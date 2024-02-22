https://sputniknews.com.tr/20240222/afad-duyurdu-malatyada-deprem--1080991530.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde saat 13.16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T13:27+0300
2024-02-22T13:27+0300
2024-02-22T13:52+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğanşehir olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Açıklamada, saat 13.16'da meydana gelen depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu bilgisine yer verildi. Diğer yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 2.3 kilometre altında gerçekleştiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1080978157.html
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afad, malatya, en son haber, son depremler
afad, malatya, en son haber, son depremler
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
13:27 22.02.2024 (güncellendi: 13:52 22.02.2024)
Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde saat 13.16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğanşehir olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Açıklamada, saat 13.16'da meydana gelen depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu bilgisine yer verildi. Diğer yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 2.3 kilometre altında gerçekleştiğini aktardı.