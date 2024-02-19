Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'da olan depremle ilgili açıklama

"Malatya, Doğanşehir-Söğüt’te 4,1 deprem oldu. Deprem Doğanşehir fayı üzerinde. Son zamanlarda depremlerin batıya, yani Doğanşehir ve Malatya Faylarına doğru kayması bu yörenin 6 Şubattan sonra yüklenmiş olabileceğini gösteriyor."