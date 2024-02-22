https://sputniknews.com.tr/20240222/duma-baskani-volodin-rusyanin-en-buyuk-super-bilgisayari-saratov-bolgesinde-olusturuluyor-1081016808.html

Duma Başkanı Volodin: Rusya'nın en büyük süper bilgisayarı Saratov bölgesinde oluşturuluyor

Duma Başkanı Volodin: Rusya'nın en büyük süper bilgisayarı Saratov bölgesinde oluşturuluyor

Sputnik Türkiye

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya'nın en büyük süper bilgisayarının Sberbank'ın veri işleme merkezi temelinde oluşturulacağını belirtti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T23:05+0300

2024-02-22T23:05+0300

2024-02-22T23:05+0300

dünya

duma

duma

duma

vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

rusya

bilgisayar

saratov

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081016340_31:0:2619:1456_1920x0_80_0_0_fc85a14b1dac8b8abd5af9d4827ed79d.jpg

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Saratov bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın en büyük süper bilgisayarının Saratov bölgesinde yapım aşamasında olan Sberbank'ın veri işleme merkezi temelinde oluşturulacağını söyledi.Volodin, “Ülkemizdeki en büyük bigisayar olacak süper bilgisayarın oluşturulması Balakovo'da hayata geçirilecek çok önemli bir proje, hatta mega bir proje. Yapımı Sberbank tarafından yürütülen veri işleme merkezi temelinde oluşturulacak. Bu bir aşama projesi. Bunun hayata geçmesi için çalışıyorum. Bu zor bir proje ama umarım başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Eylül 2021'de Saratov bölgesine yaptığı gezisi kapsamında Sberbank veri merkezinin yapım startını vermişti. Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, yeni veri merkezinin güvenlik açısından Avrupa'nın en güçlü üçüncü, dünyanın en iyilerinden biri olacağını ifade etmişti.Bölgesel hükümet, Sberbank ve Rosseti, Aralık 2020'de Saratov bölgesine bağlı Balakovo kenti yakınlarında Rusya'nın en büyük banka veri merkezini inşa etme konusunda anlaşmaya vardı. Üç aşamalı projenin 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlandı. Teknolojik modüllerin toplam alanı 62.4 bin metrekare olacak veri merkezinin en az 3 bin raf bilgi işlem ekipmanını (yaklaşık 120 bin sunucu) barındırması bekleniyor. Pik güç tüketimi 82 MW'a kadar çıkacak olan veri merkezi yaklaşık 30 milyar rubleye (yaklaşık 323 milyon dolar) mal olacak.

https://sputniknews.com.tr/20240220/rus-vekilden-cagri-abdyi-saldirgan-ulke-kabul-edelim-1080924938.html

duma

rusya

saratov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

duma, duma, duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya, bilgisayar, saratov