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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
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https://sputniknews.com.tr/20240222/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1080978157.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'dan edinilen bilgiye göre Akdeniz'de saat 00.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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son depremler, antalyada deprem mi oldu, deprem mi oldu
son depremler, antalyada deprem mi oldu, deprem mi oldu

AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

06:46 22.02.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© İHA
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AFAD'dan edinilen bilgiye göre Akdeniz'de saat 00.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'da olan depremle ilgili açıklama
19 Şubat, 19:11
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