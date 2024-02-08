https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-baskani-bidendan-yeni-gaf-bu-sefer-alman-liderleri-karistirdi-1080543639.html

ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf: Bu sefer Alman liderleri karıştırdı

ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf: Bu sefer Alman liderleri karıştırdı

ABD Başkanı Biden, bu kez de eski Almanya Başbakanı Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Kohl ile karıştırdı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T16:27+0300

2024-02-08T16:27+0300

2024-02-08T16:27+0300

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gaf

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Manhattan'daki kampanya etkinliğine katılan Biden, 2021'de düzenlenen G7 toplantısında liderlerle 6 Ocak Kongre baskını olayları hakkında konuştuklarını hatırlattı.Merkel ile anısını anlatacakken gaf yaparak Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden Kohl ile karıştıran Biden, "Sonra Helmut Kohl bana döndü ve 'Sayın Başkan, 1000 kişinin İngiltere Parlamentosunun kapılarını kırdığını, içeri girerken bazı polisleri öldürdüğünü ve başbakanın göreve başlamasını engellediğini öğrenseydiniz ne derdiniz?' dedi" ifadelerini kullandı.Biden, 6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti.Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını 'Macron' şeklinde düzeltmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240206/biden-bu-sefer-de-28-yil-once-olen-fransiz-lider-mitterrandla-gorusmus-1080460452.html

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joe biden, abd, g7, g7 zirvesi, angela merkel, helmut kohl, almanya, gaf