https://sputniknews.com.tr/20240222/duma-baskani-volodin-rusyanin-en-buyuk-super-bilgisayari-saratov-bolgesinde-olusturuluyor-1081016808.html
Duma Başkanı Volodin: Rusya'nın en büyük süper bilgisayarı Saratov bölgesinde oluşturuluyor
Duma Başkanı Volodin: Rusya'nın en büyük süper bilgisayarı Saratov bölgesinde oluşturuluyor
Sputnik Türkiye
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya'nın en büyük süper bilgisayarının Sberbank'ın veri işleme merkezi temelinde oluşturulacağını belirtti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T23:05+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Saratov bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın en büyük süper bilgisayarının Saratov bölgesinde yapım aşamasında olan Sberbank'ın veri işleme merkezi temelinde oluşturulacağını söyledi.Volodin, “Ülkemizdeki en büyük bigisayar olacak süper bilgisayarın oluşturulması Balakovo'da hayata geçirilecek çok önemli bir proje, hatta mega bir proje. Yapımı Sberbank tarafından yürütülen veri işleme merkezi temelinde oluşturulacak. Bu bir aşama projesi. Bunun hayata geçmesi için çalışıyorum. Bu zor bir proje ama umarım başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Eylül 2021'de Saratov bölgesine yaptığı gezisi kapsamında Sberbank veri merkezinin yapım startını vermişti. Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, yeni veri merkezinin güvenlik açısından Avrupa'nın en güçlü üçüncü, dünyanın en iyilerinden biri olacağını ifade etmişti.Bölgesel hükümet, Sberbank ve Rosseti, Aralık 2020'de Saratov bölgesine bağlı Balakovo kenti yakınlarında Rusya'nın en büyük banka veri merkezini inşa etme konusunda anlaşmaya vardı. Üç aşamalı projenin 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlandı. Teknolojik modüllerin toplam alanı 62.4 bin metrekare olacak veri merkezinin en az 3 bin raf bilgi işlem ekipmanını (yaklaşık 120 bin sunucu) barındırması bekleniyor. Pik güç tüketimi 82 MW'a kadar çıkacak olan veri merkezi yaklaşık 30 milyar rubleye (yaklaşık 323 milyon dolar) mal olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240220/rus-vekilden-cagri-abdyi-saldirgan-ulke-kabul-edelim-1080924938.html
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duma, duma, duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya, bilgisayar, saratov
duma, duma, duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya, bilgisayar, saratov
Duma Başkanı Volodin: Rusya'nın en büyük süper bilgisayarı Saratov bölgesinde oluşturuluyor
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya'nın en büyük süper bilgisayarının Sberbank'ın veri işleme merkezi temelinde oluşturulacağını belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Saratov bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın en büyük süper bilgisayarının Saratov bölgesinde yapım aşamasında olan Sberbank'ın veri işleme merkezi temelinde oluşturulacağını söyledi.
Volodin, “Ülkemizdeki en büyük bigisayar olacak süper bilgisayarın oluşturulması Balakovo'da hayata geçirilecek çok önemli bir proje, hatta mega bir proje. Yapımı Sberbank tarafından yürütülen veri işleme merkezi temelinde oluşturulacak. Bu bir aşama projesi. Bunun hayata geçmesi için çalışıyorum. Bu zor bir proje ama umarım başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Eylül 2021'de Saratov bölgesine yaptığı gezisi kapsamında Sberbank veri merkezinin yapım startını vermişti. Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, yeni veri merkezinin güvenlik açısından Avrupa'nın en güçlü üçüncü, dünyanın en iyilerinden biri olacağını ifade etmişti.
Bölgesel hükümet, Sberbank ve Rosseti, Aralık 2020'de Saratov bölgesine bağlı Balakovo kenti yakınlarında Rusya'nın en büyük banka veri merkezini inşa etme konusunda anlaşmaya vardı. Üç aşamalı projenin 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlandı. Teknolojik modüllerin toplam alanı 62.4 bin metrekare olacak veri merkezinin en az 3 bin raf bilgi işlem ekipmanını (yaklaşık 120 bin sunucu) barındırması bekleniyor. Pik güç tüketimi 82 MW'a kadar çıkacak olan veri merkezi yaklaşık 30 milyar rubleye (yaklaşık 323 milyon dolar) mal olacak.