Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'da olan depremle ilgili açıklama
19:11 19.02.2024 (güncellendi: 19:22 19.02.2024)
© AA / Özkan BilginProf. Dr. Naci Görür
© AA / Özkan Bilgin
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Prof. Dr. Naci Görür, Malatya, Doğanşehir'de bugün olan depremle sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede batıya kayan depremlere dikkat çekti.
Prof. Dr. Naci Görür, Bugünkü Malatya depreminin Doğanşehir fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:
"Malatya, Doğanşehir-Söğüt’te 4,1 deprem oldu. Deprem Doğanşehir fayı üzerinde. Son zamanlarda depremlerin batıya, yani Doğanşehir ve Malatya Faylarına doğru kayması bu yörenin 6 Şubattan sonra yüklenmiş olabileceğini gösteriyor."
Malatya, Doğanşehir-Söğüt’te 4,1 deprem oldu. Deprem Doğanşehir fayı üzerinde. Son zamanlarda depremlerin batıya, yani Doğanşehir ve Malatya Faylarına doğru kayması bu yörenin 6 Şubattan sonra yüklenmiş olabileceğini gösteriyor pic.twitter.com/apmQ4RKkX3— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 19, 2024