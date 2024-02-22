https://sputniknews.com.tr/20240222/belarus-ukrayna-kuzey-sinirina-yaklasik-115-bin-asker-yigdi-1081001591.html

Belarus: Ukrayna, kuzey sınırına yaklaşık 115 bin asker yığdı

Belarus: Ukrayna, kuzey sınırına yaklaşık 115 bin asker yığdı

Sputnik Türkiye

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna'nın Belarus'la komşu olduğu kuzey sınırına yaklaşık 115 bin asker yığdığını ifade etti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T17:05+0300

2024-02-22T17:05+0300

2024-02-22T17:05+0300

ukrayna krizi

belarus

viktor hrenin

savunma

savunma bakanı

ukrayna

ukrayna ordusu

sınır

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081001434_0:20:3070:1747_1920x0_80_0_0_c5a11bb64e0f5646f221cadc4c224594.jpg

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Hrenin, Ukrayna'nın Belarus sınırındaki faaliyetlerinden bahsetti.Ukrayna yönetiminin bugün itibarıyla sınıra 112 bin ila 114 bin asker yığdığını anlatan Hrenin, doğrudan sınırın korunması için Kiev rejimi tarafından yaklaşık 17 bin askerin görevlendirildiğini belirtti.Bununla beraber Hrenin, Ukrayna'nın attığı adımların Belarus'un sınıra takviye asker göndermesini gerektirmediğini de vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/lukasenko-rusya-ve-belarusun-sinirlarinda-32-bin-nato-askeri-var-1080918525.html

belarus

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, viktor hrenin, savunma, savunma bakanı, ukrayna, ukrayna ordusu, sınır