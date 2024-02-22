https://sputniknews.com.tr/20240222/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1080978157.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'dan edinilen bilgiye göre Akdeniz'de saat 00.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T06:46+0300
2024-02-22T06:46+0300
2024-02-22T06:46+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
akdeniz
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son depremler
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https://sputniknews.com.tr/20240219/naci-gorurden-malatyada-olan-depremle-ilgili-aciklama-1080891130.html
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Sputnik Türkiye
son depremler, antalyada deprem mi oldu, deprem mi oldu
son depremler, antalyada deprem mi oldu, deprem mi oldu
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
© İHADeprem
© İHA
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AFAD'dan edinilen bilgiye göre Akdeniz'de saat 00.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.