlattı.

'Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz'

Tamamlanan deprem konutlarının vatandaşlara tesliminin sürdüğünü dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:
"Devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. 309 bin hak sahibi vardı, 307 bin inşaata başladık, 46 bin konutu teslim ettik. Önümüzdeki ay 30 bin konutu, bundan sonra da her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz. Çok şükür irademiz, gücümüz yerinde. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da birebir takip ediyor."
Bakanlık olarak deprem bölgelerinde 110 binden fazla insanla çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, 1-2 sene geçtikten sonra o bölgelerde herkesin evlerinde oturduğunu, hayatın da normalleştiğini göreceklerini söyledi.
Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özhaseki, kentsel dönüşümü yaparak geleceğe hazırlanmış olacaklarının altını çizdi.
Belediye başkanlarının birinci işinin depreme dayanıksız ne kadar konut varsa onları tespit etmek olduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:
"Sonra vatandaşlarımızla birebir görüşmek, sonra bakanlığa dönüp, 'ey bakanlık, gelin bize yardım edin, konutlarımızı, iş yerlerimizi bir an önce dönüştürelim' demek. Bunu yapan belediye başkanı, başımızın üstünde yeri olan belediye başkanı. Yok eğer bunu yapmıyor da, efendim bir slogan bulmuşlar, özellikle CHP'li belediyeler, 'biz kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız' diyerek kenara sıvışıp kaçıyorlarsa yazık arkadaşlar. Meclis'te dedim ki 'ikide bir bu ezbere sözü söylemeyin bana, kimse rantsal dönüşüm peşinde değil, öyle bir işin peşinde koşanı Allah kahretsin zaten, ne olur siz kentsel dönüşümün peşine düşün, rantsal dönüşüm yapmayın ama belediyelerinize söyleyin, bu kentsel dönüşüm için elinden geleni yapsınlar, ben de söz veriyorum bakanlığın bütün imkanları sonuna kadar açık' ama yok, yapmıyorlar."
Özhaseki, daha önce de kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda çok kez engellendiğini örnekler vererek anlattı.
Adana'nın sahip olduğu özellikleri anlatarak işleri organize edecek bir büyükşehir belediye başkanına ihtiyaç olduğunu aktaran Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu'na destek istedi.

'Gerçek belediyecilik neyse onu göstermek istiyoruz'

Belediyeciliğin kendilerinin işi olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"1994 bir milattı adeta. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'da, bizler de Anadolu'nun değişik kentlerinde, bu fakir kardeşiniz de Kayseri'de adaydı. Çıktığımızda hep şunu söyledik, 'bizler hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız, gece gündüz demeden çalışacağız, mazeret üretmeyeceğiz, kimsenin partisine bakmayacağız, ırkına, mezhebine, dinine, imanına asla bakmayacağız' sözümüzü tuttuk ve hizmet ettik. O dönem öncesinde militan ideolojik bir anlayış vardı, kendilerinden olmayanı belediyelere sokmazlardı. Kurtarılmış bölgeler vardı ve doğrusu borçlu belediyeler vardı, gözleri hizmette değildi ki. Çok şükür bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı. İktidar olunca 'marka şehirler' diyerek devam ettik. Şimdi de gerçek belediyecilik neyse onu göstermek istiyoruz Allah'ın izniyle, bu irade bizde var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız olayları birebir takip ediyor."

'Ülkenin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz'

Birkaç ay öncesine kadar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye iki kavramın olduğunu belirten Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın yerinde sımsıkı durduğunu, Millet İttifakı'nın ise aradan geçen birkaç ay sonra dağıldığını kaydederek eleştirilerde bulundu.
Parti olarak geçmişten bugüne yaşadıkları zorluklara karşın sağlıkta, ulaşımda, enerjide işlerin iyiye gittiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bütün bu zorluklar içerisinde Allah'a hamdolsun yatırım da yapılıyor, bu ülkenin altyapısı da inşa ediliyor. Birçok temeller atıldığı gibi açılışlar da yapmaya devam ediyoruz. Zorluklarımız var mı? Var. Sıkıntımız var mı? Var. Ama bunları çözebilecek irade hem bizim Cumhur İttifakı'nda hem de ekibimizde var. Allah'ın izniyle biz çalışacağız. Gece gündüz demeden bu ülkenin sorunlarını da çözmeye devam edeceğiz. Yeter ki siz destek verin. Yeter ki siz 'yürüyün' deyin."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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Bakan Özhaseki: Birkaç ay içerisinde toplamda 75 bin konut teslim edilmiş olacak
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