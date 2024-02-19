İstanbul'da İETT otobüsü ve çöp kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

© AA İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), şoförün uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anlık tespit edebilen akıllı yazılımı tanıttı. Dijital dönüşüm kapsamında İETT Kağıthane Garajı'nda tanıtılan, sesli uyarı veren cihazla şoförün duygu durum analizi, uykusuzluk, yorgunluk ile dikkat dağınıklığı durum tespiti yapılarak, olası kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.