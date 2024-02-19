https://sputniknews.com.tr/20240219/istanbulda-iett-otobusu-ve-cop-kamyonu-carpisti-1i-agir-2-yarali-1080871723.html
İstanbul'da İETT otobüsü ve çöp kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü ve çöp kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edildikleri öğrenildi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
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kaza
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kaza, istanbul
İstanbul'da İETT otobüsü ve çöp kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
10:34 19.02.2024 (güncellendi: 11:13 19.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Sarıyer'de çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.