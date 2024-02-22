https://sputniknews.com.tr/20240222/belarus-ukrayna-kuzey-sinirina-yaklasik-115-bin-asker-yigdi-1081001591.html
Belarus: Ukrayna, kuzey sınırına yaklaşık 115 bin asker yığdı
Belarus: Ukrayna, kuzey sınırına yaklaşık 115 bin asker yığdı
Sputnik Türkiye
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna'nın Belarus'la komşu olduğu kuzey sınırına yaklaşık 115 bin asker yığdığını ifade etti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T17:05+0300
2024-02-22T17:05+0300
2024-02-22T17:05+0300
ukrayna krizi
belarus
viktor hrenin
savunma
savunma bakanı
ukrayna
ukrayna ordusu
sınır
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081001434_0:20:3070:1747_1920x0_80_0_0_c5a11bb64e0f5646f221cadc4c224594.jpg
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Hrenin, Ukrayna'nın Belarus sınırındaki faaliyetlerinden bahsetti.Ukrayna yönetiminin bugün itibarıyla sınıra 112 bin ila 114 bin asker yığdığını anlatan Hrenin, doğrudan sınırın korunması için Kiev rejimi tarafından yaklaşık 17 bin askerin görevlendirildiğini belirtti.Bununla beraber Hrenin, Ukrayna'nın attığı adımların Belarus'un sınıra takviye asker göndermesini gerektirmediğini de vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/lukasenko-rusya-ve-belarusun-sinirlarinda-32-bin-nato-askeri-var-1080918525.html
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081001434_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_7c93a946ee7bbe3319516495cde096b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belarus, viktor hrenin, savunma, savunma bakanı, ukrayna, ukrayna ordusu, sınır
belarus, viktor hrenin, savunma, savunma bakanı, ukrayna, ukrayna ordusu, sınır
Belarus: Ukrayna, kuzey sınırına yaklaşık 115 bin asker yığdı
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna'nın Belarus'la komşu olduğu kuzey sınırına yaklaşık 115 bin asker yığdığını ifade etti.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Hrenin, Ukrayna'nın Belarus sınırındaki faaliyetlerinden bahsetti.
Ukrayna yönetiminin bugün itibarıyla sınıra 112 bin ila 114 bin asker yığdığını anlatan Hrenin, doğrudan sınırın korunması için Kiev rejimi tarafından yaklaşık 17 bin askerin görevlendirildiğini belirtti.
Bununla beraber Hrenin, Ukrayna'nın attığı adımların Belarus'un sınıra takviye asker göndermesini gerektirmediğini de vurguladı.