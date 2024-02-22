https://sputniknews.com.tr/20240222/bidenin-kopeginin-en-az-24-gizli-servis-personelini-isirdigi-ortaya-cikti-1080988911.html
Biden'ın köpeğinin en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı
Biden'ın köpeğinin en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırganlığı nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılan köpeği Commander'ın en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T12:17+0300
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abd gizli servis
saldırı
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CNN'in haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, Alman çoban köpeği cinsi Commander'a ilişkin belgeler paylaşıldı.Saldırganlığı ve ısırma vakalarıyla gündeme gelen köpeğin, Ekim 2022-Temmuz 2023 döneminde en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belgelenirken, bu belgelerde, Commander'ın, söz konusu kişileri bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdığı kaydedildi.Commander'ın ısırma vakalarının tamamının yer almadığı belgelerin, yalnızca Gizli Servis personelini kapsadığı belirtildi.ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmıştı.Alman çoban köpeği Commander, Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-baskani-bidendan-yeni-gaf-bu-sefer-alman-liderleri-karistirdi-1080543639.html
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joe biden, commander, beyaz saray, washington dc, washington, abd gizli servis, saldırı
joe biden, commander, beyaz saray, washington dc, washington, abd gizli servis, saldırı
Biden'ın köpeğinin en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı
ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırganlığı nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılan köpeği Commander'ın en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belirtildi.
CNN'in haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, Alman çoban köpeği cinsi Commander'a ilişkin belgeler paylaşıldı.
Saldırganlığı ve ısırma vakalarıyla gündeme gelen köpeğin, Ekim 2022-Temmuz 2023 döneminde en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belgelenirken, bu belgelerde, Commander'ın, söz konusu kişileri bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdığı kaydedildi.
Commander'ın ısırma vakalarının tamamının yer almadığı belgelerin, yalnızca Gizli Servis personelini kapsadığı belirtildi.
ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmıştı.
Alman çoban köpeği Commander, Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.