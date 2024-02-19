https://sputniknews.com.tr/20240219/bursa-ve-cevresinde-hissedilen-deprem--1080872352.html

Bursa ve çevresinde hissedilen deprem

Bursa ve çevresinde hissedilen deprem

Sputnik Türkiye

Bursa ve çevresinde hissedilir büyüklükte deprem oldu. Deprem uygulamarı, sarsıntının 3.5 büyüklüğünde olduğunu belirtti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T10:54+0300

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türkiye

deprem

bursa

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AFAD'ın açıklamasına göre bugün saat 10:45'te Bursa merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem oldu:

https://sputniknews.com.tr/20240219/istanbulda-iett-otobusu-ve-cop-kamyonu-carpisti-1i-agir-2-yarali-1080871723.html

türkiye

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deprem, bursa