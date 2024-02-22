https://sputniknews.com.tr/20240222/afad-duyurdu-malatyada-deprem--1080991530.html

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde saat 13.16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T13:27+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğanşehir olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Açıklamada, saat 13.16'da meydana gelen depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu bilgisine yer verildi. Diğer yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 2.3 kilometre altında gerçekleştiğini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20240222/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1080978157.html

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