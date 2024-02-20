https://sputniknews.com.tr/20240220/rus-vekilden-cagri-abdyi-saldirgan-ulke-kabul-edelim-1080924938.html

Rus vekilden çağrı: ABD'yi 'saldırgan ülke' kabul edelim

Rus vekilden çağrı: ABD'yi 'saldırgan ülke' kabul edelim

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'ya silah tedarik eden ABD'nin 'saldırgan ülke' ilan edilmesi yönünde bir çağrı yaptı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T16:35+0300

2024-02-20T16:35+0300

2024-02-20T16:35+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

silah yardımı

kırım

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

ukrayna

kiev

washington

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076654958_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6cafe9cd8f83f4b08ff56ed12830f049.jpg

NBC News televizyonu, kaynaklarına dayandırdığı haberinde daha önce Kiev'e orta menzilli ATACMS füzeleri veren ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin şimdi de uzun menzilli ATACMS füzeleri göndermeyi planladığını bildirmişti.Sputnik'e verdiği demeçte Biden yönetiminin planlarını değerlendiren Rus vekil Şeremet, ABD'nin eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.Şeremet, "ABD'yi saldırgan ülke kabul etmeliyiz. Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik edildiğinde, oraya örneğin Patriot füze komplekslerinin bakımını da yapan ABD'li eğitmenlerin de gideceğini biliyoruz" dedi.ABD'li askerlerin paralı asker kılığında Ukrayna'ya gittiğini ve Washington'un bu hamlelerle çatışmaya dahil olacağını ve onun taraflarından biri haline geleceğini kaydeden Şeremet, NATO'nun keşif İHA'larının da Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırılarını da birçok kez koordine ettiğini anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20240219/abdli-ve-ingilizi-parali-askerler-ukraynanin-avdeyevkayi-kaybetmesine-ofkeli-1080891655.html

rusya

abd

ukrayna

kiev

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, silah yardımı, kırım, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, kiev, washington