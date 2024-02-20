https://sputniknews.com.tr/20240220/lukasenko-rusya-ve-belarusun-sinirlarinda-32-bin-nato-askeri-var-1080918525.html
Lukaşenko: Rusya ve Belarus'un sınırlarında 32 bin NATO askeri var
Lukaşenko: Rusya ve Belarus'un sınırlarında 32 bin NATO askeri var
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Belarus'un sınırlarının yakınında 32 bin NATO askeri bulunduğunu ifade etti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T14:12+0300
2024-02-20T14:12+0300
2024-02-20T14:12+0300
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Ulusal güvenlik kurumlarının yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Lukaşenko, şu anda Rusya ve Belarus'un sınırlarının yakınında 32 bin NATO askeri, 1000'den fazla zırhlı araç, 235 savaş uçağı ve helikopteri bulunduğunu söyledi.Belarus lideri, "Bütün bunlar, dünya kadar eski sindirme metotlarının kullanıldığı uzun süreli, büyük bir askeri-siyasi krizin merkez üssünde fiilen bulunduğumuzu gösteriyor" dedi.Washington ve müttefiklerinin NATO'yu genişletmeye devam edeceğini ve dolayısıyla Rusya ve Belarus sınırlarındaki Batılı güçlerin sadece artacağını belirten Lukaşenko, şöyle devam etti:'NATO'nun yeni hedefi Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova ve Sırbistan'Bununla birlikte Lukaşenko, NATO'nun Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova ve Sırbistan'ı kendi saflarına katmaya çalışacağını söyledi."Finlandiya ve şimdilerde İsveç'in NATO'ya girmesi, doğuya doğru genişlemenin yeni aşaması. Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova ve Sırbistan'ı da İttifak'a çekecekler" diye devam eden Lukaşenko, tüm bunların Ukrayna senaryosu üzerinden gerçekleşeceğinin altını çizdi.'ABD, Polonya'da provokasyon yapıp Moskova ve Minsk'i suçlamayı planlıyor'ABD'nin Polonya halkına yönelik bir provokasyon hazırlığında olduğunu belirten Lukaşenko, bu provokasyonun sorumluluğunun Rusya ve Belarus'a yüklenmeye çalışılacağını vurguladı.Lukaşenko, Varşova'nın Batı'ya kaçan muhalefetin yerini doldurmak için üst düzey Belaruslu bürokratları kendi saflarına çekmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240215/belarus-lideri-lukasenko-turkiye-ile-belarus-tarihi-eskiye-dayanan-stratejik-muttefiktir-1080761237.html
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, savunma, rusya, nato, minsk, moskova, gürcistan, sırbistan
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, savunma, rusya, nato, minsk, moskova, gürcistan, sırbistan
Lukaşenko: Rusya ve Belarus'un sınırlarında 32 bin NATO askeri var
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Belarus'un sınırlarının yakınında 32 bin NATO askeri bulunduğunu ifade etti.
Ulusal güvenlik kurumlarının yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Lukaşenko, şu anda Rusya ve Belarus'un sınırlarının yakınında 32 bin NATO askeri, 1000'den fazla zırhlı araç, 235 savaş uçağı ve helikopteri bulunduğunu söyledi.
Belarus lideri, "Bütün bunlar, dünya kadar eski sindirme metotlarının kullanıldığı uzun süreli, büyük bir askeri-siyasi krizin merkez üssünde fiilen bulunduğumuzu gösteriyor" dedi.
Washington ve müttefiklerinin NATO'yu genişletmeye devam edeceğini ve dolayısıyla Rusya ve Belarus sınırlarındaki Batılı güçlerin sadece artacağını belirten Lukaşenko, şöyle devam etti:
Gereksiz diplomasiye girmeden doğrudan şunu söyleyeyim, Avrupalı liderlerin neredeyse tamamı ABD uşağı oldu. AB topraklarına kimin politikasının ve kimin çıkarlarının hakim olduğuna dair hiçbir şüphe yok.
'NATO'nun yeni hedefi Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova ve Sırbistan'
Bununla birlikte Lukaşenko, NATO'nun Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova ve Sırbistan'ı kendi saflarına katmaya çalışacağını söyledi.
"Finlandiya ve şimdilerde İsveç'in NATO'ya girmesi, doğuya doğru genişlemenin yeni aşaması. Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova ve Sırbistan'ı da İttifak'a çekecekler" diye devam eden Lukaşenko, tüm bunların Ukrayna senaryosu üzerinden gerçekleşeceğinin altını çizdi.
'ABD, Polonya'da provokasyon yapıp Moskova ve Minsk'i suçlamayı planlıyor'
ABD'nin Polonya halkına yönelik bir provokasyon hazırlığında olduğunu belirten Lukaşenko, bu provokasyonun sorumluluğunun Rusya ve Belarus'a yüklenmeye çalışılacağını vurguladı.
Lukaşenko, Varşova'nın Batı'ya kaçan muhalefetin yerini doldurmak için üst düzey Belaruslu bürokratları kendi saflarına çekmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.