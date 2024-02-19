https://sputniknews.com.tr/20240219/malatyada-43-buyuklugunde-deprem-1080877134.html
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu aktardı. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T12:33+0300
2024-02-19T12:33+0300
2024-02-19T12:33+0300
türkiye
deprem
malatya
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AFAD Deprem Yönetimi, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu:
https://sputniknews.com.tr/20240219/bursa-ve-cevresinde-hissedilen-deprem--1080872352.html
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deprem, malatya
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu aktardı.
AFAD Deprem Yönetimi, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu: