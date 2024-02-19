https://sputniknews.com.tr/20240219/bursa-ve-cevresinde-hissedilen-deprem--1080872352.html
Bursa ve çevresinde hissedilen deprem
Bursa ve çevresinde hissedilen deprem
Sputnik Türkiye
Bursa ve çevresinde hissedilir büyüklükte deprem oldu. Deprem uygulamarı, sarsıntının 3.5 büyüklüğünde olduğunu belirtti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T10:54+0300
2024-02-19T10:54+0300
2024-02-19T11:17+0300
türkiye
deprem
bursa
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AFAD'ın açıklamasına göre bugün saat 10:45'te Bursa merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem oldu:
https://sputniknews.com.tr/20240219/istanbulda-iett-otobusu-ve-cop-kamyonu-carpisti-1i-agir-2-yarali-1080871723.html
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deprem, bursa
Bursa ve çevresinde hissedilen deprem
10:54 19.02.2024 (güncellendi: 11:17 19.02.2024)
Bursa ve çevresinde hissedilir büyüklükte deprem oldu. Deprem uygulamarı, sarsıntının 3.5 büyüklüğünde olduğunu belirtti.
AFAD'ın açıklamasına göre bugün saat 10:45'te Bursa merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem oldu: