https://sputniknews.com.tr/20240220/rus-vekilden-cagri-abdyi-saldirgan-ulke-kabul-edelim-1080924938.html
Rus vekilden çağrı: ABD'yi 'saldırgan ülke' kabul edelim
Rus vekilden çağrı: ABD'yi 'saldırgan ülke' kabul edelim
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'ya silah tedarik eden ABD'nin 'saldırgan ülke' ilan edilmesi yönünde bir çağrı yaptı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T16:35+0300
2024-02-20T16:35+0300
2024-02-20T16:35+0300
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NBC News televizyonu, kaynaklarına dayandırdığı haberinde daha önce Kiev'e orta menzilli ATACMS füzeleri veren ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin şimdi de uzun menzilli ATACMS füzeleri göndermeyi planladığını bildirmişti.Sputnik'e verdiği demeçte Biden yönetiminin planlarını değerlendiren Rus vekil Şeremet, ABD'nin eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.Şeremet, "ABD'yi saldırgan ülke kabul etmeliyiz. Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik edildiğinde, oraya örneğin Patriot füze komplekslerinin bakımını da yapan ABD'li eğitmenlerin de gideceğini biliyoruz" dedi.ABD'li askerlerin paralı asker kılığında Ukrayna'ya gittiğini ve Washington'un bu hamlelerle çatışmaya dahil olacağını ve onun taraflarından biri haline geleceğini kaydeden Şeremet, NATO'nun keşif İHA'larının da Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırılarını da birçok kez koordine ettiğini anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/abdli-ve-ingilizi-parali-askerler-ukraynanin-avdeyevkayi-kaybetmesine-ofkeli-1080891655.html
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rusya, abd, silah yardımı, kırım, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, kiev, washington
rusya, abd, silah yardımı, kırım, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, kiev, washington
Rus vekilden çağrı: ABD'yi 'saldırgan ülke' kabul edelim
Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'ya silah tedarik eden ABD'nin 'saldırgan ülke' ilan edilmesi yönünde bir çağrı yaptı.
NBC News televizyonu, kaynaklarına dayandırdığı haberinde daha önce Kiev'e orta menzilli ATACMS füzeleri veren ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin şimdi de uzun menzilli ATACMS füzeleri göndermeyi planladığını bildirmişti.
Sputnik'e verdiği demeçte Biden yönetiminin planlarını değerlendiren Rus vekil Şeremet, ABD'nin eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Şeremet, "ABD'yi saldırgan ülke kabul etmeliyiz. Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik edildiğinde, oraya örneğin Patriot füze komplekslerinin bakımını da yapan ABD'li eğitmenlerin de gideceğini biliyoruz" dedi.
ABD'li askerlerin paralı asker kılığında Ukrayna'ya gittiğini ve Washington'un bu hamlelerle çatışmaya dahil olacağını ve onun taraflarından biri haline geleceğini kaydeden Şeremet, NATO'nun keşif İHA'larının da Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırılarını da birçok kez koordine ettiğini anımsattı.