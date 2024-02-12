https://sputniknews.com.tr/20240212/canakkalede-saganak-yagis-nedeniyle-kepez-cayi-tasti-1080656337.html
Çanakkale’de sağanak yağış nedeniyle Kepez çayı taştı
Çanakkale’de sağanak yağış nedeniyle Kepez çayı taştı
Sputnik Türkiye
Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Kepez çayı taştı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T16:22+0300
2024-02-12T16:22+0300
2024-02-12T16:22+0300
türkiye
çanakkale
kepez
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.Kepez çayı taştıÇanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Kepez çayının taşmasına sebep oldu. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Belediye ekipleri gelerek bölgede temizlik çalışmasına başladı.Valilikten motokurye kararıÇanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle saat 14.30 ile saat 23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale İl genelinde devam eden olumsuz hava şartlarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12.02.2024 Pazartesi (bugün) günü saat:14.30’dan Saat:23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240211/meteorolojiden-marmara-ve-egede-siddetli-firtina-ve-saganak-uyarisi-1080624480.html
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çanakkale, kepez, sağanak
çanakkale, kepez, sağanak
Çanakkale’de sağanak yağış nedeniyle Kepez çayı taştı
Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Kepez çayı taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Kepez çayının taşmasına sebep oldu. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Belediye ekipleri gelerek bölgede temizlik çalışmasına başladı.
Valilikten motokurye kararı
Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle saat 14.30 ile saat 23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale İl genelinde devam eden olumsuz hava şartlarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12.02.2024 Pazartesi (bugün) günü saat:14.30’dan Saat:23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.