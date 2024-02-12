https://sputniknews.com.tr/20240212/deniz-otobusu-firtinada-kaldi-sakin-olun-anonsu-yapildi-1080657452.html

Deniz otobüsü fırtınada kaldı: 'Sakin olun' anonsu yapıldı

Deniz otobüsü fırtınada kaldı: 'Sakin olun' anonsu yapıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T16:53+0300

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türkiye

deniz otobüsü

bursa

istanbul

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Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken, sürekli ‘sakin olun’ çağrıları yapıldı.İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, dün şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Panik yapan vatandaşlara sürekli ‘sakin olun’ anonsları yapılırken, yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi.

https://sputniknews.com.tr/20240212/canakkalede-saganak-yagis-nedeniyle-kepez-cayi-tasti-1080656337.html

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deniz otobüsü, bursa, istanbul