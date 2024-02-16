https://sputniknews.com.tr/20240216/bursada-halk-otobus-soforu-tek-teker-surdu-1080791707.html

Bursa'da halk otobüs şoförü tek teker üzerinde sürdü

Bursa'da halk otobüs şoförü tek teker üzerinde sürdü

Sputnik Türkiye

Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T11:28+0300

2024-02-16T11:28+0300

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türkiye

otobüs

tekerlek

bursa

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti. O anları gören vatandaşlar otobüsün nasıl hareket ettiğini idrak edemezken, bazıları ise o anları kayda aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240212/deniz-otobusu-firtinada-kaldi-sakin-olun-anonsu-yapildi-1080657452.html

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otobüs, tekerlek, bursa