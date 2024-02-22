https://sputniknews.com.tr/20240222/cumhur-ittifakinin-izmir-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-hamza-dag-chp-standini-ziyaret-etti-1081016500.html
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret etti
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları sırasında Menderes ilçesinde CHP broşürü dağıtan gençlere “kızlar merhaba”... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
izmir
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aday
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeydi. Pazar yerini ziyaret eden ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan AK Partili Dağ, seçmenlerle tokalaştı. O sırada kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek’in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüsü gençler arasında gülümseten diyalog yaşandı. Hamza Dağ, “kızlar merhaba” deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ’ın, “Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz” sözü üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı. O sırada CHP gönüllüsü gençlerden biri, “gümbür gümbür geliyoruz” demesi üzerine Hamza Dağ’ın “Zaten buradasınız” cevabı herkesi gülümsetti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/sinan-ogan-ey-tip-ey-dem-ve-turevleri-sizden-ala-seytan-mi-var-1081015258.html
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hamza dağ, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, aday
hamza dağ, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, aday
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret etti
22:59 22.02.2024 (güncellendi: 23:23 22.02.2024)
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları sırasında Menderes ilçesinde CHP broşürü dağıtan gençlere “kızlar merhaba” deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ’ın, “Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızmaz” sözü üzerine gülüşerek tokalaştı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeydi. Pazar yerini ziyaret eden ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan AK Partili Dağ, seçmenlerle tokalaştı.
O sırada kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek’in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüsü gençler arasında gülümseten diyalog yaşandı.
Hamza Dağ, “kızlar merhaba” deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ’ın, “Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz” sözü üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.
O sırada CHP gönüllüsü gençlerden biri, “gümbür gümbür geliyoruz” demesi üzerine Hamza Dağ’ın “Zaten buradasınız” cevabı herkesi gülümsetti.